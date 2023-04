Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 26 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

Ora è il momento perfetto per uscire dal tuo guscio. Ariete, sai che tendi ad essere timido, nascondi i tuoi sentimenti e chiudi la bocca. Ma oggi, ti senti come se fossi finalmente pronto ad aprirti. Quindi dovresti arrotolarti la coperta in testa e invitare i tuoi amici o familiari a pranzo e cogliere l’occasione per discutere e raccontare loro la storia della tua vita, non dovresti lasciarlo per dopo, quindi oggi dovresti aprire la bocca e il cuore.

Toro

Dal punto di vista dei tuoi sentimenti, è molto importante che tu ti riconcili con i tuoi fallimenti. Toro, dovresti tenere a mente che sei sempre responsabile delle tue azioni. Non importa quanto ti senti affondato in questo giorno oggi, non hai altra scelta che legare i maschi, alzarti e ammettere le tue debolezze. Dovresti prendere iniziative coraggiose per mantenere il controllo della situazione e affrontare le tue responsabilità.

Gemelli

Durante questa giornata, dovresti rilassarti e prestare maggiore attenzione alle tue relazioni romantiche. Gemelli, dovresti sempre ricordare che in una relazione è necessario sostituire l’attrazione iniziale con qualcosa di più solido, anche se gli inizi sono stati molto appassionati, divertenti e pulsanti. Dovresti essere chiaro che le relazioni sono costruite da zero. Infine, dovresti assicurarti che nella tua relazione ci sia anche una profonda amicizia.

Cancro

Quando si tratta di relazioni intime, c’è una piccola domanda che i pianeti potrebbero porti oggi. Cancro, probabilmente non ti piace che il tuo partner sia assente. Senza dubbio preferisci che sia qui, con te, e che conti regolarmente sulla sua presenza. Ci sono sentimenti di questo tipo che si sentono e che provocano persino conflitti, ma che non osiamo esprimere. Dovresti comunicare questa necessità al tuo partner.

Leone

Oggi potresti non avere altra scelta che indossare un nuovo costume. Leo, sei sempre stato un po’ camaleonte. Hai una personalità molto diversa e puoi presentarti sotto mille sfaccettature diverse. Ma in questo viaggio potresti essere tentato di assumere un nuovo ruolo. Forse c’è un altro aspetto della tua relazione che vuoi esplorare. Dovresti adottare un comportamento diverso e inaspettato con il tuo partner e vedrai il risultato che dà.

Vergine

Le tue emozioni dovrebbero guidarti durante questa giornata di oggi. Sfortunatamente, anche se è bello lasciarsi trasportare dai sentimenti, in questo giorno entrerà in gioco il tuo lato più pragmatico. Vergine, ti sentirai combattuto tra il piacere di reagire istintivamente e la necessità di non scendere a compromessi senza pensare alle conseguenze. La soluzione potrebbe essere quella di mantenere una piccola parte irrazionale nelle decisioni che prendi.

Bilancia

Questo giorno potrebbe essere l’ideale per meditare sui tuoi interessi personali sopra ogni cosa. Bilancia, verrai sicuramente a verificare che, in varie situazioni legate alla tua relazione, ti sei dimenticato un po ‘di te stesso. La configurazione planetaria di oggi preferirebbe incoraggiarvi a concentrarvi su voi stessi e a meditare su tutto ciò che la vostra volontà di sedurre vi fa lasciar andare.

Scorpione

Oggi potresti rivelare una parte di te stesso in una conversazione molto intima con persone molto vicine a te. Le influenze planetarie del viaggio favoriranno la fiducia. Lo Scorpione, tu che di solito sei piuttosto riluttante a condividere i tuoi sentimenti e le tue emozioni, sarai in uno stato mentale molto più aperto. Condividere alcuni dei tuoi problemi, le tue speranze o i tuoi sogni spesso ti permette di vedere più chiaramente.

Sagittario

La tua sensibilità aumenterà durante questa giornata di oggi. Sagittario, sarai molto permeabile a tutti gli sbalzi d’umore delle persone intorno a te. Alcuni saranno molto positivi, mentre altri saranno piuttosto depressi. Quindi dovresti proteggerti se vuoi approfittare della ricchezza di questo giorno. Perché una volta che il tono del giorno corrisponde alla tua natura artistica, puoi finalmente essere capito.

Capricorno

Tutti hanno bisogno di essere amati, questo è innegabile. Ma, Capricorno, pensa che sia tutt’altro che possibile fissare perpetuamente quell’obiettivo. Le operazioni di seduzione non sempre finiscono con il successo e la verità è che non è un dramma. In questo giorno saresti troppo ispirato per non amare troppo chi ti circonda, potresti rischiare che qualcuno ti critichi per non essere abbastanza te stesso. Un po’ di autocritica non fa male a nessuno.

Acquario

Questa giornata di oggi potrebbe farti porre domande su ciò che stai attraversando nel campo affettivo. Acquario, potresti chiederti se le cose sono ben definite, se hai il controllo sugli elementi e se stai costruendo una solida base. Tutte queste domande mireranno a misurare se non stai alimentando più l’ideale che la realtà nel regno dell’amore. Ma dopo tutto, potresti pensare che l’amore ti aiuti a fuggire dalla realtà.

Pesci

Per tutta la giornata di oggi, potresti subire gli attacchi del tuo partner. Pesci, dovresti chiederti se sei disposto ad ascoltarla e se, inoltre, vuoi avere un incontro sessuale con lei. Probabilmente no. Forse questo giorno ti ha oppresso e sopraffatto troppo e avrai solo bisogno di un po ‘di dolcezza e tranquillità. Indubbiamente, solo una relazione senza troppe richieste può placarti.