Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 8 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

Dovresti adattare la tua logica e il tuo ragionamento alla realtà. Ariete, è un buon momento per questo o, altrimenti, in questi giorni ti troverai con qualche battuta d’arresto intellettuale. È risaputo che pensare ti diverte e che qualsiasi idea è facile da costruire. Questo è ciò che ti rende un buon romanziere, se hai voglia di esserlo. Ma, a meno che tu non entri nel mondo della letteratura, dovresti collegare ciò che pensi con ciò che esiste.

Toro

Le prossime quattro settimane lavoreranno a tuo favore, anche se hai la sensazione che le cose stiano andando troppo lentamente. Toro, può essere che il tuo corpo si senta angosciato o che tu stia attraversando una situazione stressante, ma tutto questo nasconde l’ispirazione che, nonostante tutto, vive in te. Non dovresti preoccuparti di questo capriccio passeggero, questi sentimenti non dureranno e il tuo ego recupererà la sua pienezza.

Gemelli

Sarà difficile per te affrontare gli eventi che molto probabilmente dovrai affrontare durante la giornata di oggi. Gemelli, dovresti stare molto attento perché c’è elettricità nell’aria. Dovresti evitare di prendere posizione se, con tuo grande rammarico, ti trovi in una discussione. Al contrario, dovresti cercare di superare le divisioni che possono affrontare i tuoi cari e andare avanti con le tue cose.

Cancro

Può essere frustrante e persino esasperante sentire qualcuno criticare le tue convinzioni più profonde. Cancro, dovresti tenere a mente che l’attuale allineamento dei pianeti può portarti a una situazione del genere. Oggi, le tue convinzioni personali saranno rafforzate, ma dovresti stare attento a non cercare di imporle agli altri. Mantenere una mente aperta in un dibattito di idee, specialmente quelle religiose, ti permetterà di comprendere meglio le credenze degli altri e condividere le tue.

Leone

Sai che non puoi essere saggio quando ami, o amare quando sei saggio… Leone, dovresti essere un po ‘fantasioso e invitare la persona che vuoi vivere un’avventura con te. Senza andare oltre, potresti proporre di fare una gita, fare una gita in barca o programmare una splendida giornata in campagna, con picnic incluso. Single o no, oggi sarai irresistibile. Questo potrebbe essere il giorno perfetto per essere un po ‘pazzi.

Vergine

Quando è stata l’ultima volta che hai aiutato qualcuno? Se è passato molto tempo, dovresti ancora considerare di avere un gesto verso gli altri oggi. Vergine, ci sono così tanti percorsi che portano all’aiuto reciproco, che troverai sicuramente un campo sociale in cui potresti mettere alla prova la tua generosità, mentre, allo stesso tempo, ti diverti e ti riempi di soddisfazione. Condividere un po’ del proprio tempo con una persona anziana che vive da sola è un gesto semplice, ma che ha effetti immensi

Bilancia

Sicuramente oggi vivrete forti emozioni. Bilancia, ogni volta che vuoi intraprendere qualcosa, troverai un ostacolo sulla tua strada. Non importa se si tratta di una persona o di un evento inaspettato. È vero che è estenuante… Ma forse il problema viene in parte da te. Potresti avere la tendenza ad affrontare i problemi dalla parte sbagliata. Dovresti prenderti il tempo per analizzare ogni situazione per assicurarti di agire nel miglior modo possibile.

Scorpione

Oggi ti dedicherai anima e corpo alla tua vita professionale. Scorpione, la tua energia si moltiplicherà per dieci e supererai con grande facilità la montagna di lavoro che ti aspetta. Potrebbe anche essere il momento per te di saltare in piscina e provare nuove esperienze. Se hai in programma una festa, avrai sicuramente ancora abbastanza energia per far ballare tutte / tutte le belle donne / uomini attraenti …

Sagittario

Sicuramente oggi vorrai fare un passo avanti in un rapporto speciale che mantieni con un / un amico / o. In effetti, Sagittario, può darsi che ci sia qualcuno tra le persone con cui hai una stretta relazione che ti ha attratto per un bel po ‘di tempo. Al momento siete solo buoni amici, ma forse vorreste essere qualcosa di più. Quindi dovresti prendertela comoda e testare abilmente il terreno senza rivelare ciò che senti. Molto probabilmente, i tuoi sentimenti saranno condivisi.

Capricorno

Il minimo pungiglione nel tuo amor proprio e cavalchi con la rabbia degli stalloni della rabbia. Ti armerai la bocca e catapulterai la peggiore ignominia linguistica che farebbe arrossire il più audace degli attori. Uno spettacolo davvero scioccante. La cosa migliore che puoi fare è calmarti e riprendere fiato. No, Capricorno, l’umorismo non ti manca davvero, ma a volte vai oltre i limiti della volgarità autorizzata…

Acquario

Troverai sicuramente difficile rimanere a casa stasera. Soprattutto se sei single. Acquario, dovresti chiamare i tuoi amici e forzare un po ‘la situazione se sono pigri o notano che vogliono rimanere a casa. Né voi né loro ve ne pentirete questa sera. Trascorrere del tempo insieme, in un’atmosfera rilassata, farà molto bene a tutti voi. Ultimamente il lavoro ha avuto la precedenza su tutto il resto. È quindi giunto il momento di invertire la tendenza.

Pesci

Se dovessi confrontare le attività di oggi con le attrazioni di una fiera, passeresti più tempo nel tunnel dell’amore che nelle autoscontri. I pianeti del giorno sono posizionati sotto il segno della tenerezza, che non smette di metterti le batterie. Pesci, sei una vera batteria elettrica, quindi dovresti stare attento con i piatti se, in un movimento di passione, ribalti il tavolo.