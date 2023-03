Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 22 marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

Il Sole e la Luna si uniranno nel tuo segno nella seconda metà di oggi e questo comporta sempre alcuni rischi di instabilità emotiva, quindi oggi dovresti stare attento ai conflitti nella tua vita amorosa o familiare che potrebbero scoppiare inaspettatamente. Ti ritroverai più suscettibile ed esplosivo del solito.

Toro

Questa sarà una buona giornata per te in generale, soprattutto al mattino. Le cose andranno bene per te al lavoro e i tuoi risultati saranno adeguatamente valutati. Tuttavia, nel pomeriggio, e soprattutto verso la fine della giornata, subentrano alcune tensioni e c’è il rischio di litigi o screzi con il partner o la famiglia.

Gemelli

Questa sarà una giornata difficile o spiacevole nel caso in cui dobbiate affrontare una causa legale, o semplicemente risolvere una questione di pratiche amministrative. Tutto si complicherà e, se ciò non accade, sarai molto nervoso e prenderai le cose con calma. Comunque alla fine andrà tutto bene.

Cancro

Questo sarà un giorno importante e positivo per te in tutto ciò che riguarda il lavoro e gli affari mondani o materiali, un giorno per prendere decisioni o avviare un progetto specifico. E anche se ti senti come se stessi per buttarti da un precipizio, vedrai come alla fine le cose andranno molto meglio di quanto ti aspettassi.

Leone

Oggi i pianeti ti favoriranno in modo significativo, con il Sole, la Luna, Venere e Giove che ti inviano le loro migliori energie, quindi sembra un’ottima giornata per te se fai i passi giusti. Troverai notevole aiuto, supporto o protezione inaspettata. Buona fortuna se dovessi fare un viaggio.

Vergine

Oggi l’influenza avversa della Luna ti causerà paure fondamentalmente senza causa, paure di situazioni che potresti padroneggiare abbastanza facilmente, in altri casi questa influenza non ti causerà tanta paura, ma grande nervosismo o stress di fronte a problemi che potresti risolvere facilmente. Starai meglio nel pomeriggio.

Bilancia

Una Luna potente, ma un po’ avversa, vi causerà preoccupazioni o grattacapi per questioni economiche. All’improvviso sarai spaventato da qualche spesa che devi fare, o sarai molto preoccupato se il reddito diventa in qualche modo instabile o se gli affari non vanno come ti aspettavi. Sarà solo temporaneo.

Scorpione

Oggi sarai molto concentrato sul lavoro e anche su questioni materiali e finanziarie. Le cose andranno bene per te, ma prenderai più precauzioni del necessario. Stai davvero affrontando una giornata appagante e proficua, ma ti comporterai come se la situazione fosse più compromessa e ti sarà difficile rilassarti.

Sagittario

Un transito dissonante della Luna vi farà incontrare oggi tanti piccoli ostacoli e imprevisti, soprattutto al lavoro o se dovete fare un viaggio. Non accadrà nulla di brutto o serio, ma tutto diventerà un po’ più complicato del previsto, soprattutto nella seconda metà della giornata. È qualcosa di transitorio.

Capricorno

Questa sarà una giornata con grande pericolo di tensioni, disaccordi, conflitti o semplicemente una tensione che aleggi nell’ambiente. Anche tu stesso, senza rendertene conto, provocherai o intensificherai questa situazione. Questioni che prima erano quasi senza importanza per te, ora possono farti gridare al cielo. Stai calmo.

Acquario

Sei in un buon momento dal punto di vista planetario e infatti oggi le cose si metteranno abbastanza bene per te, ma avrai anche molti momenti di dubbio, e anche di irrequietezza, perché dovrai prendere delle decisioni il cui risultato non sarà molto chiaro e in cui potresti giocare molto. Ma andrà tutto bene.

Pesci

Oggi avrai una giornata fortunata che non ti aspetti. La giornata, infatti, inizierà con molte tensioni e problemi sul lavoro, anche tutto indicherà che potrebbe essere una giornata chiaramente avversa. Ma alla fine un colpo di fortuna o un cambiamento radicale in meglio cambieranno completamente la situazione. Successo inaspettato.