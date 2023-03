Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 11 marzo 2023, lo zodiaco perfetto

Ariete

Questo sarà un giorno di decisioni taglienti e radicali, di tagliare le tue perdite nei tuoi affari lavorativi, anche se fortunatamente sarà anche una buona giornata e vedrai presto che hai preso la strada giusta. Dopo una mattinata molto tesa o con decisioni importanti e difficili, seguirà un pomeriggio molto più felice e fortunato.

Toro

Oggi non lascerai che le cose ti vengano già date per posizionarti di fronte ad esse, ma fin dall’inizio sarai molto più attivo e cercherai di prendere l’iniziativa, essendo tu quello che dirige gli eventi. Sarà senza dubbio una giornata positiva, le decisioni che prenderete saranno corrette e l’attività ben canalizzata.

Gemelli

Ti aspetta una giornata abbastanza costruttiva o positiva in cui ti riprenderai da alcune battute d’arresto che hai avuto negli ultimi giorni o settimane, oppure getterai le basi per quella ripresa. Una giornata abbastanza buona per gli affari e le questioni finanziarie in generale, ma anche per la fortuna nei processi e nelle pratiche burocratiche.

Cancro

Anche se molte volte tu stesso sei il tuo peggior nemico, tuttavia, la fortuna è con te e, per quanto difficile possa sembrare, alla fine riesci sempre ad aprirti una strada. E proprio oggi può essere un’ottima giornata lavorativa o finanziaria, ideale per prendere iniziative o mostrare grande attività.

Leone

Una gioia, un ottimismo o un benessere interiore corrisponderanno anche alla fortuna nel mondo esterno. Questo sarà uno dei migliori segni della giornata grazie agli influssi favorevoli dei pianeti benefici. Sarai molto preciso nelle tue decisioni e intuizioni, specialmente nel lavoro e nelle questioni banali.

Vergine

Un grande amico ti aiuterà nelle tue faccende personali e lavorative, ti solleverà il morale e ti farà uscire da un blocco in cui ti eri cacciato tu stesso. Contrariamente a quanto credi, hai persone che ti apprezzano davvero, conoscono il tuo valore e sono disposte a fare cose per te. Questa è una buona giornata perché oggi lo scoprirai.

Bilancia

Tendi sempre ad adattarti meravigliosamente alle circostanze e alle vicissitudini del destino, tuttavia, oggi ti preoccuperai maggiormente di come realizzare i tuoi sogni e le tue ambizioni, sia materialmente che sul lavoro, oltre che in campo personale. Di solito pieghi a ciò che il destino ti porta, ma oggi vuoi prenderne il controllo.

Scorpione

Il corso degli eventi significherà che oggi non sei troppo interessato a stare in prima fila o a distinguerti da chi ti circonda, ma piuttosto sullo sfondo e perseguire i tuoi obiettivi in ​​​​silenzio mentre gli altri combattono e fanno la pelle per ottenere ciò che finirai ottenere da una modalità molto più furtiva e abile.

Sagittario

Oggi dovrai decidere se sei interessato a risolvere un problema con le buone o con le cattive, non importa se il problema è sul lavoro o nella tua vita intima. Alla fine preferirai optare per i metodi più diplomatici e finirai per scoprire che questa è, senza dubbio, la decisione più appropriata per la questione che ti preoccupa.

Capricorno

La giornata di oggi vi porterà preoccupazioni o difficoltà in amore, forse perché volete forzare certi eventi quando, in realtà, ciò che sarebbe meglio per voi sarebbe lasciare che tutto scorra in modo molto più rilassato e armonioso. Puoi prendere decisioni inopportune che alla lunga potrebbero allontanarti dalla persona che ami.

Acquario

Ti aspetta una giornata fortunata, o di raccolta frutti, per questioni lavorative o finanziarie, anche se tutto ciò sarà dovuto molto più al tuo impegno fermo e determinato che all’aiuto della fortuna. Ma in un modo o nell’altro le cose funzioneranno per te. Favorevole e ispirato nel caso di dover fare un viaggio di lavoro.

Pesci

Oggi sarà una giornata difficile per te perché le circostanze ti costringeranno a fare ciò che dovresti e non ciò che vorresti, dovrai prendere una decisione difficile o dolorosa legata al tuo lavoro. Potresti dover ferire un’altra persona, ma se non lo fai, sarà quella persona che finirà per farti del male, e molto presto.