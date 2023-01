Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 21 gennaio 2023, le previsioni

ARIETE

Entra in contatto con l’energia divina che ti circonda e vivi il momento presente sotto questa luna piena. Entrare in contatto con i tuoi esseri di luce ed elevare la tua mente allo spirituale farà molto per il tuo benessere emotivo e fisico. La tua mente positiva è la chiave per la tua salute. Chiave del giorno: Separata. Numeri fortunati: 44, 47, 52.

TORO

Non aver paura di seguire tutto ciò che la vita ti offre. Molte cose positive arrivano e devi fare spazio al nuovo. Non lasciare che le esperienze negative del passato ti abbattano o ti limitino. Ora hai un mondo da scoprire e la luna piena risveglierà le tue muse. Chiave del giorno: Decisione. Numeri fortunati: 5, 12, 45.

GEMELLI

Tutte le tue preoccupazioni svaniscono sotto questa luna piena e ora avrai più tempo per goderti tutte le cose belle che la vita ti offre. La tua salute migliora e con essa la tua vitalità, la tua energia. Tutto ciò che ha a che fare con la famiglia e la casa è positivamente intensificato. Chiave del giorno: franchezza. Numeri fortunati: 6, 14, 56.

CANCRO

La luna piena esalta e sottolinea la tua sensibilità per tutto ciò che è bello. Oggi è un’ottima giornata per decorare o acquistare abiti e accessori che valorizzino il tuo stile e la tua personalità. Il tuo aspetto personale sarà lo strumento più importante per creare nuovi contatti professionali. Chiave del giorno: Rischi. Numeri fortunati: 10, 22, 46.

LEONE

L’amore e il romanticismo sono enfatizzati sotto questa luna piena. I tuoi incontri casuali saranno molto divertenti poiché Cupido sta diffondendo le sue cotte d’amore. I tuoi contatti con persone importanti ti porteranno a guadagnare prestigio o una posizione migliore sul lavoro. Chiave del giorno: Fascino. Numeri fortunati: 15, 34, 43.

VERGINE

Il tuo lavoro non sarà vano. Quando progredisci, anche tutti coloro che condividono la propria vita con te progrediscono. Ora puoi contare sul supporto o sull’aiuto di chi ti conosce. Godrai di momenti molto piacevoli sotto l’energia di questa luna piena.Chiave del giorno: Meditazione. Numeri fortunati: 21, 43, 50.

BILANCIA

Torna la passione per un rapporto che sembrava essersi spento. Se hai un partner e sei stato via per un po’, questo è il momento di concederti una nuova opportunità sotto l’energia della luna piena. Usa la tua immaginazione per creare un’atmosfera romantica intorno a te. Chiave del giorno: Equilibrio. Numeri fortunati: 17, 30, 48.

SCORPIONE

In questi giorni c’è molta attività nel settore dell’amore sotto questa luna piena. Mantenere aperti i ponti di comunicazione sarà molto importante poiché molte cose che sembravano un po’ aggrovigliate possono essere chiarite attraverso un dialogo sincero, profondo e amorevole. Chiave del giorno: supporto. Numeri fortunati: 13, 23, 41.

SAGITTARIO

Basta con tante preoccupazioni per chi non se lo merita. È tempo di recuperare la tua armonia spirituale e il tuo equilibrio emotivo. È tempo di goderti ciò che ti piace fare e dedicare un po’ di tempo a ripristinare le tue energie fisiche e mentali sotto questa luna piena. Chiave del giorno: Sorprese. Numeri fortunati: 5, 33, 44.

CAPRICORNO

Aumenta la tua autostima. Sai già cosa vuoi e dove stai andando. Niente e nessuno può fermare la tua ascesa verso nuove vette. Fai attenzione che il tuo modo di pensare non crei attriti con il tuo partner, interferendo nei suoi piani. La tua intuizione è enfatizzata sotto questa luna piena. Chiave del giorno: superamento. Numeri fortunati: 40, 44, 55.

ACQUARIO

Continui nel tuo processo di cambiamento, sia personale che professionale. Se la tua mente è positiva puoi arrivare dove hai tanto sognato, basta avere fiducia in te stesso. C’è un cambio di residenza o la sua espansione sotto l’energia della luna piena. Chiave del giorno: Motivo. Numeri fortunati: 22, 41, 47.

PESCI

La noia non avrà più un posto nella tua vita perché molte cose cambieranno e la tua vita diventerà una serie di eventi, uno dopo l’altro. Metti in ordine i tuoi affari, a casa, in ufficio o al lavoro. Di notte devi goderti la magia della luna piena.Chiave del giorno: controllo. Numeri fortunati: 5, 21, 43.