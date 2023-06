Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 19 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Oggi la pressione aumenta nelle aree legate alla tua salute, ai tuoi animali domestici e / o al tuo lavoro. Stanno succedendo molte cose e qualcosa verrà al pettine. Tuttavia, potresti trovare soluzioni brillanti che implicano il ritorno alle origini e ricominciare da capo. Il mostro dagli occhi verdi sta colpendo la sua brutta testa, ma non ha senso torturarti ogni volta che il tuo partner mette piede fuori. Sfrutta al massimo il tuo tempo da solo per pensare a te stesso.

Toro

Le relazioni con i bambini e i partner romantici possono essere tese oggi. Potresti sentire il bisogno di toglierti qualcosa dal petto e aprirti. L’amore è come una lotta interiore. Cerca di dare un senso alle cose, prima che questa lotta si trasformi in una discussione senza senso. Devi lavorare sulle tue incertezze personali. Al lavoro sarai in grado di compensare i ritardi. I tuoi colleghi saranno stupiti dalla tua capacità di reagire.

Gemelli

Aspettatevi una giornata piena di novità. Non tirarti indietro. I colloqui che hai avuto hanno fatto avanzare le cose. La serenità è all’ordine del giorno, ma ci saranno ancora alcune azioni urgenti che dovrai intraprendere. Oggi è il giorno perfetto per concentrarsi su questioni tecniche relative alle tue finanze. Il tuo istinto non ti tradirà. Non esitare, segui il tuo intuito e i passi che hai iniziato a fare. Il tuo partner ti sosterrà.

Cancro

Se hai un incontro pianificato legato a vecchi ricordi, tutto andrà bene se sei positivo. Sei nell’occhio del ciclone, il che ti rende molto dinamico. Tuttavia, dovrai uscirne ad un certo punto. Sarà un buon momento per iniziare un corso universitario o intraprendere un lungo viaggio. Sei più incline a esprimere i tuoi sentimenti del solito. Fai attenzione a non saltare in una relazione che è temporanea. Non pensare nemmeno di fare promesse.

Leone

La tua sensibilità ti darà una comprensione completa di un problema complesso che riguarda qualcuno intorno a te. Sarai meno calmo quando si tratta di altri. Devi avere una conversazione seria con qualcuno più anziano. Avrai totale libertà di esplorare ciò che sai e di adattare le tue strategie di lavoro. Non rimanere bloccato in emozioni negative, parla con il tuo partner. Qualunque sia la tua situazione, devi esprimerti per ricominciare con il piede giusto.

Vergine

Avrai davvero bisogno di un po ‘di privacy oggi e le persone saranno comprensive. E, infatti, oggi potresti liberarti da notevoli preoccupazioni. Mostra quanto puoi essere fermo e non farti ingannare. Questo è il momento di ristabilire l’equilibrio delle ultime settimane. Concentrati su questo per evitare errori in seguito. Il tuo bisogno di riconoscimento sarà la tua più grande motivazione, ma potresti essere rimproverato se non mostri di più ciò che provi veramente per il tuo partner.

Bilancia

Questo è un giorno ideale per fare un viaggio che hai rimandato per alcune settimane. Userai saggiamente il tuo senso di precisione e i tuoi superiori apprezzeranno la tua dedizione. Condividerai momenti intensi con il tuo partner. Passione e fusione andranno di pari passo, e troverete più facile comunicare messaggi subliminali che vanno oltre le parole. Tutto ciò che ha a che fare con l’acqua sarà favorevole. Oltre al relax che questo ti porterà, potrebbe permetterti di arricchire la tua vita con nuovi incontri o scoprire nuovi piaceri.

Scorpione

Questo sarà un giorno eccellente per rivelare segreti o agire come confidente. Il perdono, l’assoluzione e la comprensione saranno all’ordine del giorno e per alcuni di voi saranno di grande aiuto per alleviare le relazioni tese o problematiche. L’atmosfera sarà tranquilla e intuitiva. Qualcuno sta cercando di farti sentire in colpa e responsabile di qualcosa che non ha nulla a che fare con te. Il tuo partner sta attraversando una fase sempre più assertiva. Non essere spaventato da questa situazione.

Sagittario

Le cose non andranno abbastanza velocemente come desideri. Potresti trovare esasperante l’atmosfera di abbandono. Non sarai in grado di adattarti, quindi sarebbe meglio fare le cose nel modo in cui pensi che dovrebbero essere fatte, anche se ciò significa guadagnarsi la reputazione di essere eccessivamente esigente e un terribile moralizzatore. Il tempo dell’amore è arrivato, i tuoi poteri di seduzione sono al loro apice e ti prenderai del tempo per godertela. Se spingi i confini, avrai la storia d’amore perfetta.

Capricorno

Se hai una vena artistica, sarà esaltata da una luna molto creativa. Questo sarà un momento molto piacevole di intimità con i tuoi cari, meravigliose scoperte nel tuo ambiente e buone relazioni costruttive con gli altri. Sarà un grande giorno per condividere le cose. Ora è il momento di appianare eventuali disaccordi. Otterrai alcune risposte inaspettate che stavi aspettando da molto tempo, che daranno un nuovo impulso alla tua vita amorosa.

Acquario

L’atmosfera da sogno sarà più che costruttiva, ma potrai scatenare il tuo stile creativo con piani, schemi e altri disegni che potrai dimostrare, presentare o vendere in pochi giorni. Fino ad allora, lasciati guidare dal tuo intuito. Dovrai muoverti, ma questo sarà soddisfacente. Stai riuscendo a farti strada in tutti i tipi di circoli e diventare popolare. Le relazioni d’amore diventeranno più chiare. È un buon momento per stabilire una migliore comunicazione e parlare dei tuoi desideri in modo più diplomatico.

Pesci

Oggi non ti sentirai davvero incline allo sforzo, ma avrai l’opportunità di stabilire buoni rapporti con chi ti circonda. Se lo hai già fatto, tutto ciò che dovrai fare è tenerli aggiornati sfruttando al meglio questo ambiente sereno. Tutto ciò che farai avverrà senza particolari battute d’arresto. Sarai in grado di fare progressi più profondi, perseverare e dare gli ultimi ritocchi a qualsiasi progetto. Stai attraversando una fase molto attraente in modo delicato e commovente, e sarà una grande opportunità per chiedere un favore o esprimere i tuoi sentimenti.