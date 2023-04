Chi è Filippo Laganà figlio di Rodolfo Laganà? Età, figli Amici per la pelle, malattia, fidanzata

Chi è l’enigmatico Filippo Laganà, figlio di Rodolfo Laganà? La sua vita privata e la sua carriera sono avvolte nel mistero, accendendo una curiosità appassionata in tutti coloro che cercano di scoprire la verità.

Filippo Laganà, nato a Roma il 15 ottobre 1994, è un appassionato attore di 29 anni, il cui padre, Rodolfo Laganà, è stato un rinomato allievo dell’impareggiabile comico romano Gigi Proietti. La formazione artistica di Filippo è stata fortemente ispirata dall’influenza di Proietti.

Ho avuto l’onore di avere come insegnante di recitazione Gigi Proietti e ho potuto frequentare la stimata Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, oltre a molti altri seminari e corsi. La mia carriera è in ascesa e ho già avuto l’opportunità di prendere parte alla commedia Miami Beach di Carlo Vanzina e alle serie Il Paradiso delle Signore e Squadra Mobile – non vedo l’ora di vedere a quali altri fantastici progetti potrò prendere parte!

La passione per la cucina ha spinto il giovane Laganà a frequentare diversi corsi e ad aprire il suo ristorante, il Roody. L’idea di poter offrire un pasto delizioso agli altri lo entusiasmava, visto che era abituato ad andare a cena fuori ogni sera. Purtroppo, i suoi sogni sono stati interrotti a causa di un’allergia alle mani che gli ha impedito di cucinare.

Ha lottato valorosamente contro la sua malattia, si è sottoposto a un trapianto di fegato che gli ha salvato la vita e la sua storia è stata immortalata nel film Amici per la pelle, a testimonianza del suo coraggio e della sua forza.

Filippo Laganà è un faro di forza e coraggio di fronte alle avversità. Ha lottato contro la malattia di Wilson, una malattia genetica ereditaria che causa un accumulo di rame nel fegato, nel cervello e in altri organi. La sua storia ispiratrice di resilienza e determinazione nel trovare un trapianto di fegato è stata riportata in vita nel film Friends for Skin (2022), in cui interpreta se stesso.

Filippo racconta con passione a Serena Bortone, conduttrice di Oggi è un altro giorno, che mentre si trovava a New York si è ammalato ed era chiaro che si trattava di qualcosa di grave. Per fortuna sono riusciti a tornare in Italia e sua madre lo ha portato subito in ospedale. È in questo ospedale che gli è stata fatta la diagnosi e ha ricevuto un trapianto di fegato che gli ha salvato la vita.

Il mio fegato era diventato come una roccia, i miei organi interni si erano deteriorati e l’unica soluzione era un trapianto. Nel 2019 mi sono finalmente sottoposto all’intervento. Non è stata un’impresa facile, ma ero determinata e non ho mai lasciato che la paura mi fermasse. Solo tre o quattro mesi fa ho capito veramente la portata di ciò che avevo conquistato.

Durante quei mesi difficili e snervanti, Filippo e l’amata madre Antonella hanno tenuto nascosta la diagnosi al padre, che già lottava contro la sclerosi multipla. “Capiscono quanto sono ansioso”, ha detto Rodolfo, anche lui ospite di Oggi è un altro giorno. “Ho il massimo rispetto per mio figlio, per la forza e la grazia che ha dimostrato di fronte a questa malattia. Filippo mi è sempre stato vicino e io gli sono stato vicino. In questo tipo di situazioni, un genitore non può fare nulla per aiutare il proprio figlio”.

C’è qualcuno di speciale nella sua vita? Ha un legame passionale con qualcuno?

La vita personale e sentimentale di Filippo Laganà è un po’ un mistero. Secondo alcune voci, il giovane attore avrebbe una persona speciale, anche se la sua identità è ancora segreta. Il legame con i suoi genitori, Rodolfo e Antonella, è incredibilmente forte. Filippo è incredibilmente orgoglioso di sua madre, una rinomata fotografa romana: “Sono molto simile a mia madre per molti aspetti. È una fotografa incredibile e la mia famiglia mi ha dato una vita fantastica e piacevole”.