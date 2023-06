Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 20 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Si potrebbe dire che oggi la tua vita amorosa è su una pendenza piuttosto ascendente. Ti senti anche sempre meglio con te stesso e hai sete di uscite più romantiche. In breve, pretendi più cose dalla tua vita di coppia. E se non è per il lavoro, non ha voglia di fare lo stesso e non ti segue, potresti anche considerare di cercare un nuovo partner che ti offra più fantasia e immaginazione.

Toro

La tua vita amorosa è diventata improvvisamente molto frenetica, ma non farti prendere dal panico. Sei solo in quella fase abbastanza usuale in cui ti chiedi se questo è davvero ciò che vuoi. In questo momento, il giorno per giorno potrebbe pesarti molto, ma la verità è che questa non è esattamente una buona ragione per saltare alle conclusioni. Fai un passo indietro, calmati e rilassati prima di decidere qualsiasi cosa.

Gemelli

Oggi dovresti mettere da parte le tue preoccupazioni e cercare di rilassarti un po ‘. Vai a fare una passeggiata, vai a trovare i tuoi amici o organizza una bella serata con la tua famiglia. Impara a vivere nel momento e goditi appieno la felicità che a volte tendi erroneamente a dare per scontata. Dovresti cercare occasioni per dedicare il tempo necessario alle persone che ami. Questo è un giorno ideale per vivere intensamente l’amore e l’amicizia.

Cancro

È possibile che, da oggi, la tua vita di coppia possa sperimentare alcuni cambiamenti. Inoltre, potrebbe essere che sia persino disposta a cambiare alcuni vecchi modi. Ma sia il tuo che il loro. E se all’inizio questo grande disturbo vitale ti piacerà solo a metà, in seguito dovrai ammettere, anche se ti pentirai di averlo ammesso, che tutto questo porta molta vita alla questione.

Leone

Durante il giorno potresti scoprire che ci sono vibrazioni positive nell’aria. A volte hai strane impressioni sulle persone e le tue intuizioni si rivelano quelle giuste. Quindi in questo giorno dovresti prestare attenzione a questo. È possibile rilevare sentimenti nascosti e utilizzare queste informazioni in modo positivo. Senza saperlo e da un punto di vista personale, potresti sostenere e incoraggiare queste persone.

Vergine

In questo giorno la tua vita amorosa potrebbe essere notevolmente favorita. Sarai ancora più in sintonia con i tuoi sentimenti e quelli degli altri. Non aver paura di fidarti un po’ degli altri e parlare in un modo molto più libero di quello a cui sei abituato. È possibile che fino ad ora tu abbia avuto la tendenza a sovracalcolare una qualsiasi delle tue azioni in questa materia. La spontaneità pagherà.

Bilancia

Oggi ti sentirai pronto a impegnarti in modo più serio e duraturo nella relazione che hai avuto per molto tempo con il tuo partner. Potresti voler fare un nuovo passo, come trasferirti con lei o anche considerare di sposarti. Lascia che le tue emozioni ti guidino e non aver paura di rivelare la vera natura dei tuoi sentimenti. Innamorato come non sei stato per molto tempo, pensa che chi non prova qualcosa, non ottiene nulla.

Scorpione

Durante il giorno potresti sentirti di umore piuttosto pigro o, si potrebbe anche dire, privo di qualsiasi motivazione. Forse è nel campo dell’amore che potresti avere difficoltà a investire un po ‘di tempo. Inoltre, senti di essere combattuto tra il desiderio di vedere le cose diventare più serie e un certo bisogno di libertà. Questa indecisione potrebbe perseguitarti tutto il giorno e oltre.

Sagittario

Senza dubbio, oggi sei in vena di divertimento e generosità. In questa giornata soffia un po’ di aria fresca, che potrebbe invogliare a vivere momenti delicati e, perché no, romantici. Lasciati guidare da ciò che ti attrae, dai tuoi stati d’animo e dai tuoi desideri. Anche se non ci sono promesse d’amore all’orizzonte, puoi essere sicuro che trascorrerai momenti ricchi di emozioni.

Capricorno

In questo giorno, potresti essere sfidato a migliorare il modo in cui comunichi. I tuoi colleghi possono avere opinioni diverse, ma non dovresti comportarti come se fossi il loro nemico, ma piuttosto come il loro partner. Guadagnerai di più facendo le cose insieme. Cerca di svolgere un ruolo di mediazione nelle discussioni. Non aver paura di alzarti e usare i tuoi punti di forza. I tuoi sforzi possono migliorare le situazioni peggiori.

Acquario

Non dovresti sorprenderti se, durante la giornata di oggi, noti che hai difficoltà a comunicare con le persone intorno a te. Di fronte alla testardaggine e all’intransigenza degli altri, potresti essere tentato di nascondere l’intensità delle tue emozioni. Ma se vuoi un consiglio, evita di chiuderti troppo in te stesso e cerca di aspettare pazientemente e serenamente fino a quando i tuoi cari non sono di umore migliore.

Pesci

Le vostre emozioni sembrano essere molto potenti oggi. Ma qualcosa fa andare le cose male. Ecco perché ti chiederai se ti senti manipolato. È del tutto possibile che tu abbia giudicato male qualcuno e che si stia sottilmente rivoltando contro di te. Dovresti prestare molta attenzione ai tuoi sentimenti e passare più tempo da solo a riflettere su di essi, se questo può chiarire ciò che senti così fortemente oggi.