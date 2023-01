Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 27 gennaio 2023, le previsioni

ARIETE

Un buon momento per fare investimenti o per rilanciare progetti commerciali che avevi dimenticato. Non lasciare che i problemi o le opinioni di terzi influenti influenzino la tua relazione. Costruisci la relazione in modo indipendente. Chiave del giorno: Successi.Numeri fortunati: 14, 40, 54.

TORO

Se non riesci a gestire tutte le tue responsabilità, impara a delegare. Non cercare di fare tutto da solo o il tuo corpo te lo farà sapere. Stai attraversando un momento difficile nella tua relazione. È necessario che entrambi comincino a muoversi da adulti.Chiave del giorno: Responsabilità. Numeri fortunati: 10, 14, 31.

GEMELLI

Cerca di dimostrare di essere il miglior professionista della tua zona, non lasciare che qualcun altro prenda il tuo posto, una sana competizione fa sempre bene senza perdere i tuoi valori. La tua relazione d’amore sta attraversando un periodo di instabilità a causa di vecchi rancori. Cerca di superarli.Chiave del giorno: superamento. Numeri fortunati: 3, 24, 39.

CANCRO

Non smettere di intrattenere la persona che ami. Evita che la routine quotidiana sia interiorizzata nella tua vita amorosa. Oggi è una buona giornata per fare acquisti o pianificare viaggi, approfittare del momento e non pensare troppo. Prenditi cura di cibi pesanti e piccanti.Chiave del giorno: sincerità.Numeri fortunati: 4, 21, 50.

LEONE

Hai il potenziale per superare tutti gli ostacoli nel tuo lavoro. Non lasciare che altri colleghi ti portino sulla strada sbagliata. Una persona della tua famiglia deve fare una scelta importante oggi, consiglia bene questa persona per prendere la decisione migliore. Chiave del giorno: Fermezza. Numeri fortunati: 13, 33, 49.

VERGINE

Oggi ti verrà presentata una nuova sfida lavorativa. Non aver paura dei cambiamenti, hai la creatività necessaria per avere successo. Inizia a generare spazi da condividere con il tuo partner. Un buon momento per pianificare un viaggio per due. Chiave del giorno: Armonia. Numeri fortunati: 2, 30, 52.

BILANCIA

Devi smetterla di comportarti come un bambino. È tempo che tu assuma le tue azioni e soprattutto le conseguenze delle tue azioni. Avrai una riunione di famiglia in cui sarai esposto ad alcuni problemi che conoscevi, ma evitavi di affrontare. È giunto il momento. Chiave del giorno: Soluzioni. Numeri fortunati: 7, 21, 44

SCORPIONE

Dai troppo valore al materiale e poco all’essenziale, cosa che potrebbe capitarti oggi. Cerca di trovare un giusto equilibrio. Avrai inviti a eventi sociali o incontri con nuovi amici. Cogli l’occasione per generare nuovi link. Chiave del giorno: Riflessione. Numeri fortunati: 21, 33, 55.

SAGITTARIO

Non lasciare che i confronti con i colleghi minino la tua autostima. Cerca di circondarti di persone positive che possono contribuire con cose buone. Incontrerai una persona che conquisterà il tuo cuore, è tempo che ti lasci amare. Chiave del giorno: Fortezza. Numeri fortunati: 1, 23, 57.

CAPRICORNO

Riceverai notizie dal tuo partner che possono farti ripensare alla tua relazione. Non agire d’impulso, cerca di pensare e ragionare sulla tua risposta. Un amico sta attraversando un momento familiare e lavorativo difficile che avrà bisogno del tuo sostegno. Devi essere attento. Chiave del giorno: Decisioni.Numeri fortunati: 31, 43, 56.

ACQUARIO

La tua economia inizia a mostrare i risultati della tua cattiva pianificazione e della tua spesa eccessiva. Inizia a mettere a fuoco la tua testa e pensa un po’ di più al futuro. Un amico può diventare confuso nei suoi sentimenti nei tuoi confronti. Devi mettere le cose al loro posto. Chiave del giorno: Proiezione. Numeri fortunati: 10, 23, 58.

PESCI

Un amico molto intimo avrà bisogno del tuo sostegno e del tuo accompagnamento. Devi essere attento per essere il loro supporto. Non lasciare che le responsabilità lavorative interferiscano con la tua vita personale. È ora che inizi a separare le cose. Chiave del giorno: Collaborazione. Numeri fortunati: 8, 29, 50.