Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 20 maggio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Oggi dovresti aspettarti l’inaspettato. Non impegnarti in nulla di importante. Ariete, questa volta rifiuterete con un sorriso. Il tuo approccio calmo disarmerà chiunque. Senti il bisogno di distinguerti e mostrare cosa sai fare, ma fai attenzione a non esagerare. Sai che i tuoi sogni non sono realistici. Tuttavia, non diventare pessimista, il problema che affronti nella tua vita amorosa sarà solo temporaneo.

Toro

Questo è un giorno in cui sarai in grado di prendere una buona decisione per quanto riguarda le tue finanze, quindi mantieni la tua piena attenzione. Senti un irresistibile bisogno di assaporare i piaceri della vita, ma non sarai in grado di farlo perché non puoi rilassarti. Tuttavia, Toro, non ti mancherà l’ispirazione per consolidare diverse aree della tua vita insieme e unirle in armonia. Trovi difficile mantenere la tua vita sociale separata dalla tua vita privata e dal tuo partner. Cerca di rilassarti di più. Spegni il cellulare e lasciati andare.

Gemelli

È possibile che oggi i piani di viaggio vengano interrotti per alcuni Gemelli. In alternativa, potresti dover improvvisamente viaggiare quando non te lo aspettavi. Dovresti affrontare i problemi in modo logico. Avrai l’opportunità di essere molto orgoglioso di te stesso e sentirti più apprezzato. Le relazioni che attiri saranno di natura passionale. Se sei single, Gemelli, un incontro potrebbe portarti sull’orlo dell’eccesso. Calore e voluttà sono nelle lettere di tutti i nati sotto questo segno.

Cancro

Oggi ti sentirai ispirato a stabilire un maggiore equilibrio nel tuo stile di vita. Una sensazione di stanchezza ti dà l’idea che una notte tranquilla sarebbe l’ideale. Sarai su una nuvola per quanto riguarda il tuo partner. È tempo per te di sfruttare al massimo i piaceri della vita. Mantieni i tuoi dubbi a una distanza salutare. Cancro, saprai essere più equilibrato nel tuo approccio per essere più affettivo, senza esaurirti in dettagli senza senso.

Leone

Il tuo partner, coniuge o un amico intimo probabilmente ti sorprenderanno oggi. O forse incontrerai qualcuno di nuovo che è molto diverso. Fai attenzione e non fare promesse. Potresti sentirti, e giustamente, come se qualcuno stesse cercando di approfittare della tua generosità. Sii selettivo nelle tue scelte. Leone, anche il tuo partner ha i suoi bisogni, quindi non ignorarli. Hai tutto da guadagnare mettendo le tue carte sul tavolo e cooperando.

Vergine

Se hai un animale domestico, tieni gli occhi aperti oggi perché potrebbe accadere qualcosa di inaspettato. Rivaluta la situazione in modo diverso e non rimanere in silenzio su ciò che vuoi veramente. Devi affermare te stesso. Vergine, dovresti essere aperto a qualsiasi aiuto tu possa ottenere. Sarai istintivamente protettivo nei confronti del tuo partner. Non preoccuparti troppo, sta a te trovare i giusti confini. Questo è un buon momento per negoziazioni legate al lavoro o nuove attività. Non esitate ad ascoltare la vostra ispirazione.

Bilancia

I piani sociali possono cambiare oggi. In altre parole, Libra, puoi annullare i tuoi progetti o puoi ricevere un invito inaspettato a fare qualcosa. Sarete tentati di fidarvi completamente e di sfogare un segreto che è diventato difficile da sopportare, ma dovete allontanarvi da esso prima di andare a fare qualsiasi confessione. Il romanticismo può incontrare alcuni ostacoli. Non cercare di accelerare nulla. Devi fare un passo indietro, prima di decidere qualsiasi cosa.

Scorpione

Una conversazione familiare potrebbe essere di supporto in termini di aiuto da parte di qualcun altro o assistenza finanziaria. Tuttavia, Scorpione, ci sarà un disaccordo o accadrà anche qualcosa di inaspettato. Ora potrebbe essere un buon momento per fare un breve viaggio da qualche parte. Hai bisogno di una pausa dalla tua routine quotidiana e questo potrebbe essere proprio quello che il tuo medico ha ordinato. Non esagerare nel modificare le abitudini del tuo partner. Il tuo bisogno di cambiamento ti incoraggerà ad essere impulsivo. È tempo di mettere in pratica ciò che hai imparato.

Sagittario

Oggi sarete pieni di idee brillanti e intelligenti. Tieni gli occhi aperti per evitare passi falsi verbali o fisici. Sii flessibile in modo da poter seguire il flusso. Ma non esitate a dare la vostra opinione. Sarai realistico come sempre, Sagittario. Cerca di stare molto attento e non lasciare nulla al caso, specialmente nelle tue conversazioni con gli altri. Il tuo carisma sta aumentando e questo è l’ideale per iniziare una serata romantica e regalarti completamente.

Capricorno

Sembra che la tua giornata possa scorrere bene e influenzare i viaggi, ma questi saranno soddisfacenti. Oggi sarete colpiti da un senso di libertà che vi spingerà a divertirvi seriamente. Capricorno, evita di prendere decisioni importanti perché non avrai la serietà di farlo. Vorrai cambiare le tue vecchie abitudini e cambiare verso nuovi orizzonti. Non esitate a fare questo passo verso il resto del mondo, ma non lasciate che sconvolga tutta la vostra vita emotiva.

Acquario

Oggi le stelle sono in contrasto tra loro. Questo può farti sentire incline a saltare alle conclusioni. Ti renderà anche ribelle, quindi potresti fare l’esatto contrario di ciò che qualcuno suggerisce. Acquario, non ossessionarti nel cercare di dimostrare la tua indipendenza. Una telefonata o un messaggio solleva il tuo spirito e un ostacolo scompare dalla tua sfera emotiva. Sarai in grado di dare libero sfogo ai tuoi impulsi.

Pesci

Poiché potresti sentirti un po ‘irrequieto o a disagio per qualcosa oggi, apprezzerai una conversazione con qualcuno della famiglia. Potrebbe aiutare. Al lavoro, avrai l’opportunità di stabilire nuovi contatti. Sarebbe una buona idea per voi concentrarvi su questo e sui dettagli. Avrai l’opportunità di mettere in pratica i tuoi principi teorici tra coloro che ti circondano. L’incomprensione dominerà il tuo amore. Pesci, sarebbe saggio rispondere rapidamente a domande importanti, ma assicurati che non ci siano malintesi.