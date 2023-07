Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 24 luglio 2023, le previsioni complete

Ariete

Hai la tendenza a condividere con altre persone gli allori della gloria, anche se sei consapevole che a volte corrispondono solo a te. Dovresti tenere presente che, a forza di voler sedurre tutti, finisci per dimenticare di difendere i tuoi interessi nella tua vita professionale e sentimentale. Oggi potresti decidere di fare quel passo e il tuo partner e i tuoi amici potrebbero essere di grande aiuto. Non esitate a chiederlo.

Toro

Oggi potresti diventare ossessionato dal fare un viaggio. Per molto tempo hai sognato fughe lontane, paesaggi spettacolari, esotismo e palme da cocco. Fai un segno alle tue ultime conquiste e vorranno accompagnarti fino alla fine del mondo. A meno che, ovviamente, non preferiate innamorarvi e in coppia. Ma la tua sete di scoperta non si ferma qui. Inoltre, potresti voler intraprendere nuove attività, imparare, ampliare gli orizzonti… Un consiglio, cerca di non disperderti.

Gemelli

Il tuo lato passionale potrebbe risaltare oggi sopra tutti gli altri aspetti della tua personalità. Dovresti essere molto attento perché potresti iniziare ad innamorarti di qualcuno che appartiene alla tua cerchia più vicina. Ad esempio, potrebbe essere qualcuno che lavora con te. Anche se non sembra serio, divertiti e divertiti a flirtare. Ma fai attenzione e non rovinare. Come è noto, amori e lavori non sempre vanno d’accordo.

Cancro

Generoso ed entusiasta come te, oggi mostrerai tutto il tuo fascino e potresti diventare il re della seduzione. Ma sarai così richiesto che sarà molto difficile per te accettare tutti gli inviti che ti vengono fatti e non fare brutta figura con nessuno. Cerca di essere premuroso e di non offendere nessuno passando da una cena all’altra o passando da una festa con gli amici a una riunione di famiglia. Una raccomandazione, se possibile, sceglie le persone che ti amano di più.

Leone

Oggi potresti sentire di non essere abbastanza audace nelle tue relazioni d’amore. Se non decidi e metti la batteria, non conoscerai più di un lato della tua capacità di sedurre. Rompi la routine cercando di affrontare nuove esperienze. L’energia della giornata ti stimolerà. Fai buon uso di questo impulso per forzare una riunione o per dare una nuova svolta alla tua relazione attuale. Hai molte risorse, quindi non perdere l’occasione.

Vergine

Oggi potresti essere ancora più consapevole di possedere una personalità molto forte e di distinguerti dalle persone intorno a te per la tua indipendenza mentale e il tuo pronunciato gusto per le novità. Ma oggi non sarà segnato dal segno dell’innovazione, al contrario. Dovresti cercare tranquillità, pace e tranquillità in compagnia del tuo partner o dei tuoi amici. Non preoccuparti, sarà momentaneo. Domani sarai pronto per raggiungere nuovi traguardi.

Bilancia

Oggi tutto potrebbe uscire dalla tua bocca e soprattutto nella tua vita sentimentale dove sentirai l’amore con le lettere maiuscole. Non resistere all’attrazione più che ovvia che provi per quella persona speciale. Il tempo della riflessione è giunto al termine, preparatevi perché l’assalto finale si avvicina e dovete mobilitare tutti i vostri beni. Mostrale sottilmente che ti piace e seducila con il tuo fascino naturale. Approfitta della magia nell’aria, è reciproca.

Scorpione

Oggi dovresti dimenticare le tue paure, essere onesto con te stesso e parlare francamente. Sai che tendi a nascondere i tuoi sentimenti e aspetti che una piccola goccia trabocchi dal bicchiere per uscire dal tuo auto-assorbimento. Pensa che tutto il risentimento che accumuli quasi senza rendertene conto ti impedisce di andare avanti con serenità verso il futuro. Dovresti lasciare che il tuo cuore parli liberamente. Anche il tuo ambiente ha il diritto di sapere cosa pensi.

Sagittario

Sei consapevole che ultimamente in tutto ciò che riguarda l’amore sei stato un po ‘indeciso. Dovresti renderti conto che la ragione e i sentimenti non dovrebbero mai mescolarsi perché allora hai difficoltà a separarli. Non dovrebbe ingannarti con le qualità che pensi di vedere in qualcuno vicino a te. A volte l’amore è a due passi, quindi apri gli occhi. Dovresti assicurarti di accettare le persone così come sono, non come vorresti che fossero.

Capricorno

Stai attento perché oggi il tuo giudizio e la tua chiaroveggenza potrebbero essere distorti dalle tue emozioni. Dovresti cercare di tenere a mente che la tua percezione di una situazione può creare grande tensione intorno a te se non dimostri una grande capacità di discernimento. Sei fortunato perché nuove e interessanti prospettive di vita sarebbero alla tua portata se riuscissi ad aprirti a nuovi modi di pensare e a padroneggiare le tue emozioni.

Acquario

Sentiti libero di esplorare nuovi territori. Gli incontri d’amore potrebbero dominare questo aspetto suggestivo della tua vita. Tuttavia, dovresti essere cauto. Non distruggete ciò che già avete per quelle che sono semplici chimere. Smetti di fare piani basati solo su fantasie. Dovresti spalancare gli occhi ed essere ragionevole. La persona con cui condividi la tua vita ti ama con tutta l’anima. Te ne pentirai amaramente se lo disprezzi e lo butti via come un kleenex usato.

Pesci

Oggi non esitate a mostrare gratitudine ai vostri amici e fate loro sapere quanto li amate. Dovresti essere consapevole di quanto sia importante che di tanto in tanto rassicuri coloro che ti circondano e parli apertamente dei tuoi sentimenti. A volte tendi a dimenticare di mostrare loro il tuo affetto. Ma ti renderai conto che più dai agli altri, più felicità sentirai intorno a te. A volte basta un sorriso per dissipare le paure.