Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 3 maggio 2023, le previsioni complete

Ariete

Questo potrebbe essere un buon giorno per esprimere la tua tenerezza e i tuoi pensieri. Non importa se si tratta di una persona vicina in attesa di parole d’amore o di un collega che ha bisogno di aiuto, la comunicazione fluirà in modo più semplice del solito. Ariete, la tua natura pragmatica vorrà che tu gli dica solo ciò che è rigoroso e necessario. E ora è giunto il momento di accontentarli.

Toro

A volte trovi difficile esprimere i risentimenti che ti mangiano dentro. Toro, sei una persona di natura piuttosto pacifica. Quando le cose non vanno bene o qualcuno ti dà sui nervi, tendi a chiuderti in te stesso o scappare invece di parlare. Ma questo non è un giorno qualsiasi. La comunicazione sarà facilitata dalla posizione delle stelle e potrai esprimerti facilmente e, allo stesso tempo, essere ascoltato. Quindi dovresti approfittarne.

Gemelli

La buona energia e l’efficienza saranno all’ordine del giorno di questa giornata. Infatti, sarai più tonico che mai e farai tutto il possibile per seguire punto per punto il programma che avevi impostato. Tuttavia, dovresti prenderti il tempo per dare un posto privilegiato ai tuoi desideri ed evitare di fare spese eccessive. Dando prova di serietà, Gemelli, potrai divertirti senza oltrepassare i limiti del tuo budget.

Cancro

Con un semplice sguardo, a volte puoi indovinare cosa sta succedendo nella mente della persona di fronte a te. Quindi non sempre senti il bisogno di parlare per esprimerti. Ma le persone intorno a te a volte hanno l’impressione di colpire un muro. Ecco perché è importante esternare le tue emozioni. Cancro, se aspetti che gli altri indovinino cosa c’è nella tua testa, puoi aspettare seduto.

Leone

C’è un tempo per tacere e un altro per parlare. E ora è il momento di mettere le carte sul tavolo. A volte sei troppo concentrato su te stesso e tendi a dimenticare che non sei solo al mondo. Tuttavia, le persone che vivono intorno a te e anche se sei single, è probabile che i tuoi piani influenzino più o meno direttamente chi ti circonda. Leone, per una volta, se hai un’idea, dovresti consultare i tuoi cari prima di fare le valigie.

Vergine

Non ricordi bene quando è stata la tua ultima riunione di famiglia. Quello che ricordi è che ti sei divertito. Bene, oggi potrebbe essere il giorno perfetto per recuperare il tempo perduto. La comunicazione sarà più facile e le conversazioni sorgeranno in modo più spontaneo del solito. Quindi, Vergine, dovresti sbrigarti ad andare a trovare i tuoi genitori e i tuoi cari o, se hai bambini, dovresti portarli al parco o allo zoo. Approfitta di questa bella giornata per condividere i tuoi pensieri e il tuo tempo con le persone che ami.

Bilancia

In questo momento sei relativamente sensibile e potresti sentirti un po ‘solo. Dovresti anche evitare di fare cose stressanti o incontrare persone pessimiste. Dovresti costringerti a non fare nulla e anche a non pensare più. Bilancia, hai bisogno di pace ed equilibrio. Quindi è meglio ascoltare musica, cantare sotto la doccia o ballare davanti allo specchio. Ma dovresti concederti una pausa e, soprattutto, prenderti cura di te stesso.

Scorpione

Oggi segnerà l’ora o mai più per risolvere le piccole differenze che potresti avere con le persone intorno a te, come i tuoi figli, il tuo partner o i tuoi familiari. La comunicazione sarà facilitata dall’energia circostante che vi anima in questo modo. Scorpione, non chiederti come lo farai e non provare rimpianti, tutto passerà senza grandi difficoltà. Prendi la parola e il resto verrà da solo.

Sagittario

Se qualcosa ti infastidisce, oggi non dovresti esitare a condividerlo con le persone intorno a te. Sagittario, invece di isolarti, dovresti sforzarti di articolare apertamente i sentimenti o i risentimenti che porti dentro Non dovresti esitare a razionalizzare come ti senti e chiedere aiuto. Trarrai beneficio dall’esperienza degli altri. Dovresti pensare a quanto sia bello avere amici se non osi fidarti di loro nei momenti difficili.

Capricorno

Oggi non dovresti avere dubbi su ciò che vuoi e dovresti anche sentirti libero quando si tratta di fissare nuovi obiettivi. Capricorno, dovresti aiutarti con carta e matita per scrivere qualsiasi idea ti venga in mente e, quindi, dovresti dare la priorità a ciò che vuoi fare. Non esitate a progettare una nuova linea di condotta che, state tranquilli, ridecorerà la vostra vita.

Acquario

La giornata promette di essere di cattivo umore. Acquario, non lo conosci, poiché tendi a tenere le cose dentro, senza esprimerle. Parlare apertamente non ti porta alcun sollievo. Invece di spettegolare, dovresti noleggiare un video. Se sei solo e triste, il meglio sarà una commedia romantica. Se sei annoiato, dovresti optare per un film d’azione. Che ci crediate o no, vedere un’altra persona esprimere come si sente potrebbe alleviare la tensione.

Pesci

Oggi vorresti lasciarti tutto alle spalle. È molto probabile che tu voglia iniziare da zero o almeno cambiare qualcosa nel tuo ambiente. La monotonia di questi ultimi giorni ti spinge a fare qualcosa di audace e diverso. Quindi, Pesci, non esitare a dare libero sfogo a tutti i tuoi desideri. A volte basta poco per trovare il sorriso. Per un cuore coraggioso nulla è impossibile.