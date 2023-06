Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 3 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Oggi dovresti essere più attento alle cose che i tuoi cari potrebbero dirti. Ariete, pensa che nei piani futuri che stai gradualmente costruendo, hanno molto da offrirti. È vero che, di fronte al tuo entusiasmo, hanno la buona abitudine di non tagliarti quando parli e, inoltre, i loro consigli potrebbero essere molto saggi e molto utili. Non dimenticare che i loro commenti sono motivati solo dall’amore che provano per te.

Toro

Oggi, nonostante sia domenica, potresti essere preoccupato per la necessità di mettere in ordine i tuoi affari. Toro, ti sentirai in dovere di ordinare i file, classificare le note e rivedere il programma di lavoro che hai impostato. Questo compito noioso potrebbe permetterti di mettere le mani su contatti che hai dimenticato o trascurato. Ordina tutto con attenzione perché è possibile che uno di quei numeri di telefono o e-mail ti sarà presto molto utile.

Gemelli

È molto probabile che durante il giorno sarai oggetto di molte congratulazioni. E avrete la generosa riflessione di condividere quegli onori. Gemelli, starà a te attirare l’attenzione di coloro che meritano di essere premiati allo stesso modo di te. Non solo otterrai soddisfazione morale, ma quel gesto sarà molto apprezzato dal tuo ambiente professionale. È meglio fare amicizia che nemici, specialmente nel mondo degli affari.

Cancro

Voi che siete in possesso di una grande immaginazione, è possibile che nei prossimi giorni abbiate bisogno di nutrire quell’aspetto della vostra vita. Cancro, questo può essere un segno che hai alcune preoccupazioni relative ai tuoi progetti. Potresti chiederti se non stai attualmente vivendo una perdita di fiducia nel futuro. Forse è anche la vostra fiducia negli esseri umani che sta svanendo. Non preoccuparti troppo, l’amore saprà come compensarti.

Leone

Durante tutto questo giorno le tue sagge parole potrebbero cadere nel vuoto. Ecco perché, Leo, vorrai tornare al tuo posto e lasciare il microfono a qualcun altro. In questi momenti, per trasmettere il tuo messaggio, è nel tuo interesse comunicare direttamente attraverso le tue emozioni piuttosto che cercare di spiegare le cose logicamente o mostrare fatti tangibili. Cogli l’occasione per condividere i tuoi sentimenti più intimi.

Vergine

Oggi dovresti rilasciare la zavorra. Vergine, anche se è domenica, sei più che disposto a occuparti di questioni che hanno a che fare con il tuo lavoro. La tua autorità naturale ti spinge a farlo. Ma alcuni dei suoi colleghi potrebbero, a loro volta, rivendicare una maggiore parte di responsabilità. Lasciate che facciano quello che vogliono. Anche aiutarli a prendere iniziative. Non solo ti scaricherai con lavoro extra, ma avrai anche l’opportunità di sperimentare nuovi modi di fare le cose.

Bilancia

Può darsi che negli ultimi tempi la Bilancia abbia avuto qualche difficoltà a raggiungere gli obiettivi che si erano prefissati. Probabilmente oggi non hai nemmeno i mezzi per sentirti completamente soddisfatto. Credi che questa fase ti costringa a mettere in discussione le tue aspirazioni più profonde. In campo sentimentale, e tutto ciò che ha a che fare con la tua creatività, ti chiederai se gli obiettivi che ti sei prefissato ieri sono ancora attuali.

Scorpione

Potresti sentirti come se stessi perdendo il treno oggi, Scorpione. Non essendo molto attivo o addirittura rimanendo a casa, avrai la spiacevole sensazione che le cose accadano proprio sotto il tuo naso. Non preoccuparti, al contrario, poiché non sarebbe saggio per te fare nulla durante questo giorno. Qualcuno potrebbe trascinarti in un progetto o investimento che potrebbe rivelarsi catastrofico. Quindi, ritiro e prudenza.

Sagittario

Oggi è un grande giorno per te per lasciarti guidare dalla tua intuizione, Sagittario. Se hai tempo, potresti fare una lunga passeggiata senza meta e lasciare volare la tua mente. In questo modo, potresti catturare un desiderio che è molto nascosto dentro di te e che, da quel momento in poi, ti chiede solo felicemente di rallegrarti. I desideri sono fantasie prima che si avverino, quindi concediti un piccolo sogno.

Capricorno

Oggi la vita affettiva sarà la principale preoccupazione del Capricorno. Nel tuo caso, potresti non essere molto in sintonia con il tuo partner e quel divario ti rende nervoso e ti fa dubitare di molte cose. Non lasciare che la situazione si deteriori e favorisci una buona discussione, uno scambio di opinioni per fare il punto della situazione. Non esitate a mettervi in discussione perché non c’è niente di più fastidioso della buona coscienza di chi, presumibilmente, sa tutto.

Acquario

Giornata divertente per l’Acquario. Anche se, per quanto vi riguarda, il transito planetario del giorno vi sta giocando brutti scherzi. È del tutto possibile che tu possa arrabbiarti senza sapere davvero perché. A meno che non sia perché ultimamente hai incontrato troppe persone che non hanno apprezzato l’aspetto originale di alcuni dei tuoi sforzi. Potresti avere la sensazione di essere circondato da dinosauri, ma non arrenderti.

Pesci

Oggi sei più che pronto a fare nuove amicizie. Pesci, qualunque sia l’argomento che affronti e la qualità dei tuoi interlocutori, li attirerai e li sedurrai con il tuo fascino e con l’acutezza della tua mente. Ci sono destinazioni più tragiche delle vostre, questo è certo, perché nessuno vi resisterà e la vostra forza di convinzione e la vostra disponibilità vi renderanno il più formidabile degli amici o collaboratori.