Oroscopo Paolo Fox domani 16 aprile 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Devi avere una conversazione seria con una persona della tua famiglia che sta tentando percorsi pericolosi e che può trascinarti tutti giù nella sua caduta. Parla molto chiaramente. Tutti o quasi tutti i canali di comunicazione con le persone intorno a te sono aperti. Le informazioni non smetteranno di arrivare a te e le tue opportunità di svilupparti si moltiplicheranno. Approfitta di questi giorni un’opportunità di viaggio che ti verrà presentata. Anche se è per motivi di lavoro, alla fine incontrerai persone che contribuiranno molto alla tua esistenza.

Vergine

Oggi sarai infatuato di qualcosa e non ti fermerai finché non lo avrai. Abbi cura di te fisicamente, perché potresti essere colpito da qualche tipo di virus presente nell’ambiente. Hai bisogno di un po’ più di organizzazione per raggiungere i tuoi obiettivi. È molto probabile che tu sappia molto bene dove vuoi andare, ma non sei così sicuro di come arrivarci. Non sempre è possibile avere conversazioni profonde e intelligenti, a volte è più conveniente lasciarsi trasportare dalla frivolezza. Un po’ di divertimento non fa mai male.

Bilancia

Non dovresti cercare un riconoscimento immediato per il tuo lavoro. Si tratta di seminare e lasciare passare il tempo in modo da poter raccogliere i frutti solo quando sono maturi. Hai bisogno di prendere aria fresca e, se possibile, anche il sole. La tua salute dovrebbe essere una delle tue principali preoccupazioni in questi giorni, perché la debolezza può farti ammalare. Sbarazzati di quell’aspetto serio una volta che hai lasciato il lavoro e strizza l’occhio alla vita. Oggi avrai molte possibilità di divertirti se metti da parte tutte le tue preoccupazioni per un po’.

Scorpione

Un giorno molto appropriato per rafforzare i legami sentimentali. Potrebbe essere il momento di dire alla persona amata cosa provi per lei, hai molte possibilità. Devi sbarazzarti delle cose che ti trattengono, delle amicizie che ti danno solo problemi e dei colleghi che cercano sempre di approfittarsi di te senza contribuire in alcun modo. Uno dei tuoi sogni diventa realtà oggi e ti sentirai la persona più felice del mondo. Attenzione, perché dietro questa bella notizia potrebbero arrivare altre notizie non proprio positive.