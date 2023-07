Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 19 luglio 2023, le previsioni complete

Ariete

Oggi un forte vento di follia potrebbe soffiare nella tua vita. Potrebbe capitare che tu voglia trascorrere una serata romantica con il tuo partner. A meno che tu non abbia intrapreso lo studio di un’antica filosofia orientale che mescola danza, teatro, poesia e religione. Se questa è la tua passione del momento, cancella tutti i tuoi appuntamenti che non hanno molta importanza per te e dedicati ad essa anima e corpo. Devi esplorare il mondo ed esprimere la tua creatività.

Toro

Il tuo partner potrebbe farti una proposta oggi che non sarai in grado di rifiutare. La congiunzione planetaria della giornata è dalla parte del divertimento, dei piaceri della vita e dell’amore per tutto ciò che è buono. Se sei single, probabilmente smetterai di essere single in pochissimo tempo. È ora di andare all’attacco. Invita quella persona che ti piace così tanto a cena. Sii romantico, ma allo stesso tempo buttati. Non ve ne pentirete.

Gemelli

Oggi potrebbe rappresentare un nuovo inizio nella tua vita. Potresti vedere qualcuno che non vedi da un po ‘e guardare indietro alle tue vite passate insieme. Alcuni ricordi saranno piacevoli, altri dolorosi. Ma lo noterai ricordando loro come l’emozione sia sempre presente. Liberati dalla pressione e lasciati andare. Sarai anche molto attratto da un’attività che ti farà incontrare nuovi amici. Belle sorprese vi aspettano.

Cancro

Oggi potresti sorprendere il tuo ambiente più vicino con la delicatezza dei tuoi propositi. A volte il tuo segno ha la reputazione di essere troppo grigliato e un po ‘grossolano. Ma questo ti ferisce e nasconde la realtà della tua natura calda e romantica. Non aver paura di mostrare i tuoi sentimenti, dovresti essere più aperto e disponibile verso gli altri. All’improvviso ti sentirai molto leggero. Vedrai che può essere un buon giorno per intraprendere un nuovo percorso.

Leone

Oggi dovresti sentirti al top della forma fisica e avere anche un ottimo spirito mentale. Il fatto di avere una grande lucidità su ciò che stai vivendo e sapere dove ti trovi nella tua vita ti permette di mettere in prospettiva le diverse ipotesi che ti vengono presentate per evolvere. Allo stesso tempo, questa acuta consapevolezza e lo sguardo pertinente ti rendono più attraente e moltiplicano il tuo fascino e la tua capacità di sedurre. Godere.

Vergine

I tuoi ricordi minacciano di emergere. Oggi potresti chiederti cosa ti sta succedendo. Forse hai conservato nel profondo del tuo essere emozioni che meritavano di essere espresse. Sarebbe meglio se non li sopprimessi. È tempo per te di lasciarli uscire in modo da poter continuare ad andare avanti nella tua vita. Prima della fine della giornata ti sentirai forte, completo e determinato. Cogli l’occasione per finire i progetti che hai in mano o iniziarne di nuovi.

Bilancia

Oggi potrebbe essere un giorno segnato dal segno dell’affetto e dell’amore. Ad esempio, potresti vedere un amico di lunga data con idee che sorprenderanno anche te stesso. Potresti anche provare un’ondata di amore per il gruppo di amici con cui condividi il tuo tempo libero. Insomma, sei più cuore del solito. Lasciate andare questa sana energia sentimentale, ma per favore non cadete nel “tutti sono belli, tutti sono buoni”.

Scorpione

Oggi sentirai veramente che stai fluttuando in una nuvola di felicità e appagamento. Inoltre, potresti sentire un’attrazione molto forte e rinnovata per il tuo partner. Se sei single in questo momento, potresti avere un incontro emozionante con qualcuno. Il fortissimo sentimento di complicità e vicinanza della vostra mente e la vostra sensibilità con un essere di carne e sangue saranno, senza dubbio, ciò che dominerà la vostra giornata.

Sagittario

Se sei immerso in una relazione romantica, il minimo che puoi fare è riconoscere che sei localmente innamorato. In effetti, guardi il prescelto del tuo cuore come se fosse la principessa o il principe azzurro. Anche i loro piccoli difetti ti sembrano meravigliosi e attraenti. Ma un consiglio, non guardare troppo con gli occhi di un agnello macellato. Sii cauto perché potrei mettere in discussione le tue intenzioni e abusare di quell’amore incondizionato.

Capricorno

Sarebbe consigliabile che in questo momento ti dedichi a risparmiare un po ‘e, in particolare, a ridurre il consumo di bevande di qualsiasi tipo. D’altra parte, potrebbero sorgere tensioni con uno dei tuoi cari. Quindi fai attenzione a non rimanere coinvolto in una negoziazione troncata o a non controllare tutti i dati. Quindi dieta e vigilanza. Questo non è un programma molto glamour, ma almeno ti aiuterà a proteggerti.

Acquario

Oggi ti sentiresti pronto a prendere una nuova svolta nella tua vita. Non escludere che molto probabilmente ti sentirai stanco dalla tua routine quotidiana. Cambiare abitudini dovrebbe darti ancora più forza sul lavoro. Ad esempio, potresti andare a letto più tardi o alzarti molto prima. Una semplice differenza nel tuo ritmo quotidiano sarebbe di grande beneficio per te. Prova diverse varianti e potresti essere sorpreso. Vedrete che le sanzioni potrebbero scomparire rapidamente.

Pesci

Sei consapevole che a volte agisci nella tua vita amorosa in modo troppo passivo e mostri certi segni di rassegnazione. Probabilmente è un atteggiamento eccessivo e pericoloso perché dovresti sapere che tutti hanno bisogno di convalidare le proprie emozioni con i propri cari. Anche se odi i conflitti e le cosiddette conversazioni serie. Ma per favore, questa volta non dovresti sgattaiolare via. Dovresti sapere che ti esponi a ritorsioni ancora meno piacevoli.