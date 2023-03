Oroscopo Paolo Fox domani 6 marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

In amore sarai più realista che mai. Se una relazione affettiva interferisce con la tua realizzazione, deciderai di prendere le distanze, poiché è probabile che abbia completato il suo ciclo. Se il legame è solido, non temere, sarà solo una crisi passeggera.

Toro

In questi giorni la tua vita ruoterà intorno alla tua casa. Farai riparazioni o progetti di costruzione e probabilmente porterai il lavoro a casa. Anche se potrebbero esserci anche alcune controversie con i parenti su questioni materiali.

Gemelli

Difenderai con forza il tuo modo di pensare e questo può portare a scontri a livello familiare con i tuoi genitori o qualcuno che rappresenta un ruolo protettivo per te. Ma il mio consiglio è di non essere così duri quando giudichi o costruisci la tua opinione.

Cancro

Le questioni commerciali e commerciali attireranno la tua attenzione. Il tuo bisogno di una maggiore indipendenza finanziaria ti spingerà a cercare modi alternativi per guadagnarti da vivere. Ma non sarà un momento favorevole per spendere soldi per il gioco d’azzardo o le attività rischiose.

Leone

È probabile che alcuni progetti saranno rallentati o subiranno un ritardo, non aspettatevi ancora molta collaborazione. Supererai la tua tendenza a cercare continuamente l’approvazione degli altri e ti incoraggerai a mostrarti come sei. Non c’è minaccia in grado di spaventare un leone come te.

Vergine

Le tue abilità extrasensoriali saranno attivate, quindi cogli l’occasione per essere coinvolto nel campo del misterioso e spirituale. Gli eventi passati ti verranno in mente e diventerai più consapevole del passare del tempo. Svolgerai compiti di servizio e aiuterai altruisticamente altre persone.

Bilancia

È giunto il momento di definire qual è il tuo ruolo all’interno dei gruppi a cui partecipi. Se lavori insieme a un team di persone sarà conveniente fermarsi e chiarire quale compito corrisponde a ciascuno, in modo che le cose funzionino meglio d’ora in poi.

Scorpione

Potresti sentirti un po ‘irritato dalle richieste dei tuoi familiari, quindi dovrai mantenere la calma. Supererai alcuni problemi con capi o superiori se completi i tuoi compiti in tempo. Mettiti al lavoro, è l’unico segreto.

Sagittario

È tempo di aumentare le tue aspettative e puntare la freccia verso nuovi orizzonti. Se giochi per i tuoi ideali e stabilisci solidi impegni per le tue convinzioni, andrai oltre. Inizia a muoverti per sistemare i tuoi documenti, accelerare le pratiche burocratiche e risolvere problemi legali.

Capricorno

È tempo di valutare se continui o meno con determinati accordi commerciali o partnership che hai iniziato molto tempo fa. Affronterai alcuni fantasmi che hai schivato e avrai il coraggio di rinnovare le aree stagnanti della tua vita.

Acquario

La luna opposta ti porterà un grande bisogno di compagnia. Tutto sarà incentrato sulle relazioni, sia personali che lavorative. Altri possono aiutarti a giudicare meglio la realtà, chiedi consiglio se sei disorientato. Cerca di vedere le cose obiettivamente.

Pesci

Diventerai consapevole di problemi di salute cronici, dovuti a stress o cattiva postura e prenderai in considerazione l’idea di fare un massaggio terapeutico o praticare yoga. E per il benessere emotivo ti suggerisco di provare a identificare il motivo del tuo isolamento.