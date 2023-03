Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 6 marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

Gli obblighi quotidiani ti lasceranno poco tempo per il piacere. Per quanto riguarda la salute, qualsiasi angoscia tu abbia ti causerà tensione e diventerai consapevole di come i pensieri influenzano il tuo corpo. Metti al primo posto il tuo benessere fisico e spirituale.

Toro

Nell’aspetto sentimentale un’ondata di calore raggiungerà il tuo cuore. Puoi iniziare una relazione romantica che ti trasporterà “oltre le nuvole”, ma per ora non pensare a impegni a lungo termine e goditi il momento presente.

Gemelli

I tuoi cari saranno più esigenti e ti richiederanno di prenderti cura di loro. Cerca di distribuirti equamente tra i diversi membri della tua famiglia e rimanda le ricompense personali per ora. Qualcuno che ammiri molto mostrerà il suo lato più vulnerabile.

Cancro

Ora unirai la ragione all’intuizione e questo ti permetterà di cogliere le situazioni in un istante e risolvere problemi difficili. Approfitta dei tuoi momenti liberi per studiare qualcosa che ti interessa e che ti permette di ampliare le tue conoscenze.

Leone

Il tuo obiettivo sarà risolvere i problemi economici, porre fine agli accordi finanziari e pagare i debiti per toglierti la pressione ed essere in grado di muoverti con più calma. Se devi firmare un contratto, leggi attentamente tutte le clausole e guarda la stampa fine con una lente d’ingrandimento.

Vergine

La tua tendenza a prenderti cura degli altri aumenterà. Quando prendi decisioni importanti dovrai considerare le ripercussioni che possono generare nel tuo ambiente. Nell’amore dovrai donarti agli altri disinteressatamente e senza egoismo.

Bilancia

Quando ti senti sopraffatto dall’attività quotidiana, ricorda che c’è una fonte inesauribile di energia dentro di te. Idealmente, dovresti delegare questioni pratiche ad altre persone, rallentare e fare una pausa. Praticare la meditazione ti aiuterà a rilassarti.

Scorpione

Inizierai una nuova fase in termini di partecipazione a gruppi e team di lavoro. I tuoi amici, conoscenti e colleghi diventeranno il tuo interesse principale e parteciperai a eventi di ogni tipo. Collaborare con persone diverse ti permetterà di realizzare i tuoi sogni.

Sagittario

È giunto il momento di definire questioni importanti in questioni lavorative, ma prima devi risolvere problemi familiari per essere in grado di concentrarti. Sarà importante lavorare con praticità e attenzione ai dettagli perché parte del tuo successo dipenderà da una buona pianificazione.

Capricorno

Sarà un buon momento per stimolare la tua mente e ampliare le tue conoscenze. Sarai attratto da tutto ciò che è studio, contatto con altre culture e filosofie di vita. La tua voglia di crescita ti porterà a percorrere nuove strade e cercherai qualcosa senza sapere cosa.

Acquario

Lavorerai per una maggiore indipendenza economica, anche se ti sentirai ancora un po ‘insicuro o in balia delle circostanze esterne. Sarà consigliabile agire con cautela, tenere l’asso nella manica per quando potrebbe essere necessario.

Pesci

Nei sentimenti idealizzerai una persona, come se li vedessi attraverso occhiali color rosa. E prenditi cura di te stesso perché la tua naturale volontà di aiutare o “salvare” un altro potrebbe farti relazionare con qualcuno che cerca di approfittare della tua buona volontà.