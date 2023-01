Chi è Clara Chia Marti la nuova fidanzata di Piqué citata da Shakira nella nuova canzone

Clara Chia Martì è la compagna di Piqué. È una modella e la sua età è sconosciuta. Si dice che sia la persona con cui il calciatore è stato infedele a Shakira.

Gerard Piqué, l’ex difensore del Barcellona, è balzato agli onori della cronaca ultimamente per la sua separazione dalla celebre cantante Shakira. Ora ha una relazione con Clara Chia Martì.

Recenti notizie hanno rivelato ulteriori informazioni sull’identità della nuova fiamma del calciatore: ha 23 anni ed è spagnola. La coppia è stata vista più volte in pubblico mentre si mostrava affettuosa. Per comprendere meglio l’identità, l’età, il lavoro e gli interessi di Clara sono necessarie ulteriori ricerche.

Clara Chia Martì sarebbe la fidanzata di Piqué, con il quale sarebbe stato infedele a Shakira.

Clara Chia Martì, studentessa e modella spagnola di 23 anni, sarebbe la nuova compagna di Piquet, dopo la sua relazione di 12 anni con Shakira, dalla quale sono nati due figli. La notizia è stata inizialmente resa pubblica dai giornali di gossip spagnoli, quando l’ex calciatore è stato fotografato con lei al concerto di Dani Martin, mostrando segni di affetto.

È stato riferito che Piqué e Clara hanno provato un’attrazione reciproca al momento dell’incontro, facilitato dalla conoscenza reciproca di Riqui Puig, e da allora hanno avuto una relazione stabile.

I due hanno continuato a rimanere in contatto e la cantante colombiana ha chiesto il divorzio. Da allora ha espresso a gran voce il suo disappunto nei confronti dell’ex e di Clara, come dimostra la sua canzone con Bzrp.

La reazione di Shakira

Secondo quanto riportato dal Mirror, la popstar ha reagito in modo negativo alle foto del calciatore con la sua nuova compagna. Sembra che ci sia stato un accordo esplicito tra i due per non farsi vedere in pubblico o condividere foto con i loro nuovi partner per un periodo di un anno dopo la separazione, al fine di proteggere i loro figli piccoli.

La violazione del contratto da parte di Piqué potrebbe avere ripercussioni sia economiche che mediatiche. L’accordo multimilionario tra il calciatore e Shakira rischia di essere compromesso. Inoltre, nel gennaio 2023, la cantante ha pubblicato una nuova canzone che prende di mira Piqué e la modella.