Anticipazioni Uomini e Donne oggi 26 gennaio 2023: Trono classico e over

Le anticipazioni di Uomini e Donne sulle puntate in onda dal 25 al 27 gennaio 2023 ci terranno col fiato sospeso! Maria De Filippi porterà la passerella in studio per una sensuale sfilata di donne e Roberta Di Padova metterà in scena uno spettacolo straordinario. Nel frattempo, Lavinia Mauro potrebbe lasciare il programma senza aver fatto la sua scelta e Federico Nicotera e Carola avranno una drammatica discussione, ma con un sorprendente colpo di scena! Non vediamo l’ora di vedere cosa succederà!

Non vediamo l’ora di vedere cosa ci aspetta a Uomini e Donne Trono Over dal 25 al 27 gennaio 2023! Saranno sicuramente giorni emozionanti, pieni di drammi e intrighi!

Preparatevi a un inizio esplosivo di Uomini e Donne quando Gemma Galgani, Alessandro, Paola e Pamela prenderanno posto nello studio centrale! Ci aspettiamo che Pamela sia ridotta in lacrime a causa di alcuni comportamenti del cavaliere, mentre Paola farà una frizzante confessione su di lui. Non perdetevi il dramma che si consumerà dal 25 al 27 gennaio!

In studio si accenderà un acceso dibattito, con Gianni Sperti che condannerà aspramente il comportamento di alcune signore. In seguito, le signore saliranno sul palco per esprimere la loro sensualità attraverso un’accattivante sfilata. Roberta Di Padua farà un ulteriore passo avanti coinvolgendo Riccardo Guarnieri nella sua performance. Lo farà sedere su una sedia bendata e lo stuzzicherà con il gusto delle fragole.

Sintonizzatevi su Uomini e Donne Trono Classico questa settimana per scoprire se Lavinia se ne andrà! Non perdetevi nemmeno un momento delle puntate ricche di drammi che andranno in onda dal 25 al 27 gennaio!

Con trepidazione, ci rivolgiamo al trono classico di Uomini e Donne per assistere al dramma che si consumerà tra il 25 e il 27 gennaio. Lavinia Mauro sarà in agitazione e chiederà a Maria se i corteggiatori hanno chiesto di lei. Campoli non si è mosso, mentre Corvino ha avuto un alterco con lei in camerino. Maria illuminerà Mauro informandolo che nessuno sembra particolarmente invaghito di lei. La ragazza, che nelle scorse puntate si è trovata in uno stato di fragilità, sarà presa dall’emozione e dichiarerà di volersene andare.

Federico Nicotera discuterà appassionatamente con Carola nel backstage, facendola infuriare a tal punto da dirgli categoricamente “no”. Poi scoppia in lacrime, esprimendo la sua immensa delusione per l’apparente deterioramento del loro rapporto. L’esterna con Alice, invece, è incredibilmente bella; ha persino la possibilità di incontrare il nonno di Federico. Quando il presentatore chiede con chi vuole ballare Federico, lui fa appassionatamente il nome di Carola, facendo arrabbiare incredibilmente Alice.