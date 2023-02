Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 7 febbraio 2023, le previsioni complete

Ariete

Nella carta dei tarocchi hai la carta del Matto che significa nuove avventure e inizio di una nuova era, cioè, sbarazzarsi delle paure e di ciò che diranno e diventare un vincitore, che questa carta ti aiuterà a rendere questa settimana cabalistica per tutto ciò che vuoi fare. Il tuo giorno migliore lunedì, i tuoi numeri magici 06, 77 il tuo colore di prosperità è giallo e verde. Questi sono momenti per lasciare andare ciò che non era per te, ricorda che questa lettera significa anche la grandezza che sei come essere umano, che non avrai limiti in ciò che vuoi fare e qualsiasi questione legale che hai in sospeso puoi risolverla con successo. Ti dice anche una lettera del Matto che devi mettere ogni persona al suo posto e non lasciarti coinvolgere in nessun tipo di pettegolezzo e meno lavoro. Saranno alcuni giorni di trasformazione della tua persona in positivo, l’Ariete che sono single arriverà un amore del segno del Capricorno o della Bilancia che sarà molto compatibile con te. In materia di salute non lasciare per un altro giorno il più importante della tua vita, quindi fissa l’appuntamento con il medico e fai un controllo in modo da non avere alcun problema. Ti danno un animale domestico.

Toro

Nell’oroscopo dei tarocchi hai ottenuto la carta della Carrozza, che ti dice che è tempo di raggiungere i tuoi obiettivi che hai in mente per quest’anno e realizzarti professionalmente. Questa carta ti dice anche che colui che si arrabbia perde che cerchi di essere tollerante e trovare la migliore soluzione che puoi avere a quel problema. Il tuo giorno migliore martedì, i tuoi numeri magici 09, 12 il tuo colore di prosperità è rosso e giallo. La carta dei tarocchi che significa pienezza di vita e amore ricambiato, questa carta la Carrozza ti dice anche che devi continuare con i tuoi studi e prendere un diploma, che questo ti aiuterà molto a crescere di più sul posto di lavoro. Nelle questioni della tua famiglia ricorda che sei il pilastro e questo indica che dovrai aiutare tutti a uscire dai loro problemi, cerca solo di non pensarci e fallo in modo che la tua missione non diventi molto complicata. Cerchi un amore del passato per chiederti di tornare insieme, ricorda che tutti hanno degli errori quindi ti consiglio di darti un’altra possibilità di essere in coppia. Per il Toro che è single, un nuovo amore verrà dal segno del Leone o della Vergine che sarà molto compatibile con te.

Gemelli

Nell’oroscopo dei tarocchi hai la carta della Temperanza che ti dice di essere paziente, che la tua ricompensa in tutto ciò che vuoi arriverà in questi giorni, che il tuo segno sta attraversando una fase di cambiamenti positivi, che senza dubbio ti lascerà più entrate. Il tuo giorno migliore mercoledì, i tuoi numeri magici sono 05, 78, il tuo colore di prosperità è blu e bianco. La carta dei tarocchi ti dice di aprirti a tutto ciò che è nuovo e cercare la tua pace interiore e, soprattutto, che devi stare attento alle decisioni che prenderai in questi giorni. Questa carta della Temperanza indica che sei sulla strada giusta nelle questioni d’amore, che con la persona che sei in questo momento è quella giusta per formare una relazione seria. I Gemelli che sono single arriverà un nuovo amore del segno dell’Ariete, del Sagittario o dei Pesci che sarà molto compatibile con te. Fai attenzione a un problema di salute, elabori un credito per confrontare una casa o un’auto, fai attenzione ai tradimenti sul lavoro, quindi cerca di essere discreto e non entrare in problemi che non sono tuoi. Effettui i pagamenti delle tasse scolastiche.

Cancro

Nell’oroscopo dei tarocchi hai ottenuto la carta della Torre che ti dice che è tempo di fare un’eredità per il tuo futuro e formare una famiglia, cioè sono tempi per maturare. Il tuo giorno più bello giovedì, il tuo colore verde i tuoi numeri magici sono 01, 27, ricorda che sei l’ispirazione di molti e la fiducia di un altro che con la tua scintilla carismatica fa andare avanti tutto nella tua vita senza intoppi. Questa carta la Torre, significa che puoi crescere più economicamente e comprare un’auto o una casa, continuerai con la tua buona vena nei problemi d’amore, se sei in coppia in questo momento non esitare prova a formalizzare che la relazione prospererà, e se sei single Cancro otterrai qualcuno del segno dello Scorpione o dell’Acquario che sarà il tuo partner ideale. Prova a cambiare il tuo cellulare con uno più recente in modo da poter essere connesso tutto il tempo.

Leone

Nell’oroscopo dei tarocchi hai la carta dell’Eremita che ti dice di liberarti dalla paura, che sono momenti per rischiare e vincere in una questione di lavoro, che le stelle saranno a tuo favore in modo da poter raggiungere i tuoi obiettivi nella tua vita. Il tuo giorno magico il venerdì, i tuoi numeri fortunati 03, 45 il tuo colore arancione e rosso. Puoi attirare più facilmente l’abbondanza nella tua vita e che non devi prendere i problemi in modo ossessivo e lasciare che tutto fluisca nel tuo spazio, anche questa lettera l’eremita ti dice che otterrai un amore molto sincero per la tua vita che sarà un segno di Sagittario o Ariete, Quindi cerca di essere in tutta la disposizione per innamorarti. I Leone che sono in coppia avranno qualche difficoltà con il loro partner per motivi di gelosia, quindi cerca di non portare avanti questa situazione. Ordini di riparare la tua auto o dipende dalla manutenzione, non combattere tanto al lavoro, ricorda che sei il re della giungla, ma ciò non indica che hai sempre ragione quindi cerca di misurare tutte le situazioni che si presentano.

Vergine

Nell’oroscopo dei tarocchi hai ottenuto la carta della Ruota della Fortuna, che ti dice che questa settimana avrai buone sorprese economiche e quindi potrai essere in pace con la tua situazione economica. Fai attenzione ai pettegolezzi intorno a te, cerca di non metterti nei guai che non sono tuoi, la tua giornata magica di lunedì, i tuoi numeri sono 04, 55 e il tuo colore è bianco e arancione, dovrai risolvere qualsiasi questione di lavoro che avevi in sospeso. Ricorda che sei nel momento della rinascita della tua energia positiva e questo fa crescere di più la tua fortuna, quindi ti consiglio di mettere una candela bianca e chiedere al tuo angelo custode di cosa hai tanto bisogno e vedrai come si realizzerà rapidamente. Ricevi l’invito a fare un viaggio e andare a lavorare fuori dal paese, prova a farlo che ti aiuterà a crescere più professionalmente. Fai attenzione agli incidenti e cerca di essere più cauto per strada. Si acquista un computer per seguire un corso di lingua.

Bilancia

Nell’oroscopo dei tarocchi hai ottenuto la carta dell’asso di bastoni che è senza dubbio il potere che avrai in questi giorni per essere in grado di raggiungere una migliore gerarchia nella tua vita lavorativa, cerca di non parlare dei tuoi piani in modo da non riempirti di cattive energie, sii più discreto. Il tuo giorno più bello di martedì, i tuoi numeri fortunati sono 11 e 23, il tuo colore blu e verde, che il tuo destino è nelle tue mani e che è tempo di apportare cambiamenti positivi per vivere meglio e che è il tuo momento di essere grande come persona e iniziare a fare un’eredità per il tuo futuro. Ricorda che il tuo segno vede sempre per gli altri e che a volte lo fa logorare molto come persona, quindi cerca di non dare importanza a cose che non ce l’hanno per te. Per la Bilancia che è single, un nuovo amore verrà dal segno del Cancro o del Capricorno che sarà molto compatibile con te. In questa settimana avrai incontri dell’ultimo minuto per cambiare posizione, avrai dubbi in questi giorni per sapere con chi starai nella vita, specialmente in materia di quei due amori che stai frequentando, ricorda che devi stare con quello che ti fa sorridere che ti renderà felice sempre.

Scorpione

Nell’oroscopo dei tarocchi è arrivata la carta del mondo che ti dice che è tempo di avere diverse opzioni nella vita, cioè cercare nuovi orizzonti che ti rendano più stabile economicamente e in una questione della tua vita personale. Per lo Scorpione come coppia, gravidanza alle porte, i tuoi numeri magici sono 19 e 50, il tuo colore verde e rosso, il tuo giorno magico è mercoledì, indica il rilascio da tutte le energie negative che hai portato dal tuo passato e la continuità con il tuo progetto di vita per avere successo. Fai attenzione al mal di testa e ai dolori al petto, prova ad andare dal tuo medico, compra i biglietti aerei per fare un viaggio con il tuo partner, ricorda che i momenti migliori della tua vita sono quando ti diverti con amore. Continua con la dieta e pensa di avere un intervento di chirurgia estetica che uscirà dal meglio. Ricorda che devi dare tempo al tempo e più in amore in modo da non sentirti depresso, ciò che accade è ciò che ti si addice nella vita. Ti danno un profumo, elabori il tuo titolo o la cancelleria della tesi.

Sagittario

Nell’oroscopo dei tarocchi hai la carta del Sole che ti dice che è tempo di brillare con la tua luce, che devi rimuovere dalla tua vita le persone che ti vedono solo per interesse, in modo da pulire il tuo contorno e brillare più forte che mai. Il tuo giorno magico, giovedì, i tuoi numeri magici sono 19, 88, il tuo colore è rosso e blu forti. Giorni di fluidità delle energie positive e l’arrivo dell’abbondanza nella tua vita, che puoi cambiare qualsiasi lavoro nella tua vita, che la forza spirituale sarà dalla tua parte e che devi approfittarne. Settimana di andare in viaggio per motivi di lavoro, saranno alcuni giorni di molte occupazioni ed esami della tua carriera universitaria, quindi cerca di andare bene in tutto ciò che puoi dei tuoi affari. Non preoccuparti più tanto di ciò che pensano di te, sei ancora così originale e sarai più felice.

Capricorno

Nell’oroscopo dei tarocchi hai ottenuto la carta stellare che ti dice che avrai il successo che desideri nel lavoro o negli affari universitari, che devi lasciare il passato dove dovrebbe essere, nel passato, e concentrarti sul tuo presente e formare un futuro promettente. La tua magica giornata di martedì, il tuo colore giallo e arancione, i tuoi numeri fortunati 13 e 30, che cadute e inciampi sono esperienze di vita e che non ti lasci mai sconfiggere, che il tuo segno è fatto per superare qualsiasi brutta situazione. Giorni di fortuna che devi approfittare di quella corrente di abbondanza che attraverserai e ti sentirai il più fortunato in tutto ciò che ti circonda. Sei molto bravo ad aiutare gli altri senza ricevere nulla in cambio, ma a volte abusano della tua brava persona, quindi cerca di distinguere chi sono i tuoi amici e chi vuole solo abusare di te. Non litigare così tanto con il tuo partner, cerca sempre di trovare la soluzione migliore, i Capricorno che sono single arriveranno un amore del segno dell’Ariete o della Bilancia che sarà molto compatibile con te, ricorda che il tuo segno è dominato molto dal sesso ed è una parte importante della tua vita di coppia.

Acquario

Nell’oroscopo dei tarocchi hai ricevuto la lettera dell’Imperatore che ti dice che sei il migliore in una questione di business leader o per iniziare la tua attività, che ti arriva la proposta di una posizione migliore nel tuo lavoro, che non perdere quella corrente di energia positiva che ti aiuterà a crescere più professionalmente. Stai ancora festeggiando il tuo compleanno e decidi di fare un viaggio per festeggiare con i tuoi amici e familiari. Ti dice che la tua forza interiore diventerà più forte e che il tuo potere di convinzione sarà presente nel tuo posto di lavoro, che questo significa che il tuo lato persuasivo sarà molto alto, sarai in grado di sentire cosa sta arrivando per il tuo futuro e ciò che ti si addice meglio. Otterrai un riconoscimento lavorativo che ti farà sentire al meglio, cerca di mantenere quel sorriso che affascina gli altri e vedrai come si apriranno tutte le porte. Saranno alcune delle celebrazioni e regali a sorpresa per il tuo compleanno, ti danno un animale domestico, continuano con la dieta, ricorda che il tuo punto debole è lo stomaco, un membro della famiglia ti chiede di prendere in prestito denaro, Acquario che sono single arriverà un amore del segno del Toro, della Vergine o dell’Ariete.

Pesci

Nell’oroscopo dei tarocchi hai ottenuto la carta Asso di Denari che ti dice che è ora di vincere alla lotteria e all’arrivo di soldi extra che non ti aspettavi, inoltre questa carta ti dice di non aver paura dei cambiamenti che avrai. Asso di Denari a tuo favore in qualsiasi situazione tu voglia cambiare in meglio. I tuoi numeri fortunati sono 18 e 60, il tuo giorno migliore martedì, il tuo colore dell’abbondanza è blu e verde. Giorni di andare in viaggio di più, ricorda che la tua buona energia dipende dall’essere in costante movimento e andare avanti nella vita. Cerca di pagare le bollette scadute e lascia la tua economia in ordine, non essere più così dispettoso con la tua famiglia e i tuoi amici, impara a dimenticare e non dare importanza alle situazioni che passano. In amore per i Pesci che sono single arriverà un amore per il segno dello Scorpione, della Bilancia o dell’Ariete, che sarà il tuo partner ideale. Cerca di non fidarti troppo dei tuoi colleghi, uno di loro vuole tradirti, quindi cerca di non parlare dei tuoi affari personali. Ordini di riparare la tua auto e pagare l’assicurazione auto, sarai molto fortunato in tutto ciò che riguarda i problemi del progetto aziendale, prova quel giorno a vestirti nei colori verde e blu brillante in modo che la tua energia si moltiplichi. Ricorda sempre di aiutare i tuoi genitori e cerca di dare loro tutto il supporto di cui hanno bisogno.