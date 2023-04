Oroscopo Branko domani 16 aprile 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Oggi avrai la possibilità di far emergere quell'”imperatore” che hai dentro e imporre la tua volontà alle persone che ti circondano o con le quali vivi. Mostrerai il tuo carattere più arrabbiato a causa di disaccordi o disturbi familiari o forse con il tuo partner. Non è davvero niente di serio, ma ti farà impazzire.

Toro

Il weekend inizierà per voi con ottime prospettive, tanto più che l’amore ha in serbo per voi una sorpresa. L’influenza dei pianeti ti favorisce molto in questo momento e farà molto di più da maggio in poi, e oggi avrai un anticipo su cui non contavi relativo alla tua vita intima.

Gemelli

Il fine settimana inizierà con gioie inaspettate per te, e in particolare oggi avrai un’ottima giornata per coltivare tutti i tipi di relazioni, amore, amicizia o semplicemente muoverti in gruppo. Anche il viaggio o il contatto con la natura ti saranno molto favorevoli. Inoltre, avrai buone notizie inaspettate.

Cancro

Non preoccuparti perché le cose non vanno sempre come vorremmo, perché non vedevi l’ora che arrivasse questo giorno perché c’è qualcosa che vuoi fare o una persona cara con cui vuoi incontrare e comunicare. Tuttavia, le cose non andranno come ti aspettavi, anche se non sarà colpa tua. Essere pazientare.