Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 26 marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

Oggi proverai emozioni davvero confuse. C’è un dilemma che ti confonde, dal momento che hai difficoltà a scegliere tra saggezza e originalità. L’aiuto esterno aggiungerà solo ancora più confusione, quindi dovresti prenderlo e usarlo con parsimonia. Ariete, se nulla ti sembra chiaro, dovresti aspettare che la tempesta passi. Dovresti essere calmo perché agirai quando avrai un migliore controllo della tua vita personale.

Toro

In questo giorno di oggi dovresti cercare di abbinare la tua mente e le tue emozioni. È possibile che una forza potente stia cercando di abbatterti. Se è così, Toro, dovresti considerare di fare una piccola pausa. Dovresti fare un’attività fisica che ti faccia battere il cuore e ti giri le guance. Una breve corsa con un amico ti libererà la mente e ti aiuterà a prendere le decisioni necessarie con più prospettiva e giudizio.

Gemelli

Nel corso della giornata, la traiettoria che avevi definito in precedenza potrebbe deviare molto. Un’azione che hai lanciato poco tempo fa potrebbe impantanarsi a poco a poco, soprattutto a causa del tuo personaggio troppo sognante. Questa spiacevole situazione può creare tensioni difficili da risolvere. Gemelli, le tue emozioni potrebbero deluderti, ma non rinunciare al gioco per un capriccio. Dovresti cercare di avere solo sentimenti giustificati.

Cancro

Oggi dovresti regolare il tuo volume emotivo e sintonizzarti sui tuoi sentimenti. La tua psiche è in effervescenza e andrai molto lontano semplicemente accontentandoti di seguire il suo movimento naturale. Cancro, in questo viaggio sarai in grado di comunicare con gli altri con facilità e, allo stesso tempo, mantenendo un incredibile livello di autenticità e profondità. Potresti anche chiederti un consiglio sentimentale …

Leone

Durante la giornata di oggi potresti incontrare qualcuno fuori dall’ordinario. Leone, dovresti prestare attenzione alle persone particolari e interessanti che attraversano il tuo cammino. Potresti avere scambi stimolanti con loro… Incontrerai un artista o un imprenditore non convenzionale. Sotto la sua influenza, vedrai le cose da una prospettiva diversa. E capirai meglio cosa ti stai perdendo nella vita… Devi trovare il tuo granello di follia…

Vergine

Oggi le tue emozioni possono farti perdere l’equilibrio. Pertanto, Vergine, dovrai essere attento e prudente. Siete sull’orlo dell’indecisione. Prima di agire, dovresti assicurarti di avere abbastanza aria per riprendere fiato. Queste difficoltà metteranno ostacoli nella tua progressione di vita. Anche se hai obiettivi da perseguire, dovresti dire a te stesso che domani sarai più efficace. Dovresti cercare di vedere più in alto e più lontano …

Bilancia

Oggi avrai difficoltà a mantenere le tue emozioni in equilibrio. Un conflitto sfida il tuo piccolo mondo e temi di perderne il controllo. Ma non preoccuparti. Tutto tornerà alla normalità. Bilancia, non dovresti aggiungere ulteriore pressione. Una soluzione semplice ed efficace è quella di guadagnare quota momentaneamente e non tornare sulla terraferma fino a quando la tempesta non è passata. Non c’è bisogno di sciogliere i nodi che si scioglieranno da soli.

Scorpione

Se ultimamente ti senti un po ‘disconnesso dal mondo reale, durante il giorno la musica può aiutarti a tornare sulla terra. Il potere evocativo di certe melodie ti aiuterà a far emergere emozioni profondamente sepolte in te. Dovresti pensarci, Scorpione. La musica classica vi porterà un senso di calma. Il ritmo ti darà più energia, mentre le pause daranno alla tua anima una sensazione di vagabondaggio. Scegli la tua terapia!

Sagittario

In questo giorno di oggi avrete un forte desiderio di riconoscimento e ricompensa. Avresti anche un nome famoso a cui vorresti aggiungere un nome ancora più famoso. Sagittario, comunque, dovresti stare attento a non cadere nella megalomania più barbara, frenare la tua ambizione e non perdere mai di vista il fatto che la cosa principale è ancora la soddisfazione che si prova quando si fanno le cose e non solo la gloria e il riconoscimento che ne deriva agli occhi degli altri.

Capricorno

In questo giorno vivrai in un terreno di caccia privato. Capricorno, più che mai avrai bisogno del tuo spazio, solo tuo, dove potrai ritrovarti solo… Una stanza, un giardino, una foresta o un grande armadio saranno piuttosto santuari dove potrete godere di questa solitudine. Capricorno, devi ricaricare le batterie e fare il punto sui tuoi sentimenti e pensieri del momento. Dovresti trovare quell’isola deserta e costruire la tua cabina lì …

Acquario

Oggi potresti avere qualche difficoltà di comunicazione con un caro amico, forse anche con un parente stretto. Se è tua madre, dovresti scappare e lasciarla andare perché non andrai da nessuna parte. Se è veramente un amico, allora dovresti aprirti al dialogo e imparare a condividere al meglio con lui le tue opinioni e sentimenti senza afferrare un rimbalzo. Acquario, è l’unico modo per guarire quella ferita.

Pesci

Dovresti prendere tutte le lezioni che hai imparato dalle settimane precedenti e condividerle con le persone intorno a te. Pesci, dovresti usare le tue capacità comunicative. In questo giorno le tue azioni saranno in linea con le tue emozioni e, di conseguenza, le cose ti sembreranno molto più facili rispetto agli ultimi giorni. Facendo dei respiri profondi, ti libererai dalla tensione che ti imprigiona.