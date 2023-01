Programmi Tv Stasera oggi 26 gennaio 2023: Film live da non perdere

Preparatevi a un’emozionante serata televisiva giovedì 26 gennaio 2023! Rai 1 trasmette in prima serata l’avvincente fiction Che Dio ci aiuti 7, mentre Italia 1 propone l’amatissimo film Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Rai 3 propone un nuovo episodio di Splendida Cornice con Geppi Cucciari e La 7 manda in onda Piazzapulita con Corrado Formigli: non perdetevelo!

Preparatevi a un’incredibile serata di intrattenimento giovedì 26 gennaio 2023 con la programmazione Rai! Non perdete questa emozionante occasione di divertimento!

Alle 21.30 su Rai 1 andrà in onda la fiction Che Dio ci aiuti 7 con Elena Sofia Ricci. Questa sera, nell’episodio Un lungo addio, Azzurra scopre che Suor Teresa è l’unica in grado di riportare l’ordine nel convento e chiede quindi l’aiuto di Suor Costanza per convincerla. Nel frattempo, Ludovica scopre la vera causa della freddezza di Ettore. Non perdetevi questo emozionante episodio!

Emiliano e Sara sono decisi a rendere perfetto il compleanno di Elia, ma dovranno superare alcuni ostacoli! Inoltre, Carolina, l’ex barista, è tornata in convento e Suor Costanza sospetta che stia nascondendo qualcosa.

Sintonizzatevi su Rai 2 alle 21.15 per assistere all’incredibile film drammatico del 2019 Jojo Rabbit! Ambientato nel 1945, Roman Griffin Davis interpreta un bambino tedesco la cui madre è determinata a salvare la vita di una giovane ebrea nascondendola nella loro soffitta. Il nostro protagonista deve affrontare la sfida del suo nazionalismo infantile, aiutato dal suo amico immaginario. Non perdetevi questa incredibile storia di coraggio e audacia!

Non perdete la Splendida Cornice di Rai 3 alle 21.25! Questo incredibile programma è dedicato alle storie straordinarie di persone comuni e alle notizie della settimana. Ospiti speciali Roberto Saviano, Fabio Volo, Lodo Guenzi, Sanam Shirvani e la guardia di Liliana Segre, tutti collegati da Marco Varvello. Sintonizzatevi per una serata di grande ispirazione!

Preparatevi a un’emozionante serata di intrattenimento stasera, giovedì 26 gennaio 2023, con i film Mediaset in TV!

Non perdetevi l’elettrizzante puntata di Dritto e rovescio su Rete 4 alle 21.20! Il conduttore Paolo Del Debbio parlerà dell’arresto del noto criminale Matteo Messina Denaro, delle bollette alle stelle e della fine dello sciopero dei benzinai. A lui si uniranno gli stimati ospiti Silvio Berlusconi, Augusta Montaruli, Davide Faraone, Vittoria Baldino, Giuliano Granato e Silvia Sardone. Sintonizzatevi per una puntata emozionante!

Canale 5 è in fibrillazione per la messa in onda del film comico del 2020, Odio l’estate con Aldo, Giovanni e Giacomo alle 21.25! Questi tre sconosciuti, Aldo, Giovanni e Giacomo, partono per un viaggio indimenticabile in Puglia per le loro vacanze estive. Tuttavia, il divertimento si trasforma rapidamente in un incubo quando si accorgono di alloggiare tutti nella stessa casa a causa di un errore di comunicazione. Non perdetevi questa esilarante fuga!

Alle 21.25, non perdetevi l’incredibile fantasy del 2004, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, con Daniel Radcliffe! La vita di Harry Potter viene gettata nel caos dopo il suo ritorno a Hogwarts e la scoperta che Sirius Black, l’uomo responsabile dell’omicidio dei suoi genitori, è evaso dalla prigione di Azkaban e si dirige direttamente verso la scuola. Non perdetevi questa emozionante avventura!

Stasera in TV, La7, Nove

Sintonizzatevi su La7 alle 20.35 per Piazzapulita condotto dall’impareggiabile Corrado Formigli! Si immerge con passione nei temi più scottanti della politica e dell’economia nazionale e internazionale, con una serie di ospiti in studio e in diretta! Non mancate!

Alle 21.25, Nine propone l’emozionante film d’azione del 2013, Redemption – Identità nascoste, con Jason Statha. Joey, in un audace tentativo di fuggire dall’ospedale militare ed evitare la corte marziale, sceglie di nascondersi nei guardaroba di Londra ed è costretto a modificare la propria identità.

Preparatevi a un’emozionante serata di film su Iris, Rai Movie e Cine34! Non perdete l’occasione di vivere una serata di cinema emozionante!

Non perdetevi Iris stasera alle 21.00! Vivi l’emozionante film d’azione del 1997, The Peacemaker, con Nicole Kidman. Seguite la scienziata Julia Kelly e il colonnello dei servizi segreti Thomas Devoe mentre uniscono le forze per fermare i mercenari e il loro pericoloso dispositivo nucleare prima che sia troppo tardi!

Non perdetevi l’incredibile film thriller del 2011 Source Code con Jake Gyllenhaal, in onda su Rai Movie alle 21.00! Questa straordinaria storia segue un soldato che si ritrova involontariamente a far parte di un progetto sperimentale, con il compito di indagare su un attentato. Deve rivivere la stessa scena più volte finché non riesce a identificare i colpevoli. Non perdetevi questa emozionante esperienza cinematografica!

Al Cine 34, alle 21.00, non perdetevi il film drammatico del 2016 Mio fratello è figlio unico, con Riccardo Scamarcio! Ambientata negli anni ’60, la storia segue due fratelli, Manrico e Accio, che sono incredibilmente uniti, fino a quando non si innamorano entrambi della stessa ragazza. Ma le loro passioni politiche e gli eventi inaspettati li separeranno. Da non perdere!

Non perdetevi stasera in TV giovedì 26 gennaio 2023 il film della serata in onda su Sky! Non perdete l’occasione di vivere questo film straordinario!

Non perdete Ambulance, il film d’azione del 2022 con Jake Gyllenhaal, in prima visione su Sky Cinema Uno alle 21.15! Nel disperato tentativo di salvare la moglie malata, Will chiede aiuto al fratello criminale Danny. Danny propone un’audace rapina in banca e Will è disposto a fare di tutto per salvare la persona che ama.

Non perdete Bombshell – La voce dello scandalo, con Charlize Theron, su Sky Cinema Due alle 21.15! Questo film biografico del 2019 parla di Roger Ailes, fondatore di Fox News, accusato di molestie sessuali da Gretchen Carlson. La giornalista Mefyn Kelly incoraggia la donna a condividere la sua storia rilasciando un’intervista. Non perdete questa incredibile opportunità di ascoltare la voce dello scandalo!

Preparatevi a ridere a crepapelle stasera alle 21.15 su Sky Cinema Family con la commedia del 2003 Elf con Will Ferrell! Il viaggio di Buddy alla scoperta di se stesso lo porta dal Polo Nord alla grande città, quando si mette alla ricerca di suo padre. Non perdetevi questa esilarante avventura!

Preparatevi per una notte incredibile di avventura e comicità! Alle 21.00 su Sky Cinema Action, non perdetevi il classico del 2008 Tutti pazzi per l’oro con Kate Hudson. Un intrepido esploratore chiede l’aiuto della sua ex moglie e di altre due persone per intraprendere una missione alla ricerca di un tesoro sommerso. Non perdetevi questo viaggio emozionante!

Non perdete l’occasione di vedere l’emozionante film drammatico del 2016, Doppia verità con Keanu Reeves, alle 21.00 su Sky Cinema Suspense! Richard Ramsay e Janelle Brady affrontano la sfida di difendere il diciassettenne Mike, accusato dell’omicidio del padre, nonostante la mancanza di collaborazione di Mike. Sarà sicuramente un’esperienza intensa e avvincente!