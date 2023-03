Oroscopo Branko domani 6 marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

Nelle questioni di cuore, vi aspettano momenti di sensazioni sublimi e incontri intensi, anche se fugaci. I vostri doni naturali per la conquista amorevole saranno esaltati. Se sei solo, preferirai continuare a sperimentare prima di intraprendere qualcosa di più stabile.

Toro

Cogli l’occasione per decorare la tua casa e riempirla di ornamenti perché i dettagli armonici renderanno più piacevole la convivenza. Incontrerai qualcuno di interessante a una riunione di famiglia o ti riunirai con un vecchio amore. Ricorda che dove c’era il fuoco rimangono le ceneri.

Gemelli

Apparirà una persona che susciterà la tua simpatia e l’interesse sarà reciproco. È il momento ideale per appuntamenti romantici, quindi vorrai mantenere un atteggiamento aperto allo scambio. Riceverai una chiamata o un messaggio con una proposta interessante e sensuale.

Cancro

Rallegratevi perché le alleanze e le partnership commerciali hanno prospettive molto prospere. Inoltre, inizierai una fase di consolidamento nei legami d’amore. Ti lascerai alle spalle qualsiasi relazione che non funziona più perché stai cercando un impegno più fermo e duraturo.

Leone

Avrai l’opportunità di migliorare il tuo aspetto fisico e bilanciare tutti gli aspetti della tua vita. Tutto funzionerà meglio se adotterai un atteggiamento più comprensivo e amorevole. Ricorda che per compiacere gli altri devi prima essere in armonia con te stesso.

Vergine

In amore, potresti sentirti come se non fossi apprezzato come dovresti essere o forse ti senti poco attraente. Cerca una connessione tra gli eventi del passato e le cose che accadono nel presente perché in questo modo ti libererai da una relazione sentimentale karmica.

Bilancia

Sarà un buon momento per lasciare andare i vecchi impegni e fare piani per iniziare una nuova fase. I vecchi schemi rimarranno nel passato per vivere nuovi incontri pieni di passione. Ora non sopporterai i legami emotivi e avrai bisogno di sentirti libero di fare ciò che vuoi.

Scorpione

Una donna svolgerà un ruolo importante nella tua vita professionale. Potresti anche essere attratto e abbagliato da qualcuno con molto prestigio. Se sei tentato di approfittare di una relazione, pensaci due volte, perché potresti presto diventare disilluso.

Sagittario

La vita ti mostrerà il suo volto più gentile. In materia legale avrete ora la possibilità di raggiungere un accordo pacifico tra le parti. In amore riceverai notizie da qualcuno che vive lontano e sentimenti che pensavi fossero addormentati si risveglieranno di nuovo.

Capricorno

Rallegratevi perché le vostre relazioni intime si intensificheranno. Alcuni desideri nascosti e nuove fantasie si svolgeranno nei tuoi incontri erotici e un grande potere di seduzione accompagnerà i tuoi movimenti. Il tuo partner sarà attratto e stimolato dall’energia appassionata che emani.

Acquario

In amore stabilirai una connessione meravigliosa e il livello di complemento che raggiungerai supererà tutte le tue aspettative. Rinuncia al controllo e lasciati sedurre, c’è molto che puoi ricevere se ti doni all’altro e spalanchi il tuo cuore.

Pesci

Abbellisci il tuo ambiente di lavoro con qualche oggetto decorativo. Nelle questioni di cuore, scoprirete che l’amore si trova nelle cose semplici della vita quotidiana: un dono, un fiore, piccoli gesti che renderanno più piena la vostra vita emotiva.