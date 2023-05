Oroscopo Paolo Fox 10 maggio 2023, le previsioni complete

Ariete

Oggi vorrai lasciare che il tuo cuore parli e anche essere generoso con un amico o una persona cara che sta attraversando un momento difficile. Anche se la tua generosità è più forte di te, Ariete, dovresti evitare di darle anche la tua camicia. In primo luogo, non farai necessariamente un favore a questa persona perché si sentirà come se fosse in debito che non sarà mai in grado di ripagare e, in secondo luogo, ti metterai in una situazione impossibile.

Toro

Oggi la tua intuizione sarà particolarmente accurata. I segni e le impressioni che riceverai non saranno inutili, perché li vedrai anche tu, Toro, quindi ascoltali, Ovviamente, non sarai in grado di improvvisare e fare l’indovino o lo psicoanalista, in un giorno, avrai solo probabilmente intuizioni corrette sulle persone che incontrerai. Dovresti approfittare di questo vantaggio come un modo per capire meglio gli altri e testare un po ‘la tua psicologia.

Gemelli

Oggi vorrai impressionare le persone intorno a te. Gemelli, potresti essere innamorato di qualcuno che hai incontrato di recente e persino di un collega. È risaputo, questo è un luogo perfetto per avere incontri. Dopotutto, non c’è niente di sbagliato nel testare il tuo potere di seduzione con questa persona. Tuttavia, ricorda che non parteciperai a un concorso. Se vinci, tanto meglio, altrimenti non devi gettare la spugna e considerarti meno di chiunque altro.

Cancro

È possibile che in questo momento tu voglia vivere una nuova storia d’amore. E potresti vibrare oggi da un quasi sconosciuto / una donna / uomo / o. Dovresti essere ottimista, forse sta iniziando una vera passione. Cancro, sei socievole per natura e non hai paura di iniziare una conversazione con estranei. Oggi non rimarrai deluso perché potresti iniziare a parlare di pioggia e sole con qualcuno che cambierà la tua vita.

Leone

In questo viaggio sarai più incline a sintonizzarti con i pensieri e i sentimenti degli altri. Ma, nonostante questo, avrai serie difficoltà a sapere come gestire la situazione. Leone, potresti chiederti se è meglio parlare o semplicemente modellare il tuo comportamento in base agli stati d’animo degli altri. Dovresti riflettere attentamente prima di agire. Oggi è un grande giorno per meditare o rilassarsi con letture a tema spirituale.

Vergine

Se trovi la soluzione a un problema che hai oggi, dovresti applicarla immediatamente. E non rimanere solo con la grande idea. Vergine, dovresti condividerlo con altre persone. In questo modo vedrai che più discuti con i tuoi partner, più velocemente supererai le tue difficoltà. La parte più difficile è fare il primo passo, ma una volta che hai preso l’abitudine di chiedere consigli alle persone intorno a te, non puoi più fare a meno dei loro buoni consigli.

Bilancia

Se non ti prendi una pausa oggi, è probabile che sia perché senti il bisogno di realizzare i tuoi sogni artistici. Così… Abbiate un po’ di coraggio. Bilancia, devi pensare che non è sotto le coperte dove conoscerai il successo e la celebrità. Soprattutto, non ascoltare i poveri dormienti che potrebbero volerti scoraggiare. Ora è il momento per te di fare ciò che vuoi veramente e scoprire nuove passioni per te stesso.

Scorpione

Se senti che oggi si sta intensificando un dibattito, o che il tono si sta alzando su argomenti come la religione, la morale, le buone maniere… La cosa migliore che puoi fare è non essere coinvolto. Scorpione, l’atmosfera di questo giorno rischia di renderti irritabile e intransigente. E non vuoi essere la fonte di una discussione. Invece, cerca di calmare le cose. In ogni caso, non è un buon giorno per cercare di rifare il mondo.

Sagittario

Oggi dovresti lasciare parlare il tuo cuore. Sagittario, a forza di sentirti compresso e censurato dalla tua ragione onnipotente, finirai per appassire. Ora è il momento perfetto per far tornare in vita la tua natura romantica. Dovresti fare una passeggiata in riva al mare con il tuo compagno, illuminare la casa con un mazzo di fiori e fare un bagno con sali per catturare i tuoi sensi. Intellettualizzi troppo le cose, quindi dovresti risvegliare la tua sensibilità perché ha molte cose da dire nella tua vita amorosa.

Capricorno

Senza dubbio, oggi avrai idee brillanti. In ufficio, e anche se è domenica, potresti inventare una tattica aziendale infallibile. Se stai attualmente collaborando a un progetto, troverai un modo più efficiente per distribuire le attività tra i tuoi partner. E se i tuoi sforzi non sono accolti da applausi, non dovresti prenderla male. In questo momento, Capricorno, le persone intorno a te potrebbero avere la testa altrove, ma riconosceranno i tuoi meriti a breve.

Acquario

Non ti piace drammatizzare. Inoltre, Acquario, preferisci mantenere segrete le tue emozioni e, soprattutto, odi piagnucolare sulla spalla di un amico. Con il tuo partner è diverso poiché puoi dirgli i tuoi problemi, perché se vivi con qualcuno, questo influisce anche su di lui. Quindi per tutta la giornata di oggi dovresti aprire il tuo cuore, non c’è bisogno che tu faccia quello difficile con la persona che condivide la tua vita. Pensa che non sarai in grado di continuare a ingannarla per molto tempo.

Pesci

Gli ostacoli che avete ignorato potrebbero riapparire oggi sul vostro cammino e in proporzioni molto maggiori. Pesci, dovresti stare attento con le tue reazioni su questo argomento perché le tue parole potrebbero avere l’effetto di un incendio boschivo. È meglio evitare di prendere le cose alla leggera. Le difficoltà che stai attraversando e che stanno schiacciando la tua autostima, non scompariranno con uno schiocco di dita. Dovresti affrontarli mentre crei un guscio emotivo per te stesso.