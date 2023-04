Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 28 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

Oggi sarete tormentati dal ricordo di un amore passato, di una passione dimenticata. Non sarà una sensazione molto piacevole e dovrete anche stare attenti a non cadere in una certa malinconia. In ogni caso, Ariete, ti farai molte domande in un’introspezione un po ‘dolorosa e forse vana. Perché non c’è bisogno di ripercorrere i sentimenti del passato, a meno che non si riesca a superarli definitivamente.

Toro

Non preoccuparti troppo, ma oggi sarai letteralmente nel limbo dei giusti. La vostra mente, infatti, sarà preda di pensieri molto romantici e assoluti, ma purtroppo totalmente virtuali. Pertanto, Toro, faresti bene a confrontare un po ‘di più con la realtà tutto ciò che ti accade durante il giorno, perché i sentimenti immaginari sono una cosa, ma i principi della realtà sono un’altra.

Gemelli

Sei alla vigilia di fare scoperte sorprendenti, almeno inaspettate, da parte del tuo partner. Potresti non aver ancora capito fino a che punto arriva tutto il loro attaccamento a te e le aspettative che hanno. Pertanto, Gemelli, oggi dovrai fare uno sforzo per essere all’altezza di ciò che si aspetta da te. Se sei ancora single, dovresti gioire o rassegnarti, ma questo stato sarà solo molto temporaneo.

Cancro

Non sei proprio abituato alle effusioni romantiche e per te la vita affettiva è soprattutto un valore acquisito e confortante. Cancro, qualunque sia il tuo punto di vista, dovresti prestare più importanza e attenzione ai desideri e alle aspirazioni di coloro che hanno il coraggio di condividere la tua vita quotidiana in modo così discreto. Pertanto, oggi dovresti essere più sensibile e non esitare a prestare particolare attenzione ai loro desideri.

Leone

Oggi, la tua mente traboccherà di ricordi di amori o relazioni passate. Non proverai alcuna nostalgia, ma piuttosto una strana sensazione, quasi come uno psicologo clinico che studia proprio le ragioni di un fallimento, una rottura o un malinteso. Dopotutto, Leone, se il passato ti dà le chiavi del futuro, sarebbe assurdo negarlo. Ad ogni modo, non dimenticare che una relazione è sempre una questione di due e che, in ogni caso, non sarai mai responsabile se non per te stesso.

Vergine

Per qualsiasi altra cosa tu voglia, oggi dovresti cercare di non tagliarti le vene. Vergine, dovrai analizzare gli eventi e le relazioni causa-effetto, ma troppa analisi uccide l’analisi e finirai per non vedere chiaramente e capire nulla. Quindi dovresti anche lasciare spazio alle tue intuizioni e ai tuoi sentimenti. La sua interpretazione è piena di significato, almeno quanto i tuoi bellissimi costrutti intellettuali.

Bilancia

È molto probabile che oggi avrai uno scambio di opinioni e opinioni tra i più istruttivi e fruttuosi con la tua dolce metà. Senza dubbio, il tuo partner ti porterà ad affrontare le questioni relative al tuo futuro e ne sarai molto felice, il che è ancora un buon segno. Se sei single in questo momento, questo stato di libertà vigilata potrebbe non durare a lungo. In ogni caso, Bilancia, dovresti essere pronto a prendere in considerazione cambiamenti nella tua vita.

Scorpione

Oggi si può dire che la tua vita amorosa è in buona forma. Scorpione, sei di umore allegro e affettuoso. E vuoi celebrare il tuo amore in un modo speciale. Potresti portare il tuo partner fuori a cena in un bel ristorante o preparare un delizioso pasto da solo a casa. Un regalo sarebbe anche gradito, come segno del tuo affetto. Ascoltate il vostro cuore e lasciatevi trasportare dal soffio della vostra generosità.

Sagittario

Dovresti ricordare che c’è una presenza divina da qualche parte e che Egli ti ama, Sagittario, non importa quello che fai, saprai sempre a chi rivolgerti per trovare conforto, anche se non è una presenza tangibile. Pensa che anche nei momenti più bui, non sarai mai solo. Oggi avrete questa convinzione profondamente radicata in voi. Non esitare a condividerlo con gli altri, specialmente con le persone con cui trovi fragili.

Capricorno

Oggi sarai di umore un po’ folle. Lasciati trasportare dal tuo entusiasmo, scherzerai in compagnia dei tuoi amici e vivrai emozioni leggere e positive. In seguito, il vento cambierà e ti sorprenderai evocando ricordi di un passato difficile. Capricorno, non dovresti lasciarti cadere nella malinconia. Non dimenticare che quei tempi sono passati. Meravigliose opportunità si aprono ora, quindi dovresti concentrarti sull’ottimismo del presente.

Acquario

Oggi non dovresti sottovalutare le capacità o il potere delle persone che ti circondano. Anche se hanno uno sguardo frivolo e se sembrano essere sparsi in mille attività, scoprirai sotto queste apparenze ingannevoli che hanno una grande saggezza da condividere con te. Acquario, questo richiederà di mettere un po ‘di attenzione e intuizione per realizzarlo, ma una volta che lo hai capito, otterrai molti insegnamenti ricchi di esperienza per ricompensarlo.

Pesci

In questo giorno avrai la sensazione di mantenere l’equilibrio sul bordo di una scogliera e con le gambe penzolanti. Mentre i tuoi piedi lottano per sostenere il tuo corpo, le tue mani cercano freneticamente supporto. Senza dubbio, Pesci, giurerai a te stesso che, una volta uscito da questa brutta serie, non ti troverai mai più in un tale pasticcio. Tuttavia, questo episodio fa parte del gioco. A volte le sfide sono necessarie per rafforzarti e insegnarti ad apprezzare i percorsi più facili.