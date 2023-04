Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 29 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

I cambiamenti inaspettati di oggi nel tuo lavoro possono essere eccitanti. Le circostanze ti porteranno a mettere ordine nella tua vita quotidiana, nel tuo ambiente e nelle tue idee. Sentirai il bisogno di essere molto esigente e, se trascuri qualche dettaglio, potresti correre il rischio di commettere errori. Ariete, troverai molto importante esprimerti in modo costruttivo con il tuo partner. Penserai razionalmente e questo ti permetterà di sorvolare sui dettagli che normalmente causerebbero reazioni negative.

Toro

Potresti ricevere un invito a sorpresa oggi. Potrebbe essere per un evento sociale, qualcosa legato allo sport, o una fuga o una vacanza divertente. Tieni presente che la tua finestra di opportunità sarà breve, quindi dovrai agire rapidamente. Toro, troverai facile raggiungere un accordo e firmare un impegno definitivo e utile. Sarai orgoglioso di te stesso. Avrai bisogno di sentirti attraente ad ogni costo. La tua tendenza a esagerare ti farà correre dei rischi, soprattutto se stai cercando nuovi incontri.

Gemelli

La determinazione a fare del bene non dovrebbe diventare troppo fastidiosa o potresti perdere i benefici di questa influenza. Fai le cose bene, ma se critichi le cose sistematicamente, ti ritorcerà contro, scoraggiando e probabilmente portando ad alterchi e conflitti. Oggi il tuo partner può sembrare acuto e asciutto nelle sue opinioni. Sarà meno facile trovare un terreno comune. Gemelli, ti consigliamo di non entrare in grandi discussioni.

Cancro

Oggi avrete una salda presa sulla realtà. Ora è il momento di seppellire la testa nei tuoi account per trovare qualcosa che ti sei perso. Ti troverai con un milione di cose da fare, ma dovresti prenderti il tuo tempo e procedere logicamente. Cancro, non lasciare che gli altri ti disturbino, devi concentrarti su ciò che devi davvero fare. Emotivamente sarai nervoso, il che sarà un’opportunità per sfogarti o cercare di mantenere le distanze. Getta via i tuoi dubbi immaginari e vai avanti.

Leone

Potresti avere buone idee per fare soldi oggi o potresti fare alcuni acquisti d’impulso. Nel frattempo, Leone, le relazioni con gli altri saranno fluide. Non rifuggire dai cambiamenti che devono essere fatti perché è una meravigliosa opportunità per andare avanti. Dovrai fare gli aggiustamenti necessari tra i tuoi sogni e la realtà. Potresti ottenere alcune risposte inaspettate che aggiungeranno un nuovo slancio alla tua vita amorosa.

Vergine

Questo è un buon giorno per guardarsi allo specchio realisticamente e chiedersi come si può migliorare. Oggi le offerte finanziarie ti favoriranno. Il tuo modo logico di pensare ti guiderà nella giusta direzione e ti sentirai veramente ispirato a finire ciò che stai facendo attualmente. Vergine, se vuoi distribuire il tuo CV, chiedere una promozione o candidarti per un lavoro, questo sarà il giorno perfetto per tentare la fortuna con la certezza di essere ascoltato e capito. Sarà un buon inizio per ottenere qualcosa.

Bilancia

Oggi potresti sentirti irrequieto e / o eccitato per qualcosa. Nel frattempo, è possibile che qualcuno ti faccia un favore, ti faccia un regalo o ti aiuti in qualche modo. Avrai ottime capacità umane. È tempo per te di raggiungere davvero i tuoi obiettivi. Tu e il tuo partner sarete in grado di apportare modifiche che miglioreranno la vostra comprensione. Bilancia, il tuo senso della realtà sarà la tua forza. Hai la possibilità di osservare i dettagli, che sarà un conforto.

Scorpione

È molto probabile che ti sentirai contento perché succede qualcosa dietro le quinte, che ti farà sentire bene. Per alcuni Scorpioni, questa potrebbe essere una storia d’amore segreta o un flirt nascosto. Gli incontri inaspettati cambieranno il tuo modo di pensare. Tuttavia, non lasciarti trasportare. Dovresti discuterne con un amico. Vedrai le cose più chiaramente da lontano. Assicurarti che le tue abilità siano evidenti ti darà l’opportunità di compiacere di nuovo le persone che hanno influenza.

Sagittario

Oggi il vostro desiderio di libertà e indipendenza sarà forte. Un altro punto di vista ti permetterà di uscire da una situazione impossibile. Dovresti rimanere aperto ai suggerimenti di coloro che ti circondano. Le tue richieste, o quelle del tuo partner, saranno al centro della tua attenzione. Devi andare per gradi e rallentare le tue richieste per sfruttare al meglio il presente. Sagittario, continuerai a difendere appassionatamente i tuoi interessi finché non ti sentirai calmo. Continua a credere in te stesso.

Capricorno

Potresti improvvisamente dover viaggiare oggi o forse hai l’opportunità di ricevere una formazione aggiuntiva. Tutto potrebbe succedere perché oggi i tuoi capi, i tuoi genitori e le persone in autorità ti vedono con occhi buoni. Troverai facilmente soluzioni ai problemi quotidiani per semplificare la tua esistenza. Capricorno, il supporto e l’entusiasmo del tuo partner ti daranno le ali, quindi è l’occasione perfetta per iniziare cose positive. Segui il tuo intuito, sarà la tua migliore guida.

Acquario

Oggi sarete attratti dai viaggi per piacere. Speriamo che tu possa esplorare il mondo. Nel frattempo, avrai più libertà di attuare i tuoi piani per il futuro. Riceverai buone notizie quando si tratta di soldi. Acquario, dimentica la routine e non esitare a intraprendere un altro tipo di attività che coinvolge il tuo partner. I tuoi vecchi sogni sono tornati all’ordine del giorno e ti danno idee positive.

Pesci

Le relazioni strette possono portarti alcune sorprese oggi. Tuttavia, questa è un’ottima giornata per parlare con banche e finanziarie per chiedere un prestito o un favore perché le porte si apriranno per te. Pesci, aspettatevi una giornata piena di novità. Sarai potentemente seducente. Stai cambiando e stai cercando di migliorare la qualità della tua relazione. Avrai l’opportunità di iniziare a costruire quel percorso. Migliorerai il tuo talento come negoziatore. E non dovresti aver paura di seguire il tuo istinto.