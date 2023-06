Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 14 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Il modo in cui parli ti fa sembrare enigmatico a chi ti circonda. Sii chiaro e aperto e tutto funzionerà. Ci sono alcune situazioni che non sarai in grado di cambiare drasticamente. Ci vorrà tempo. Le persone contano su di te per portare avanti un progetto. È una buona opportunità per mostrare di che pasta sei fatto, Ariete. Oggi avrai ragione a diffidare del tuo intuito nella tua vita amorosa. Sarebbe meglio basare le cose sulla realtà. E farai bene a esitare prima di prendere una posizione ferma.

Toro

Il clima nelle tue relazioni è costruttivo e gratificante e potresti forgiare nuovi legami. Perdi troppo tempo in questioni banali e questo ti sta logorando. Toro, questo sarà uno dei giorni più belli del mese. Fate o intraprendete oggi ciò che vi sta più a cuore. I tuoi poteri di seduzione colpiranno il chiodo sulla testa. Sei in procinto di cambiare e cercare di migliorare la qualità della tua relazione. Avrai l’opportunità di posare la prima pietra.

Gemelli

Stai alternando il sognare ad occhi aperti e il bisogno di agire. Questo ritornello mutevole ma emozionante ti sta rendendo sfuggente. La comunicazione ti permetterà di affinare i tuoi piani futuri, quindi sii reattivo agli altri. Anche le chiacchiere sono produttive. Ora è il momento di incontrare nuove persone e trovare nuovi contatti commerciali. Alcuni Gemelli dovranno allontanare le cose del passato che ti ostacolano per andare avanti nella tua vita amorosa.

Cancro

Le vecchie fiamme del vostro passato potrebbero riapparire. Sai che i tuoi sogni non sono realistici. Tuttavia, Cancro, non diventare pessimista, il problema che affronti oggi sarà solo temporaneo. L’intervento di un amico sarà fondamentale per aiutarti a vedere le cose più chiaramente. Al lavoro, ottieni promozione, il tuo valore viene riconosciuto dopo aver dimostrato la tua abilità. Ora è il momento di raccogliere ciò che hai seminato. Continuate l’entusiasmo.

Leone

Una prospettiva realistica ti aiuterà a mettere le tue aspettative in prospettiva. Sii paziente e concentrati sulla qualità piuttosto che sulla velocità. Sei pronto per la sfida di affrontare le faccende domestiche di base. Alcuni Leoni sentiranno un forte desiderio di pace, tranquillità e solitudine. È una buona idea evitare il trambusto di oggi. Potrebbe essere necessario affrontare problemi emotivi dal tuo partner. Non è necessariamente da biasimare, non prendere tutto così alla lettera. Concentrati sulla tua capacità di mantenere la calma.

Vergine

Oggi sarai pieno di vivacità e buon umore. In effetti, la tua vitalità ti permetterà di spostare le montagne. Tuttavia, non impostare l’asticella troppo in alto. Al lavoro, sarai in grado di mostrarti al meglio ed essere riconosciuto per le tue azioni e risultati. Questo, Vergine, sarà più un giorno per fare amicizia che per innamorarsi e questa sarà una buona cosa, dal momento che il meglio della giornata si svolgerà nel tuo solito ambiente. Le professioni di cura e insegnamento saranno fortunate.

Bilancia

La luna esalterà il tuo talento creativo e ti incoraggerà ad essere innovativo e inventivo. Per alcuni Bilancia sarà il momento di concepire un bambino e per altri, di produrre un’opera all’altezza del loro talento. Per altri si tratterà di seguire percorsi sconosciuti e utilizzare metodi inaspettati. Sarai in grado di affrontare argomenti scomodi con il tuo partner e trovare le parole giuste. Le nuvole si schiariranno finché sarai te stesso.

Scorpione

Le persone ti disobbediranno, ti resisteranno e troveranno il modo di schivare le tue istruzioni. È meglio promuovere quel movimento legittimo verso l’autonomia, almeno all’interno della tua famiglia. Scorpione, uno stile di vita sedentario non ti si addice. Fare sport sarebbe consigliabile e ti darebbe forza. Una discussione con un amico o uno sconosciuto potrebbe sconvolgerti considerevolmente. Hai ragione a cercare di capire meglio i tuoi sentimenti. Questo perfezionerà il tuo comportamento emotivo in futuro.

Sagittario

Oggi avrai la capacità di andare a fondo delle cose senza disturbare la sensibilità degli altri. Approfittane per esprimere le tue speranze e desideri con recensioni, che saranno tanto piacevoli quanto pratiche. Ricreerai un’atmosfera migliore con colleghi e vicini. Sagittario, sarai più entusiasta e determinato che mai. Segui le tue nuove priorità. Sarai più scrupoloso al lavoro, tuttavia, non disprezzare chi è diverso.

Capricorno

Le tue emozioni saranno sotto controllo, ma ciò non garantisce che sarai preso di mira. Ognuno fa le proprie cose con la convinzione che loro, e non gli altri, hanno ragione, e se sei più intollerante del solito, potrebbero sorgere tensioni. Prenditi cura dei tuoi guadagni, che richiederanno la tua attenzione. Oggi non vi annoierete. Troverai il modo di creare mille cose da fare, anche se sono banali. Alcuni Capricorno avranno la necessità di alzare l’asticella della loro vita amorosa. Saranno in grado di ipnotizzare facilmente la loro preda.

Acquario

Questa sarà una giornata che fa presagire sorprese e cambiamenti, ma potrebbero esserci anche shock e incidenti. Acquario, mantieni una mente aperta ma vigile e non confondere la ribellione con la libertà, o la distanza con l’indipendenza. Approfitta delle attrazioni che la luna ti offre per ottenere il supporto del pubblico, dei clienti, delle persone in generale. Questo è il momento di fare il punto e sistemare le cose. Non essere irritato, tutti gli accordi sono possibili.

Pesci

Oggi si presenterà per alcuni Pesci, una nuova opportunità che potrebbe cambiare la tua vita, ma assicurati di leggere attentamente tutto ciò che richiede una firma. Sarebbe meglio evitare qualsiasi compito erculeo e fare attenzione a non fare mosse false. La concorrenza in tutte le forme e dimensioni sarà la tentazione. È in gioco il combattimento verbale. Delicatamente, puoi convincere e appianare le differenze con il tuo partner senza ricorrere alle armi.