Oroscopo Paolo Fox domani 20 gennaio 2023, le previsioni complete

ARIETE

Sotto l’energia di questa luna piena, qualsiasi cambiamento che si verifica nella tua vita professionale influenzerà notevolmente la tua famiglia. Quello che ti aspettavi non accadrà al momento, ma più tardi, a lungo termine, ti renderai conto che è stato il meglio per te. Cerca nuovi modi per migliorare ed essere più efficiente in quello che fai. PAROLA SACRA: Migliora NUMERI FORTUNATI: 23, 39, 41

TORO

La potente energia della luna piena ti metterà nella posizione di espandere la tua mente attraverso la lettura o la condivisione della conoscenza. Le tue attività ti porteranno a rafforzare il tuo mondo emotivo. Il tuo intuito ti dirà la direzione migliore da seguire e prenderai decisioni che ti porteranno al successo. PAROLA SACRA: EspandiNUMERI FORTUNATI: 11, 9, 50

GEMELLI

Questa luna piena esalta il tuo desiderio di rinnovare, decorare o cambiare il tuo ambiente. I miglioramenti apportati alla tua casa saranno molto positivi per la tua stabilità emotiva. Bilancia i tuoi interessi. Non dimenticare di compiacere, ma sii anche contento. Non abbandonare la cura della tua salute. PAROLA SACRA: StabilitàNUMERI FORTUNATI: 5, 33, 12

CANCRO

Le tue emozioni sono esaltate o intensificate sotto questa luna piena. Gli obblighi familiari, il lavoro e le richieste di chi ha bisogno di te possono indebolire la tua energia fisica. È importante che ti prendi del tempo per te stesso e ti dedichi a ripristinare le tue energie attraverso il riposo mentale e fisico.PAROLA SACRA: Ripristina NUMERI FORTUNATI: 2, 50, 18

LEONE

L’energia lunare ti spinge a implementare idee nuove e innovative per migliorare la tua vita personale e professionale. La tua creatività viene esaltata e questo ti aiuterà ad accettare meglio i cambiamenti e gli aggiustamenti che stai affrontando in questo momento. I punti deboli della tua salute vengono portati alla luce per essere corretti. PAROLA SACRA: Creatività NUMERI FORTUNATI: 1, 17, 3

VERGINE

Sii saldo in ciò che è già stato deciso per te, perché potrebbero non aver preso sul serio le tue parole. Chi non riesce a capire le tue ragioni ti ringrazierà più tardi. Questa luna piena potrebbe portare tensione, ma sarai in grado di superare qualsiasi ostacolo ti si presenti. PAROLA SACRA: Vincere NUMERI FORTUNATI: 8, 9, 11

BILANCIA

La luna piena fa risaltare i tuoi attributi e il tuo fascino. Tuttavia, non abusare della tua buona energia e fare pause frequenti in modo da poter apparire rilassato. L’emotivo, molte volte, si riflette nel nostro fisico. Attenzione ai piccoli incidenti. PAROLA SACRA: Attributi NUMERI FORTUNATI: 14, 38, 26

SCORPIONE

Prenditi cura del tuo lato emotivo sotto questa luna piena. Le relazioni con persone al di fuori della tua cerchia familiare possono portarti tensione o preoccupazione. Questo non è il momento di prendere decisioni drastiche di fronte a qualsiasi problema che potrebbe sorgere ora. Lascia che le acque tornino al loro livello. PAROLA SACRA: Prendersi cura NUMERI FORTUNATI: 4, 28, 6

SAGITTARIO

Questa luna piena ti incoraggia ad andare alla ricerca di ciò che ti rende davvero felice. Sei maturato in molti aspetti della tua vita e ora hai nuovi stimoli e nuovi modi di vedere la vita. Le esperienze vissute ti hanno arricchito. Ora è nato un nuovo essere e molti saranno sorpresi di incontrarti. PAROLA SACRA: Esperienze NUMERI FORTUNATI: 8, 15, 23

CAPRICORNO

Il tuo buon umore e il tuo fascino sociale sono esaltati dall’energia di questa luna piena. La collaborazione o lo sforzo di gruppo saranno la tua arma migliore per ottenere ciò che desideri in questo momento. Imporre le tue idee, per il momento, porterà conflitti e molta resistenza da parte di altre persone. PAROLA SACRA: Collaborare NUMERI FORTUNATI: 7, 23, 40

ACQUARIO

La tua immagine, la tua personalità e il tuo modo di guardare il mondo esterno iniziano a trasformarsi sotto i raggi di questa Luna piena. Maturi davanti alla realtà che devi affrontare e cresci in saggezza. Diventi più forte quando sai cosa devi veramente fare per essere felice. PAROLA SACRA: Trasformare NUMERI FORTUNATI: 15, 7, 34

PESCI

Questa luna piena ti incoraggia a enfatizzare i tuoi interessi familiari e a trovare i punti deboli per ripristinare la sicurezza finanziaria ed emotiva della tua casa. Gli accordi che verranno realizzati saranno a beneficio di tutti. Fidati del tuo saggio intuito. PAROLA SACRA: Fidati NUMERI FORTUNATI: 13, 25, 10