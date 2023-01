Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 26 gennaio 2023, le previsioni

ARIETE

Le tue parole dicono una cosa e le tue azioni un’altra. È importante agire con maturità e responsabilità. È il momento ideale per riflettere e guardare indietro e riconoscere le cose buone e cattive che hai fatto nella tua vita. Il modo in cui gli altri ti percepiscono ora è importante per te.Chiave del giorno: Sforzo.Numeri fortunati 2, 28, 45.

TORO

La routine ora diventerà insopportabile. È tempo di imparare, di stimolare il tuo intelletto. La tua mente ha bisogno di espandersi e attraversare altri orizzonti. Incontrare persone diverse che hanno un’altra prospettiva sulla vita ti sarà utile.Chiave del giorno: Revive. Numeri fortunati 16, 21, 30.

GEMELLI

Tempo di condividere e unire gli sforzi con gli altri se vuoi ottenere qualcosa di buono per te stesso e per tutti. Studia bene le persone che hai scelto come amici, loro in un certo senso sono il tuo riflesso. Discutere e imporre capricciosamente i tuoi punti di vista non ti lascerà nulla di positivo. Chiave del giorno: austerità. Numeri fortunati: 3, 14, 60.

CANCRO

Potrai divertirti e passare più tempo con persone positive che vogliono condividere momenti piacevoli con te. Sentirai il bisogno di esprimere i tuoi talenti così come quello che senti. Il tuo buon senso dell’umorismo è esaltato per il divertimento di tutti.Chiave del giorno: Proiezione.Numeri fortunati 1, 22, 34.

LEO

Non fingere di fare qualcosa che non sai o che non puoi fare in tempo. La verità verrà fuori e la tua reputazione potrebbe risentirne. Un parente o un genitore ha la priorità nella tua vita. Quello che è successo in passato dovrebbe essere preso solo come una lezione che ora puoi correggere.Chiave del giorno: Calma.Numeri fortunati 1, 17, 39.

VERGINE

Tempo di guardarsi dentro, nel proprio mondo interiore, trovare se stessi, ciò che si desidera, definire i propri obiettivi e da quel momento cercare la propria felicità, che è molto importante. La tua famiglia e le persone a te più vicine saranno ora la tua priorità e anche la tua più grande preoccupazione. Chiave del giorno: Pazienza. Numeri fortunati 9, 12, 56.

BILANCIA

Sarai vulnerabile e sensibile a qualsiasi evento negativo che accade accanto a te. Ne hai passate tante e sei ancora in acque profonde. Qualcosa è morto in te perché emergesse un nuovo essere, più forte sotto tutti gli aspetti e molto sicuro di sé.Chiave del giorno: fiducia.Numeri fortunati21, 44, 59.

SCORPIONE

Il cosmo vuole aiutarti e non ti mancheranno le opportunità per progredire, avere successo e migliorare te stesso. L’energia planetaria evidenzia anche il tuo fascino e la tua personalità enigmatica. Avrai ancora una volta il potere della seduzione. Fai buon uso dei tuoi numerosi incantesimi. Chiave del giorno: Riflessione. Numeri fortunati 4, 21, 33.

SAGITTARIO

Vengono in primo piano le unioni, il matrimonio o l’impegno. È tempo di lavorare insieme o con altri poiché imporre la tua volontà non ti porterà da nessuna parte. Chiedi consiglio, orientati e proponiti per conoscere meglio il tuo partner e quelli con cui lavori ogni giorno. Chiave del giorno: Respira. Numeri fortunati 12, 56, 58.

CAPRICORNO

Porrai maggiore enfasi sui tuoi bisogni personali. Fai il punto su ciò che puoi migliorare, i tuoi obiettivi e ciò che ti rende davvero felice. I pianeti ti danno l’energia di cui hai bisogno per andare avanti e tutti quelli che ti amano ti sostengono e ti aiutano in tutto ciò di cui hai bisogno. Chiave del giorno: Attitudine.numeri delfortunato 8, 21, 38.

ACQUARIO

Sfrutta al massimo la nuova tecnologia, poiché hai le porte aperte per ottenere ciò che desideri. Metti tutta la tua attenzione per rispettare e svolgere il tuo lavoro con cura e dedizione. Usa metodi più moderni o avanzati per avanzare ed istruirti su ciò che ti interessa fare.Chiave del giorno: Comprensione.Numeri fortunati 11, 32, 54.

PESCI

Condividere di più con amici, vicini e partner sarà all’ordine del giorno. C’è molta attività intorno a te, ma è meglio ascoltare che parlare troppo, poiché il riposo è molto importante per la tua buona salute. Chiave del giorno: pianificazione. Numeri fortunati 6, 34, 51.