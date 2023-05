Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 10 maggio 2023, le previsioni complete

Ariete

Oggi dimostrerai di essere più socievole e aperto alle idee esterne e vedrai la vita con più ottimismo. Tuttavia, non ficcare il naso negli affari degli altri. Dovresti fermarti ad ascoltare musica o fare qualcosa che ti faccia divertire, farà bene sia alla tua mente che al tuo corpo. Gli incontri casuali ti faranno mettere in discussione alcuni aspetti della tua vita amorosa. Tuttavia, non lasciarti trasportare troppo, parla con un amico. Ariete, vedrai le cose più chiaramente alla fine del mese.

Toro

Questo è un giorno in cui ti senti affettuoso, affabile e persino generoso con gli altri. Per questo motivo, le persone vorranno stare con te. Le tue argomentazioni stanno diventando più chiare e pertinenti. Ora è il momento di parlare di ciò che hai pensato. Oggi sarebbe perfetto per te concederti un massaggio. Vuoi la pace, ma la perseguirai in un modo che potrebbe frustrare il tuo partner. State attenti a non sottintendere un significato di qualcosa che non esiste attraverso i vostri silenzi. Toro, puoi portare a fraintendimenti.

Gemelli

Questo è stato un periodo impegnativo nella tua vita, quindi hai bisogno di una pausa. In effetti, oggi è il giorno perfetto per cercare la solitudine in un ambiente bellissimo e coccolarsi. Senti il bisogno di elaborare molti dettagli pratici. Gemelli, la tua energia mentale è giusta per farlo. I vostri poteri di seduzione saranno ridotti e i vostri sentimenti saranno molto in sintonia con la situazione attuale. La cosa principale sarà lasciarsi alle spalle i tuoi dubbi. Dovresti tirarti su di morale perché non hai nulla da perdere.

Cancro

Una conversazione significativa con qualcuno, probabilmente una donna, sarà importante per te. Tuttavia, le richieste che circolano intorno a te ti fanno dubitare. Cerca di ricordare dove vuoi andare e non perdere la concentrazione. Alcuni Cancer avranno l’opportunità di imparare molto sui tuoi partner e avvicinarsi a loro. Oggi è un buon giorno per incontri nuovi e insoliti. Dovresti far sentire i tuoi impulsi e farti sentire anche tu.

Leone

Oggi la gente ti ammirerà. L’impressione che crei negli altri è di generosità e affetto. Ami la buona stampa. È un buon giorno per raccogliere fondi o chiedere ad altri di aiutarti in qualche modo. Leone, hai un irresistibile bisogno di prendere in carico tutto ciò che ha a che fare con la tua vita privata. Siete maturati a seguito degli eventi di dicembre e state arrivando alle giuste conclusioni affettive.

Vergine

Oggi sarete entusiasti di lasciarvi ispirare dalla bellezza delle idee e dei luoghi bellissimi. Troverete difficile accettare la routine quotidiana. Non dovresti forzare le cose e cambiare ciò che deve essere cambiato. La tua crescente capacità cerebrale tende a farti dimenticare i tuoi bisogni fisici. Vergine, il tuo partner sarà meno aperto al tuo punto di vista. Se sei single, troverai più difficile del solito parlare a livello intimo. Ora è il momento per te di fare un passo indietro dalle cose, quindi sii paziente.

Bilancia

Oggi può essere finanziariamente vantaggioso per te in qualche modo. Senza dubbio, Vergine, è un giorno eccellente per negoziare qualcosa con un’altra persona o per decidere come condividerlo o dividerlo. È anche una giornata sexy e appassionata. Niente intaccerà il tuo meraviglioso umore. I cieli ti sorridono e tu rifletterai questo intorno a te. Una stella fortunata brilla sulle tue relazioni strette. Appariranno nuovi desideri, con circostanze che permetteranno loro di essere vissuti.

Scorpione

Questo è un giorno favoloso per chattare con buoni amici, partner e coniugi. Ti piace la reciproca compagnia perché anche loro sono felici di vederti. Vorrai essere utile e troverai un modo per farlo. Una buona azione una volta ogni tanto fa bene all’anima. Oggi, Scorpione, potresti sentire un bisogno più grande del solito di dimostrare i tuoi poteri di seduzione. Non è il momento di prendere decisioni serie. Sfrutta al massimo il momento presente.

Sagittario

Oggi avrete più fiducia perché le cose stanno andando avanti per quanto riguarda la casa e la famiglia e anche le vostre relazioni più strette sono confortanti. Dio sorride dall’alto. La tua creatività sarà al suo apice. Sagittario, approfittane e riorganizza i tuoi piani secondo le tue vere aspirazioni. Vorrai cambiare le vecchie abitudini e guardare verso nuovi orizzonti nella tua vita amorosa. Non esitare a fare questo passo nel mondo più ampio, ma non è necessario rivedere tutto.

Capricorno

Questa è una giornata meravigliosa, gioiosa e divertente. Capricorno, goditi qualsiasi uscita sociale, specialmente con bambini e giovani. Avrai prurito ai piedi e il tuo umore trascinerà quelli intorno a te. Avrai un irresistibile bisogno di cambiamento. Sei in pace con te stesso, quindi non preoccuparti delle tue relazioni strette. Questo ti permetterà di sognare di costruire lo scenario perfetto per te e il tuo partner. Avrai un vero dono per rivolgerti alle persone giuste che possono aiutarti nei tuoi piani.

Acquario

Oggi potresti scoprire informazioni piccanti sulle persone intorno a te. Sii discreto ed eviterai future controversie. L’atmosfera è amichevole e sarete in grado di offrire senza sforzo uno spirito generoso. Acquario, dovresti avere una conversazione adeguata con il tuo partner. Fare il punto della situazione è all’ordine del giorno. Ti sentirai ispirato e non lesinerai sui dettagli per offrire comfort e benessere alla tua famiglia. Se sei single, dovresti essere critico. Hai molto da guadagnare nel farlo.

Pesci

Oggi avrete il dono della parola. Sarai di buon umore e desideroso di condividere la tua gioia con gli altri. Ora è il momento di affrontare un lavoro difficile. Conversazioni sulle arti o grandi questioni filosofiche saranno un’esperienza stimolante e divertente. Il tuo partner ha i suoi bisogni, quindi non ignorarli. Pesci, hai tutto da guadagnare mettendo le tue carte sul tavolo e cooperando. Questa sarà una discussione fruttuosa e vi avvicinerà.