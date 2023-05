Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 13 maggio 2023, le previsioni segno per segno

Ariete

Sei più attraente che mai. Inoltre, Ariete, oggi ti chiederai cosa ti sta succedendo in modo da essere di buon umore. È perché hai raggiunto un grande successo nella tua attività o nella tua vita professionale, o, anche, perché ultimamente c’è più della gioia nella tua relazione. La verità è che potrebbe essere a causa di tutto questo o forse a causa di qualcosa che non ha nulla a che fare con esso, tranne un’enorme rinascita dell’umanesimo che ti spinge a tutte le speranze e tutte le credenze nel futuro.

Toro

Ciò che potrebbe esservi presentato oggi è una proposta di fare un viaggio in qualsiasi parte della Spagna. Ora che puoi viaggiare, è sufficiente per noi fare una fuga attraverso il nostro paese. Per ora, Toro, è meglio che ti dimentichi di sognare di fare un viaggio intorno al mondo, visitare palazzi meravigliosi, vivere un amore senza tempo ed eterno, e, quindi, totalmente gratuito. Si potrebbe chiamare questo un test di sensibilità per l’universo di Walt Disney. E Dio sa che questo non è raro per te.

Gemelli

Potresti avere una giornata leggermente deprimente oggi. Gemelli, è come se ti sentissi come se ti mancasse qualcosa nella tua vita. Le forze collettive, che influenzano l’intero pianeta, stanno penetrando un po’ più del solito nella vostra vita e non potete combatterle. Il risultato è che tutto in te vuole sentire di avere il controllo della direzione della nave, il che è un po ‘snervante.

Cancro

Oggi potresti trovarti ancora più confuso e stordito del solito. Cancro, potresti chiederti cosa ti sta succedendo. Senza dubbio, stai guardando questo mondo da un punto un po’ troppo alto per poterne davvero parlare. Certo, puoi indovinare, conoscendoti un po ‘, che sei completamente impregnato di un ideale che potrebbe essere l’amore. Ma è così che costruisci la tua favolosa ricchezza interiore.

Leone

È del tutto possibile che incontrerai un’antica conquista. Leone, oggi è un giorno segnato dalla nostalgia, durante il quale tenderai a cercare di riconnetterti con le cose del passato. E anche per ripensare alle tue vecchie esperienze. In questo modo puoi confrontare ciò che provi ora per il tuo partner con ciò che una volta provavi per un altro. Ti sarà utile renderti conto di quanto sei cambiato e di quanto lontano puoi andare.

Vergine

Quando si tratta di sentimenti, non dovresti essere troppo leggero. Vergine, la tua natura generosa e amorevole a volte ti fa perdere di vista i confini che dovrebbero esistere all’interno di una coppia. Nessuno dei due dovrebbe pretendere più dell’altro. Tutti devono dare lo stesso. E questo sembra ovvio. Ma nel tuo caso, questo equilibrio sembra essere stato rotto. Quindi oggi tocca a te trovarlo, senza provocare alcun dramma.

Bilancia

Indubbiamente, durante il giorno dovrai scegliere tra diversi impegni. E sarai attratto in due direzioni diverse. Bilancia, puoi essere proposto, ad esempio, per partecipare a una cena di lavoro, promettendo opportunità per la tua carriera professionale. Mentre d’altra parte, il tuo partner sta preparando una cena romantica che non dovresti perdere in nessuna circostanza. Considera queste due opzioni con molta attenzione e non pensare di giocare a due lati.

Scorpione

Probabilmente ti sentirai un po ‘irrequieto oggi. Forse hai qualche piccola preoccupazione finanziaria o forse qualche piccolo problema di salute. Tutto questo potrebbe essere possibile, ma, Scorpione, non si tratta di farti prendere la mano. In ogni caso, non dovresti fare affidamento sulla situazione materiale e sullo stato dei tuoi progetti per diventare ottimista. Per questo, dovresti aspettare ancora qualche giorno. Sarebbe molto meglio avere altri valori, magari più spirituali, come l’amore, l’amicizia…

Sagittario

Durante il giorno non saprai cosa pensare. Devi prendere una decisione e questo ti fa sentire sotto grande stress. Sagittario, potrebbe essere necessario scegliere tra due lavori. Devi valutare i pro e i contro di ogni proposta. Oppure devi decidere se tornare o meno ai tuoi studi per completare la tua formazione. Non lasciare che le tue emozioni ti confondano. Cerca informazioni oggettive che ti consentano di prendere la decisione migliore per la tua situazione attuale.

Capricorno

Questa mattina forse ti sei svegliato con la voglia di flirtare. Capricorno, dovresti stare attento perché potresti incontrare qualcuno che ti metterà di fronte alle tue attuali preoccupazioni. Sarebbe un po ‘come se non potessi sfuggire al tuo grande spazio professionale. Perché forse quello che vuoi è diventare un pianista, quindi la cosa migliore che puoi fare è aspettare di incontrare un pianista professionista.

Acquario

Per tutta la giornata di oggi le cose dovrebbero andare meravigliosamente bene e noterai anche che le persone ti apprezzano più del solito. Allo stesso modo, Acquario, devi scoprire di avere il commento giusto o la parola giusta in qualsiasi situazione. Grazie all’intensità e allo sfogo delle tue emozioni, dovresti sfruttarle al meglio. Anche la fortuna e la prosperità saranno lì, senza che tu debba fare molti sforzi.

Pesci

Durante il giorno i pianeti di questo giorno potrebbero giocare a tuo favore, quindi dovresti approfittare di questa grande opportunità per stabilire solide relazioni con determinate persone, sia emotivamente che intellettualmente. Inoltre, sarai sorpreso di scoprire che puoi essere un essere razionale anche con le tue emozioni. Pertanto, Pesci, in questo giorno le tue capacità intellettuali saranno mescolate con un’intensa attività emotiva e intuitiva.