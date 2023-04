Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 11 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

Oggi sentirai un bisogno rabbioso o un grande desiderio di mettere ordine nel tuo appartamento o nella tua casa. Eppure, Ariete, tu non sei esattamente ciò che un uomo o una donna nella tua casa sta dicendo. Ma tutti sanno benissimo che è anche un modo per mettere un po’ d’ordine nella tua testa e anche in tutti i tuoi affari. Quindi, qualunque sia il pretesto, dovresti lasciarti trasportare da ciò che ritieni necessario per il tuo benessere. Questo è in definitiva l’unico vero criterio da considerare.

Toro

Non c’è dubbio che oggi la tua vita familiare prenderà il sopravvento su di te. Il vostro cielo astrale e le energie planetarie che ne escono sono, da questo punto di vista, molto potenti. Perciò, Toro, ti consacrerai al tuo: i tuoi genitori e i tuoi figli saranno i primi beneficiari. Ma vorrai anche investire in un lavoro più profondo e intraprendere alcune trasformazioni o correzioni più in linea con i tuoi desideri attuali.

Gemelli

Hai sempre bisogno di sentirti ispirato e guidato da progetti e prospettive positive. Se questi sentimenti non si impongono naturalmente su di te, non dovresti esitare a provocarli o andare a cercarli. Gemelli, è sempre possibile creare condizioni favorevoli per te in cui sai che puoi evolvere e progredire secondo i tuoi desideri. Senza andare oltre, oggi dovresti saltare in piscina perché troverai gli elementi necessari per la tua ricerca.

Cancro

Oggi incontrerai alcune difficoltà durante il giorno. Non sarà davvero nulla di cui devi preoccuparti, ma diciamo solo che sarà il lato negativo di alcune cose che devi ancora realizzare. Ma, Cancro, non c’è bisogno che tu ti disperi, dovresti solo concentrarti sui tuoi obiettivi e non perdere di vista gli aspetti positivi che alla fine verranno alla luce. Dovresti anche essere grato per gli sforzi che alcuni mettono nel permetterti di raggiungere questi obiettivi.

Leone

Non importa cosa riserva il futuro, oggi hai il controllo. Dovresti avere fiducia in te stesso. Gli eventi che potrebbero accadere saranno solo la logica continuazione di ciò che avete iniziato. Leone, vedrai finalmente i risultati di quel trattamento intensivo di perdita di peso che hai fatto e i benefici della tua terapia di rilassamento e sessioni di yoga, così come le tue famose lezioni di ginnastica. L’amore sicuramente busserà presto alla tua porta.

Vergine

Sicuramente conosci la favola di “La lepre e la tartaruga”, e beh, l’obiettivo di questo giorno sarà sapere se sarai l’uno o l’altro. Vergine, non dovresti dimenticare che la tartaruga vince alla fine. Pertanto, dovresti cercare di trovare un compromesso tra il tuo carattere solitamente impulsivo e impetuoso e gli obiettivi che effettivamente perseguri. Si torna sempre a un assioma di base molto semplice: il più efficace è la coppia media/target.

Bilancia

Molto probabilmente, oggi brucerai diverse fasi della tua vita amorosa. Se hai appena incontrato qualcuno, le cose degenereranno inaspettatamente. All’improvviso una folle passione per quella persona si impadronirà di te. E come buon rappresentante della Bilancia, vorrai circondare la tua preda e divorarla di baci. Stai per vivere una grande storia d’amore che potrebbe cambiare il corso della tua vita, quindi non dovresti sprecarla.

Scorpione

Finalmente le tue emozioni e il tuo benessere riusciranno a mettere la museruola al tuo pensiero critico, soprattutto verso te stesso. Oggi ti sentirai bene in una situazione che all’epoca trovavi banale e poco interessante, e non molto tempo fa. I tempi stanno cambiando e anche tu, Scorpione. Queste nuove disposizioni ti daranno un po ‘di sicurezza e ti immergeranno in una squisita tranquillità. Dovresti mettere a tacere la tua batteria di critiche e non distruggere quella felicità accogliente.

Sagittario

Oggi prenderai una decisione importante per quanto riguarda la tua relazione. Senza dubbio avete conosciuto momenti di tensione in queste ultime settimane e non sapete molto bene quale atteggiamento adottare. Grazie alla congiunzione astrale del giorno, avrà un’influenza benefica su di te e ti permetterà di vedere le cose da un’altra angolazione. La cosa più importante, Sagittario, sarà che non ti fai prendere dal panico, perché troverai una soluzione che soddisferà te, sia la tua Giulietta / Romeo che te.

Capricorno

Oggi la giornata uscirà come un completo a tre pezzi. Se vuoi stupire i tuoi nuovi clienti, l’atmosfera della giornata sarà molto forzata: mignolo in aria, portiere e tutto e tutto… Capricorno, stai giocando il grande gioco. Forse è per sedurre il tuo partner. Al diavolo l’avidità, stasera vuoi sorprendere la galleria e trascorrere una serata indimenticabile. La raffinatezza raggiungerà nuove vette e otterrai un grande successo.

Acquario

Per tutta la giornata di oggi, potresti incontrare di nuovo qualcuno. L’energia astrale di questo giorno favorirà gli scambi intellettuali, e di più se ti senti attratto da quella persona. In effetti, Acquario, potresti essere tentato di mescolare amore e lavoro, a meno che tu non sia semplicemente felice di poter contare su qualcuno che condivide le tue convinzioni nel tuo ambiente professionale. In entrambi i casi, quella persona non ti lascerà indifferente.

Pesci

Oggi, alcune persone non indossano i guanti quando si tratta di servirti le loro parole. Pesci, non dovresti essere troppo offeso perché queste sono solo parole e detti goffi senza cattive intenzioni. A queste persone dovresti indicare la loro incapacità di esprimere chiaramente i loro pensieri senza offendere la sensibilità del loro interlocutore. Dovresti ridere della situazione parodiandole e il buon umore tornerà subito.