Oroscopo Paolo Fox domani 16 aprile 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Metti quanta più distanza possibile tra te e tutto ciò che ha sfumature negative. Sei di buon auspicio oggi per assorbire energia negativa che ti porterà problemi indesiderati. La tua originalità ti apre alcune porte oggi. Le tue proposte sono sorprendenti per la loro novità, ma c’è la possibilità che qualcuno copi o rubi le tue idee. Inoltre, avrai l’opportunità di interagire con persone importanti per il tuo futuro professionale. Sii cauto quando cerchi il loro sostegno, non entrare come un elefante in un negozio di porcellane.

Capricorno

Non aver paura del fallimento, non rientra nelle tue prospettive a breve termine. Concentra i tuoi sforzi sul mantenimento di un atteggiamento positivo e incoraggia la cooperazione con gli altri. I tuoi nemici non abbassano la guardia, quindi non voltargli mai le spalle. Studia i loro punti deboli tanto quanto i tuoi e, soprattutto, ottieni quante più informazioni possibili. Il tuo sforzo per cambiare radicalmente la tua esistenza ti porterà non poche difficoltà, ma anche più benefici. Ci sono persone che sono fortemente contrarie ai tuoi nuovi piani.

Acquario

Sei carico di energia positiva che servirà a potenziarti nel campo personale. È una buona occasione per progettare nel dettaglio il futuro che vuoi e puoi realizzare. È giunto il momento dei grandi cambiamenti, per rompere la routine e aprire nuovi orizzonti. Per iniziare quel percorso non puoi fermarti ad aspettare nessuno. Anche se è difficile per te, devi smettere di essere così possessivo nei confronti delle persone che ami. Se non lo fai, potresti finire per prosciugare la relazione quando avrebbe ancora molto sviluppo.

Pesci

Approfitta di ogni opportunità che si presenta per ampliare le tue conoscenze e stabilire nuove relazioni. L’amore potrebbe aspettarti alla prima curva. Le stelle ti accompagnano nel tuo viaggio vitale e ora puoi fare tutto ciò che vuoi con pochissimo sforzo. I fallimenti del passato non ti hanno lasciato alcun segno. Verrà alla luce un problema che hai con il tuo partner. Avrai bisogno di tutta la tua maturità per risolverlo, ma alla fine ci riuscirai. Le tue relazioni sociali sono nelle ore basse.