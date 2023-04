Oroscopo Branko domani 16 aprile 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Sei fortunato che arrivi il fine settimana perché questa volta sarai particolarmente stanco o sfinito, ma non tanto fisicamente ma soprattutto mentalmente. Inoltre, gli ottimi influssi planetari che vi stanno proteggendo in questo momento vi permetteranno di godervi una giornata ricca di lieti eventi.

Capricorno

Questo è un fine settimana ideale per viaggiare o semplicemente per uscire dal tuo solito ambiente, ne hai anche più bisogno di quanto pensi. L’influsso favorevole di Urano vi porterà a svolgere diverse attività o addirittura a incontrare nuovi amici, oppure ad andare con quelli che già avevate in posti nuovi. Lì dovrai uscire dalla tua cerchia.

Acquario

Tutti di solito usano il fine settimana per riposarsi, ma oggi farai l’esatto contrario, ti sentirai pieno di vitalità e affronterai con passione ogni tipo di attività. E nel caso in cui oggi dovessi lavorare, puoi metterci tutta la tua energia. Ottima giornata per fare attività sportive.

Pesci

Un’ottima giornata per buttarsi a capofitto nella vita familiare e nelle questioni di cuore in generale, e non solo perché è quello che più desideri ma anche perché te la caverai benissimo. Devi dimenticare un po ‘il tuo desiderio permanente di aiutare le altre persone e concentrarti sul tuo partner e su quelli con cui vivi e che hanno qualcosa abbandonato.