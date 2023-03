Lutto nella cucina italiana. Il famoso chef, amico dei vip, ammazzato fuori dal ristorante

Nel quartiere San Giovanni di Roma si è verificato un incidente mortale che ha coinvolto due persone. Un uomo di 42 anni ha confessato di aver ucciso uno chef di 40 anni, Emanuele Costanza (noto anche come Manuel Costa), che si trovava nella sua auto al momento della sparatoria. All’arrivo, la squadra mobile e la scientifica hanno trovato la vittima nella sua auto con una pistola. Non è ancora stato stabilito se la pistola fosse l’arma del delitto.

Manuel Costa lavorava all’Osteria Degli Artisti, un ristorante che funge da centro d’arte e cultura, con uno staff composto da artisti. Era cugino di Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione del Grande Fratello e concorrente dell’Isola dei Famosi 2022.

È stato reso noto che lo chef Emanuele Costanzi è stato ucciso a Roma in un omicidio.

L’omicidio è avvenuto alle 20 di venerdì 10 marzo. Le prove sulla scena del crimine suggeriscono che la rapina non è un movente, poiché gli oggetti personali e il portafoglio della vittima erano ancora presenti. La polizia, i detective della omicidi e gli specialisti forensi sono stati inviati sulla scena del crimine. Poco dopo l’incidente, il colpevole, Fabio Giaccio, 43 anni, di Napoli, si è autodenunciato.

L’indagato avrebbe lasciato lo strumento del delitto vicino alla persona deceduta prima di recarsi al commissariato di via Statilia per consegnarsi, dichiarando “Abbiamo litigato e l’ho ucciso”. La Squadra Mobile ha ora preso in mano le indagini per stabilire le circostanze che hanno portato all’omicidio, che segue l’uccisione di Mihai Stefan Roman da parte di due aggressori in moto a Casal de’Pazzi mercoledì sera.

Mihai è stato tragicamente ucciso da colpi d’arma da fuoco sparati da due uomini mascherati a bordo di una moto mentre stava tornando a casa. La vittima, un muratore, è deceduta all’istante. Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia Monte Sacro di Roma e del Nucleo investigativo di via dei Selci per i rilievi tecnici e le prime indagini. I responsabili sono riusciti a fuggire e a non farsi scoprire. Le indagini sono in corso e nel prossimo futuro si concentreranno sulla criminalità organizzata e sui mercati della droga nella Capitale.