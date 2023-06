Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 25 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Cambiamenti molto positivi sotto forma di sorprese e molti viaggi sono all’ordine del giorno. Fai attenzione oggi perché potresti essere arrabbiato con un amico per una questione finanziaria, una proprietà o qualcosa che ti appartiene. Nel frattempo, una relazione può finire tra discussioni con altre persone, specialmente su questioni relative ai bambini. Prenditi il tuo tempo prima di reagire alle cose e funzionerà. È la vostra forza silenziosa che agisce inconsciamente. Non cercare di giustificarti, non avrebbe senso.

Toro

Le relazioni odierne con una figura autoritaria nella famiglia possono essere difficili. Qualcuno potrebbe essere critico nei tuoi confronti. Cerca di non prenderlo a cuore. Cercate di vedere le cose con la prospettiva e con la luce della ragione. Il vostro senso di solidarietà sarà la vostra più grande fonte di soddisfazione. Non lavorare da solo. La tua maturità emotiva attraverserà un processo di crescita accelerata. Questo potrebbe farti sentire solo o rifiutato, ma non è essere obiettivo. Sii te stesso senza preoccuparti di essere giudicato.

Gemelli

Oggi potresti sentirti avvilito o preoccupato. Tieni presente che la maggior parte delle cose di cui ci preoccupiamo non accadono mai. Hai idee precise, soprattutto per i progetti di gruppo. Ti sarà facile raggiungere un accordo e firmare un impegno definitivo e utile. Ti sentirai orgoglioso di te stesso. Inoltre, altri saranno quelli che daranno il tono della tua vita emotiva. Colleghi di lavoro, figli, parenti… Vi prego di ascoltarli. Hai tutto in mano per vincere. La tua soddisfazione interiore verrà dal donarti agli altri.

Cancro

Il tuo stato mentale leggero ti aiuterà a evitare gli ostacoli. Oggi ti metterai in un piano metafisico con le cose e questo ti porterà fortuna. Cerca aiuto dalle persone che conosci per prepararti meglio ai cambiamenti che vuoi apportare. Non cercare a tutti i costi di tenere il passo con alcuni dei tuoi colleghi. Solo perché fanno le cose velocemente, non significa che siano efficaci. Le conversazioni romantiche potrebbero prendere alcune svolte insolite. Imparerai molto se scavi più a fondo. È tempo di mostrarti come sei veramente e dare l’esempio.

Leone

Il clima è costruttivo e gratificante nel campo delle relazioni e la fortuna sarà con voi per forgiare nuovi legami. Stai perdendo troppo tempo su questioni banali e questo ti sta logorando. Alcune collaborazioni redditizie saranno possibili. Basta ignorare le apparenze, sarete sorpresi. I consigli di coloro che hanno più esperienza saranno utili per far avanzare i tuoi progetti. Stai assaporando la tua felicità in pace e tranquillità, circondato dai tuoi cari. Questa zona neutrale benefica ti porterà favori da coloro il cui sostegno non ti aspettavi.

Vergine

Oggi vi sentirete più aperti ad altri modi di vedere la vita, diversi dai vostri, e questo vi aprirà a nuovi orizzonti. La tua fede e tenacia ti aiuteranno ad avere successo nelle tue attività professionali, indipendentemente dai pensieri dei tuoi detrattori e di altre persone gelose nella tua cerchia sociale. L’approccio creativo alla tua vita amorosa è chiaramente in aumento. Approfittane per ottenere il meglio dalla tua relazione e aumentare il tuo solito modo di fare le cose. Se sei single, ci si aspetta un incontro molto promettente.

Bilancia

I tuoi progetti più selvaggi stanno occupando tutta la tua attenzione. Questo sta riempiendo il tuo cuore di gioia e puoi vedere gli inizi del successo. Ti immergi in attività con motivazione e consapevolezza. Lavorare da soli sarà la cosa migliore. La tua mente oberata di lavoro ti sta spingendo in eccessi sensuali. I vostri poteri di discernimento sono ridotti. Non prendere decisioni importanti oggi che coinvolgono i tuoi sentimenti. Potresti sbagliarti.

Scorpione

Non puoi cambiare la tua vita senza fare alcuno sforzo, è impossibile. Forse oggi è il momento di iniziare a fare quei cambiamenti essenziali, poiché i tuoi livelli di energia sono in aumento. Se ti concentri troppo sui dettagli, tenderai a vedere ostacoli dove non ce ne sono. Assicurati di mettere le cose in chiaro perché corri il rischio di non essere compreso quando si tratta di questioni materiali. Nettuno ti protegge e ti dà la tenerezza che il tuo partner richiede. Ora è il momento di una conversazione profonda.

Sagittario

Le questioni finanziarie possono creare tensione per te in questo momento. Domani è il primo giorno del mese e ti senti già al verde. Questo tipo di stress può portare a una piccola esplosione con qualcuno. State mettendo tutta la vostra energia in azioni costruttive. Pensa a rilassarti per mantenere l’equilibrio. Avrai delle conversazioni molto belle. La tenerezza è nelle carte oggi. Ti sentirai molto più a tuo agio nell’esprimere tutta la portata e la profondità delle tue emozioni, e questo renderà la seduzione molto più facile.

Capricorno

Ci sono troppe cose che accadono intorno a te, che oggi influenzeranno la tua capacità di pensare. Non essere distratto e prendi un po ‘più di spazio. Fai attenzione a non lasciare che nulla ti distragga o ti trascuri. Presta particolare attenzione ai tuoi account. Vi vengono in mente nuove possibilità future di vostra spontanea volontà. Un amico può aiutarti con i dubbi sul tuo partner e sarà in grado di farti vedere le cose da una nuova prospettiva. Il cambiamento positivo sta arrivando. Le vostre speranze non sono vane.

Acquario

L’atmosfera della giornata ti permetterà di potenziare le tue azioni, portare nuovi colori alla tua vita e lanciare un progetto. Sei pieno di entusiasmo e motivazione. È ora di farlo. Se stai andando nella giusta direzione, puoi porre la prima pietra angolare del tuo obiettivo. Vale la pena investire. Avrai l’eloquenza per lavorare con i tuoi colleghi o acquisire una nuova clientela. Una volta caricate le batterie, tornerai in forma. Fino ad allora, prenditi cura di te stesso. Se un amante può rallegrare il tuo spirito stanco, accettalo a braccia aperte e cuore.

Pesci

Dimentichi le tue abitudini e guardi ad altri orizzonti. È anche il giorno giusto per acquistare prodotti multimediali o per informarsi su di essi. Il clima è umanistico e fraterno. Tendi a controllare le tue emozioni, ma le tue idee sono improvvise e brillanti. Può essere una giornata di sorprese. Le cose fluiranno meno facilmente nella tua relazione, perché ti stai lasciando trasportare da desideri contrastanti. Metti in ordine le tue idee prima di parlarne con il tuo partner.