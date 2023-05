Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 15 maggio 2023, le previsioni astrali - Controcopertina

Ariete

Oggi vorrai ignorare la logistica e gli aspetti pratici delle cose perché ora non è il momento di affrontarli. Scoprirai affinità positive con persone che sono insolite per te. Chiudete la vostra mente con veemenza contro ogni forma di autorità. La tua fiducia in te stesso sarà la tua più grande forza per ottenere più libertà. In effetti, Ariete, quella maggiore sicurezza ti sta aiutando a superare gli ostacoli che si sono frapposti sulla tua strada. Non fare promesse che poi sono insostenibili.

Toro

Questo è un giorno in cui ti sentirai ispirato a stabilire un maggiore equilibrio nel tuo stile di vita. Una sensazione di stanchezza ti dà l’idea di trascorrere una notte tranquilla. Toro, avrai l’opportunità di stabilire alcuni contatti preziosi e sarebbe una buona idea fare uno sforzo per ottenerlo. Il vostro fervore amorevole sta facendo prevalere la passione nella vostra sfera emotiva. L’indifferenza e la gioia sono all’ordine del giorno. Vivi la vita al massimo, senza aspettare di essere raccontata.

Gemelli

Ti senti rilassato, in pace e ottimista. È il momento perfetto per risolvere un disaccordo. Alcune persone cercheranno di provocarti. Non hai bisogno di giustificarti, vai per la tua strada. Le tue abilità diplomatiche ti porteranno illeso attraverso una tempesta devastante, grazie alla tua disposizione calma. Gemelli, i tuoi poteri di seduzione saranno ridotti e i tuoi sentimenti saranno molto in sintonia con la situazione attuale. La cosa principale sarà lasciarsi alle spalle i tuoi dubbi.

Cancro

Stai facendo la cosa giusta concentrandoti sul passato per fare un bilancio. Purché non persistiate in inutili sensi di colpa. Ti muovi tra il freddo disprezzo e l’eccessivo entusiasmo, che confonde chi ti circonda. Cerca di trovare una via di mezzo felice. I tuoi poteri di seduzione aumentano. La tua amorevole vitalità ti permetterà di contribuire molto alla tua relazione, il Cancro. Questo è il momento di andare dritto per quello che vuoi.

Leone

Oggi potresti avere una discussione importante con un collega o un amico intimo. Scoprirete verità su coloro che vi circondano che non sono sempre facili da accettare, ma sarà una benedizione sotto mentite spoglie. Stai facendo troppe cose contemporaneamente e inevitabilmente rischi di essere sommerso da domande senza risposta. Avrai ragione a diffidare della tua intuizione nella tua vita amorosa. Faresti meglio a basare le cose sulla realtà. E farai bene a esitare prima di prendere una posizione ferma. Leo, non è ancora il momento giusto.

Vergine

Stai realizzando il tuo piano. Continuate con il vostro entusiasmo, le cose positive si intravedono già all’orizzonte. Oggi ti sentirai più felice di passare del tempo con persone che non ti sono vicine. Avrai ragione a fidarti del tuo istinto. La tua intuizione è giusta quando si tratta di questioni finanziarie. Vergine, il tuo fascino crescente sta attirando successo. Le tue iniziative stanno dando i loro frutti, quindi vai con i tuoi cari e fai accadere le cose.

Bilancia

Questa può essere una giornata creativa perché troverai facile pensare fuori dagli schemi. Puoi sperimentarlo se sei nelle arti, lavori con i bambini o in occasione di eventi sportivi. Bilancia, oggi sarai più esigente e conciso, ma non dimenticare come gestire gli altri. Se ridicolizzi tutto, rischi di offendere involontariamente qualcuno. Sii diplomatico. La tua vita amorosa può essere caotica e imprevedibile. Non sei troppo bravo a sopportare restrizioni e limitazioni pratiche. È tempo per te di allontanarti dalla routine.

Scorpione

Oggi potresti essere più impulsivo del solito. Evita sport estremi e discussioni tempestose. La tua flessibilità e comprensione ti metteranno in regola con le persone che ammiri. Non masticare pensieri oscuri in questo momento. Le tue frustrazioni amorose potrebbero trasformarsi in speranze costruttive se controlli le tue emozioni. Sistemare le cose con il tuo partner arriverà automaticamente, Scorpione. Sarai anche in grado di gettare le basi per un nuovo senso di equilibrio nella tua vita lavorativa. Avrai molto da fare, ma tutto è positivo.

Sagittario

Il tuo intuito ti aiuterà a superare una notevole preoccupazione. Sagittario, sei determinato a combattere nella giusta direzione. Se riesci a calmare i tuoi dubbi, sarai in grado di mantenere la tua energia mentale in una posizione elevata. Oggi i vostri livelli emotivi sono aumentati. Non costringerti a indossare una maschera. Sarebbe anche peggio. Il tuo partner ha i suoi bisogni, quindi non ignorarli. Hai tutto da guadagnare mettendo le tue carte sul tavolo e cooperando. Questa sarà una conversazione fruttuosa che ti avvicinerà.

Capricorno

Ad un certo punto durante il giorno, potresti sentirti titubante e sentirti come se ci fossero molte estremità in sospeso. Tuttavia, altre volte puoi goderti momenti divertenti e gioiosi. Capricorno, sarai più sereno e più propenso a scendere a compromessi. La tua natura socievole è la tua più grande forza. Il successo è alla tua portata; Abbiate il coraggio di avere le migliori possibilità di ottenerlo. Puoi convincere e affascinare con le tue parole.

Acquario

Innamorato della leggerezza e nemico della routine, l’Acquario, bisogna adattarsi ad un eccesso di limitazioni e tornare sulla terra. Sai che i tuoi sogni non sono realistici. Tuttavia, non diventare pessimista, il problema che dovrai affrontare oggi sarà solo temporaneo. L’intervento di un amico farà molto per aiutarti a vedere le cose più chiaramente. Non fatevi ingannare. Attiri persone non raccomandabili che cercano di appoggiarsi a te.

Pesci

Avrai una speciale capacità di cadere in favore delle persone e, grazie a questo, le porte si apriranno per te. Alcune circostanze anomale potrebbero incrociare il tuo cammino, ma saprai come usarle a tuo vantaggio. Per quanto riguarda la tua vita amorosa, che tu sia single o in una relazione, incontrerai qualcuno di nuovo o troverai un cambiamento di circostanze che porterà una nuova vita alla tua relazione. Pesci, dovresti uscire.