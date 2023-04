Oroscopo Branko e Paolo Fox oggi lunedì 3 aprile 2023, le previsioni migliori per te

Ariete

Questa settimana incoraggia il lavoro di squadra. Tuttavia, dovresti abbassare il pistone quando hai a che fare con gli altri. Questo non sarà difficile perché hai una straordinaria capacità di vedere cosa sta succedendo nelle tue relazioni. Ariete, se le tue nobili ambizioni ti tirano su di morale, lascia che maturino e si schiudano nella parte posteriore della tua mente. Non divulgare ancora le tue idee: tieni presente che se decidi di parlarne con gli altri, potrebbero rubare le tue idee utilizzandole a proprio vantaggio.

Toro

Oggi sarai più a tuo agio in compagnia ed è tempo di curare la tua relazione nel modo giusto. Devi prenderti cura di te stesso e compensare i crescenti periodi di abbandono. Toro, i tuoi piani stanno andando sempre più forte e stanno iniziando a prendere forma. Se vuoi creare qualcosa per entrambi, ora è il momento di farlo. La tua motivazione ti porterà verso nuovi orizzonti. Abbiate il coraggio di provare qualcosa di nuovo! Dì di sì a nuovi incontri, e perché non alcuni più insoliti mentre ci sei?

Gemelli

Questa sembra essere una giornata tranquilla… È tempo di pensare di più a te stesso e a chi ti è vicino. Le nuove idee ti daranno molta energia, ma non cercare di andare troppo lontano o troppo velocemente: imposta il tuo ritmo. Il tuo bisogno di progredire e alzare l’asticella è in prima linea per te. Stai trascinando il tuo partner con te senza resistenza. Sei facilmente in grado di ipnotizzare la tua preda. Gemelli, pensa positivo e spera per il meglio.

Cancro

Cerchi di evitare qualsiasi situazione di tensione. La luna sta cercando di tenere sotto controllo la tua natura sensibile. Le relazioni di ogni tipo nella tua vita saranno aperte e pronte per la conversazione. Si formeranno connessioni positive, quindi approfittane. La calma che ti circonda si tinge di nuove dinamiche, che sono legate alla realizzazione dei tuoi progetti. Cancro, questo è il momento di mettersi al lavoro interiore e mettere a punto alcuni aspetti quotidiani che stanno influenzando la tua vita amorosa.

Leone

Oggi non vi annoierete. Troverai il modo di creare mille cose da fare, anche se sono banali. Una sensazione di stanchezza ostacola le tue attività e la risposta si trova al tavolo del cibo. La mancanza di vitamine è anche una ragione. È tempo di concentrarsi sulla tua vita privata, chiarire la comunicazione e parlare delle tue speranze e aspettative. Per alcuni Leone la loro vita romantica può prendere una svolta interessante.

Vergine

Questa sarà una settimana produttiva per te perché sarà facile ottenere la cooperazione degli altri. Le questioni finanziarie andranno bene. Il clima è costruttivo e gratificante in termini di relazioni personali e la fortuna vi permetterà di stringere nuovi contatti. L’amore sta diventando spensierato e arioso, ma intenso e appassionato allo stesso tempo. La tua fiducia in te stesso sarà la tua migliore risorsa. Vergine, non avrai problemi a realizzare alcuni dei tuoi sogni.

Bilancia

Oggi, il tuo fascino non allevierà le tensioni a casa. Reagisce a queste situazioni come un adulto. Il conflitto potrebbe sorgere in qualsiasi momento. Se eviti di peggiorare le cose, tutto dovrebbe funzionare presto. Vacilli tra il desiderio di prendere decisioni più radicali e la necessità di fare un passo indietro. Non c’è fretta. Sei più incline del solito ad esprimere i tuoi sentimenti. Bilancia, fai attenzione a non buttarti in una relazione che è solo temporanea. Non fare promesse.

Scorpione

Anche se oggi avrai il desiderio di lavorare da solo, farai molto perché il supporto di cui hai bisogno da parte degli altri sarà disponibile. Il vento sta cambiando… Vedrete coloro che vi circondano sotto una nuova luce e questo aprirà i vostri orizzonti. La vostra mente è molto in contatto con le realtà della vita. Il potere di convinzione del tuo partner ti condurrà direttamente alla grande felicità. Scorpione, ti sentirai più a tuo agio a uscire dai sentieri battuti.

Sagittario

Chiederai subito perdono, ma solo a coloro che ammiri. A volte, potresti sembrare insoddisfatto e insoddisfatto di ciò che sta accadendo intorno a te. Tuttavia, sarai più incline ad andare avanti con la tua vita e rilassarti. Oggi ne avrete l’opportunità, quindi mostrate la vostra gioia. Non pensarci due volte! Sagittario, sarai in grado di guadagnare punti con il tuo partner essendo calmo e sicuro, in quanto ciò aumenterà il tuo fascino. Essere in pace ti porterà il più grande successo.

Capricorno

Questo è un buon giorno per fare piani di viaggio o esplorare opportunità per imparare cose nuove. Sarai in grado di concentrarti sul tuo senso di armonia e ordinare le relazioni con gli amici. Oggi corri il rischio di torcere qualcosa, quindi fai attenzione a come ti muovi. Senti un desiderio perverso di aggiungere benzina sul fuoco. Capricorno, stai attento e vai con calma. Le tue parole sono più nitide di quanto pensi.

Acquario

Durante il giorno, la luna ti porterà faccia a faccia con le tue responsabilità. Discuti le tue aspettative di lavoro. Sembra che godrai di ampio spazio di manovra. Parlare dei tuoi piani renderà le cose più facili. Il tuo comportamento oggi sta facendo sentire coloro che ti circondano favorevoli nei tuoi confronti. Sarebbe una buona idea essere aperti agli imprevisti. Tuttavia, le tue intense emozioni ti impediranno di ragionare logicamente. Acquario, salva discussioni importanti per un’altra volta.

Pesci

Oggi sarete contenti della cooperazione degli altri e delle offerte di aiuto. A causa dell’aumento del caos e dell’attività sul fronte interno, tutto ciò sarà il benvenuto. Pesci, esprimerai ciò che pensi, in modo chiaro e semplice. Alcune persone al lavoro osservano ogni tua mossa, analizzando ogni tua azione. Sii te stesso e non lasciare che ti faccia perdere l’equilibrio. Ci sarà armonia nell’amore.