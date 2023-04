Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 16 aprile 2023, le previsioni zodiacali

Ariete

Dovresti guardarti intorno con occhio critico per vedere cosa deve cambiare o migliorare. La tua capacità di persuadere farà miracoli per farti uscire da una situazione imbarazzante. Puoi contare sulle tue risorse. Ariete, la tua visione a lungo termine sta diventando più chiara e hai una prospettiva migliore degli ostacoli che devi superare. Questo ti aiuterà nel tuo lavoro. Tendi a recitare un ruolo, ma ti chiederai se è davvero necessario. Dovresti fare un passo indietro, pensarci e vedrai che i tuoi dubbi sono infondati.

Toro

Questo è un buon giorno per pensare a come puoi introdurre nuove abitudini nella tua vita che fanno una differenza pratica in modo positivo. Inizia in piccolo. Il buon umore sarà ovunque e sarai più comprensivo con coloro che ti circondano. Toro, sei più ottimista e chi ti circonda può vederlo. Questa è un’opportunità per sentirti davvero utile. Sei pieno di nuove idee su come migliorare la tua relazione o crearne di nuove. Ti dedicherai a questo completamente e con un entusiasmo inarrestabile.

Gemelli

Potresti voler sentire consigli da qualcuno più vecchio o più esperto oggi, soprattutto se stai pensando ai tuoi obiettivi a lungo termine per il futuro. È sempre utile ricevere feedback dagli altri perché hanno un punto di vista diverso. Gemelli, la tua attenzione è catturata dai progetti più audaci. Non dovresti correre troppi rischi e assicurarti che le tue azioni siano coperte. Trovi difficile conciliare libertà e attaccamento emotivo. Non aver paura di darti più tempo, diventerai più sicuro e il tuo partner non ti rimprovererà.

Cancro

Oggi le persone ti ammirano perché ti vedono come una persona sensibile e affidabile. È bello avere il rispetto dei tuoi coetanei. È tempo di concentrarsi sul lavoro difficile. Gli scambi con le persone vicine a te diventano più chiari. Cancro, ora è il momento di agire nella più stretta privacy e chiarire la comunicazione, per parlare più abilmente dei tuoi desideri. Alcune iniziative possono essere imprevedibili, irrealistiche o contrassegnate da una sana dose di individualismo.

Leone

Oggi avrai difficoltà a rimanere serio e correre il rischio di parlare troppo velocemente e senza pensare. La tua curiosità ti sta spingendo in direzioni insolite. L’energia rimane costruttiva e di mentalità aperta. Leone, dovresti trovare un equilibrio nel tuo bisogno di fuggire. Le cose diventeranno più calme e rilassate quando si tratta della tua vita amorosa. Questo ti permetterà di concentrarti su te stesso e sui tuoi progetti. Lavora sui dettagli pratici.

Vergine

Questo è un buon giorno per fare ricerche serie al fine di avere un’idea migliore di ciò che devi e di ciò che hai. Vergine, non confonderti quando si tratta della tua ricchezza personale. Oggi avrai la tendenza a fare commenti cinici, ma starai attento a non offendere nessuno. La tua vita amorosa si sta muovendo verso la pace e la tranquillità. Sei nel tuo elemento, e il tuo senso dell’umorismo e la sete di vita ti avvicinano al tuo partner.

Bilancia

Oggi si pensa più con il cuore che con la testa: coppia, matrimonio, figli o progetti di vita insieme… Altri troveranno il tuo ottimismo e il tuo amore per la vita particolarmente attraenti. Il successo della relazione è in vista. Per alcuni Bilancia, una chiamata, una lettera o un’e-mail possono prendere una piega inaspettata. Dovrebbe volerci del tempo prima di prendere una decisione radicale. Per prima cosa devi saperne di più.

Scorpione

Sei consapevole di ciò che deve essere fatto perché hai un forte senso del dovere e dell’obbligo, sia verso te stesso che verso gli altri. Lavorerai sodo per completare la tua lista di cose da fare. Poiché oggi hai questo atteggiamento, ti piacerà stare con persone che la pensano allo stesso modo. Le nuove idee ti daranno molta energia, ma non cercare di andare troppo lontano. La tua vita amorosa ti porterà molte soddisfazioni e sarai all’altezza delle tue azioni. Dovresti essere più audace e audace e rimarrai sorpreso dai risultati. Scorpione, la tua assertività è terribilmente affascinante.

Sagittario

Il cielo trasmette una bellissima energia che dà libero sfogo alla creatività, si esce dalla routine, dai sentieri battuti e ci si avvicina alla novità. Stai facendo domande importanti a cui trovi difficile rispondere in mezzo alle turbolenze ambientali. Le richieste del tuo partner stanno offuscando i tuoi pensieri. Sagittario, dovresti fare marcia indietro prima di reagire. Alcune delle tue paure sono infondate, ma avrai troppi dubbi su te stesso per poter dare una risposta che piaccia a tutti.

Capricorno

Oggi le discussioni familiari saranno serie, tuttavia, produrranno alcuni risultati pratici. Questo potrebbe essere un buon momento per mettere le tue carte sul tavolo e far sapere agli altri cosa ti aspetti e anche cosa sei disposto a offrire. Usi la seduzione per unire la tua causa almeno indurita dai tuoi avversari. Non prendere nessuno di sorpresa e cerca di placare. Capricorno, la novità può entrare nella tua vita.

Acquario

Oggi sarai attento e accurato nel tuo approccio a tutto ciò che fai. Scegli un lavoro che richiede attenzione ai dettagli perché non trascurerai le cose. Hai delle riserve su qualcosa e dovrai superarle se vuoi accelerare le cose. Le tue emozioni giacciono sotto un cielo scuro, ti senti triste e questo ti trattiene. Hai paura di camminare con fiducia nel futuro. Acquario, dovresti scacciare questi pensieri malvagi e dimenticare il tuo vero e affascinante sé.

Pesci

L’atmosfera promette di essere appassionata ed euforica. Fai del tuo meglio per vivere una bella storia d’amore, incrociare la tua anima gemella o creare armonia nella tua relazione. In effetti, sedurrai facilmente coloro che ti circondano. Il Cielo vi dà un carisma infallibile e voi lo usate, attraverso i vostri discorsi, con visibile gioia. Ti stai fondendo con il tuo partner a tal punto che tendi a dare troppo. Non lasciare che questo atteggiamento si stabilisca nella tua vita, Pesci. Dovresti lasciare che anche lei ricambi.