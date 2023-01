Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 20 gennaio 2023, le previsioni

ARIETE

Il futuro sembra migliore di quanto immagini. Non perdere la fiducia che ti aspettano molte piacevoli sorprese. Delegare le responsabilità ad altri. Non abbiate riserve quando chiedete aiuto a chi lavora con voi. Ti risponderanno nella misura in cui ne avrai bisogno. Chiave del giorno: riarrangiamento. Numeri fortunati: 31, 43, 55.

TORO

Servirai come mediatore in questioni familiari piuttosto tese. Le cose relative al tuo partner assumono una grande importanza. Te ne prenderai più cura per essere contento. Anche le tue amicizie giocano un ruolo importante nella tua vita. Devi unire gli sforzi. Chiave del giorno: Coraggio. Numeri fortunati 3, 24, 50.

GEMELLI

La tua cerchia sociale si espande e con questo arrivano nuove opportunità in tutti gli aspetti della tua vita. Esci dai legami affettivi, ma cercherai conforto in un’altra persona con la quale sarai coinvolto e impegnato emotivamente. Fai molta attenzione quando scegli un partner. Chiave del giorno: Risultati. Numeri fortunati 1, 33, 35.

CANCRO

C’è qualcosa che ti preoccupa e che hai lasciato per dopo per mancanza di tempo. Ti rendi conto che è ora di risolverlo poiché è qualcosa che non potrai evitare. Quando affronterai ciò che occupa la tua mente, vedrai che non è stato così difficile come pensavi. Abbi fede e avrai successo. Chiave del giorno: Meditazione. Numeri fortunati 19, 29, 41.

LEONE

Intendi bene, vuoi aiutare, ma le tue azioni possono essere interpretate male. Chiarisci i dubbi facendo vedere ai tuoi cari che quello che stai facendo è fatto per amore. I tuoi amici sono molto speciali per te e il loro supporto è molto utile dal punto di vista emotivo. Chiave del giorno: Unione. Numeri fortunati 13, 39, 49.

VERGINE

Il tuo modo di vedere la vita è in un periodo di trasformazione. Anche mentre cerchi la tua indipendenza, dovrai bilanciare i tuoi bisogni, ascoltare e chiedere aiuto o guida agli altri. Per i single, l’amore entra nelle loro vite piene di sorprese e con tanta passione. Chiave del giorno: correzione. Numeri fortunati 14, 43, 47.

BILANCIA

Buon giorno per fare shopping e investire in effetti personali. Ti sentirai rinato e non ci sarà nessuno che possa fermare il tuo flusso di energia. Avrai voglia di goderti tutti i piaceri della vita. Ti ritrovi con il potere di dirigere la tua vita nella direzione che ti piace di più e come preferisci. Chiave del giorno: analisi. Numeri fortunati 4, 37, 52.

SCORPIONE

È ora di mettere in atto i tuoi piani finanziari. Questo ti fa avere buon senso quando fai acquisti. La tua intuizione su come e dove mettere i tuoi soldi sarà perfetta. Molte cose positive si materializzano per te, ma sii flessibile su ciò che non puoi cambiare. Abbi fiducia nella tua fortuna. Chiave del giorno: Crescita. Numeri fortunati 1, 18, 42.

SAGITTARIO

Ti piacerà essere coinvolto in attività che hanno a che fare con temi mistici e ti sentirai molto motivato ad aiutare i più bisognosi. In materia di finanze o di lavoro, dovrai organizzarti al meglio per recuperare il ritardo. Vai lentamente ma inesorabilmente. Chiave del giorno: Ricominciare. Numeri fortunati 34, 51, 54.

CAPRICORNO

Non lasciarti coinvolgere in discussioni su politica o religione. Mantieni un atteggiamento neutrale ed eviterai le inimicizie. È imperativo rivedere tutto ciò che è correlato al tuo lavoro. Carte, documenti devono essere tenuti organizzati per facilitare il tuo lavoro. Chiave del giorno: Apertura. Numeri fortunati 5, 23, 54.

ACQUARIO

Il tuo partner o amante ti mostrerà il suo amore in un modo molto particolare. Il fattore sorpresa prevale per dare un tocco di follia alla tua vita. Il tuo marcato interesse a recuperare finanziariamente sta cominciando a dare i suoi frutti. Non allontanarti dai tuoi obiettivi. Chiave del giorno: consenso. Numeri fortunati 21, 25, 56.

PESCI

L’armonia intorno a te deve essere la cosa più importante per te in questo momento. Prenditi del tempo per riflettere perché impegni, lavoro e preoccupazioni ti stanno rendendo una persona di cattivo umore. Fai in modo di bilanciare il tuo lavoro con la tua vita personale. Chiave del giorno: Apertura. Numeri fortunati 12, 45, 47.