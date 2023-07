Oroscopo Branko e Paolo Fox oggi martedì 11 luglio 2023, le previsioni

Ariete

La giornata di oggi potrebbe iniziare con qualche tensione con una figura autoritaria, soprattutto sulle questioni legate ai bambini. O forse ci possono essere difficoltà in amore. Tuttavia, saprai come affrontare entrambe le battute d’arresto. Fortunatamente, questo si trasforma in una giornata affascinante e divertente dove potrete godere della compagnia di tutti, soprattutto bambini e amanti di turno. Non essere troppo impaziente con le dimensioni dei tuoi progetti. Pianifica a lungo termine senza l’influenza di altri.

Toro

Oggi vedrai risultati positivi da qualcosa che hai iniziato un mese fa. Ti senti pronto ad affrontare qualsiasi cosa ti ostacoli e sarai in grado di farlo. Dovresti prendere il toro per le corna quando si tratta delle tue finanze. Pensa in anticipo alle spese che verranno. La tua vita emotiva si concentrerà sulla fratellanza, l’amicizia, la famiglia o i figli. Ora è il momento di pianificare alcuni cambiamenti quando si tratta della tua casa. Parlane con le persone accanto a te.

Gemelli

Questo è un buon momento per comprare vestiti. Approfitta delle vendite. Questa mattina potresti non essere d’accordo con qualcuno. Otterrai una prospettiva più ampia del mondo e, di conseguenza, troverai difficile sopportare persone di mentalità ristretta. Cambierai la tua prospettiva e finalmente vedrai una soluzione a un problema. È a portata di mano. Attraverserai un processo di consolidamento e stabilità. Nonostante i problemi complessi, il tuo atteggiamento spensierato ti rende estremamente attraente agli occhi del tuo partner.

Cancro

Le difficoltà finanziarie possono sorgere all’inizio della mattinata. Ironia della sorte, man mano che la giornata progredisce, questo sembra un giorno in cui ci saranno molte possibilità di fare soldi per te stesso. Cerca modi per aumentare le tue entrate o guadagnare denaro in parallelo. Oggi ti sentirai più libero di fare ciò che vuoi fare della tua vita. La tua vitalità è qui per rimanere e troverai difficile contenerti. Non confondere l’incoscienza con la velocità. Alcuni aspetti delle tue relazioni con gli altri, che sembrano anodini, potrebbero avere un’importanza significativa nei tuoi piani.

Leone

Oggi sarai più emozionato del solito. Evita di discutere con persone autorevoli o con qualcuno più anziano. Questo è un buon momento per fare rete. Il tuo benessere interiore trarrebbe beneficio da un po ‘più di concentrazione sul comfort della tua casa e migliorare la tua vita quotidiana in questo senso. Cercherai la compagnia di persone che condividono i tuoi valori innati per rafforzare le tue inclinazioni naturali. Sfrutta al massimo il presente e i piaceri che ti offre, senza preoccuparti del futuro. Aspetta e guarda, e imparerai di più.

Vergine

È necessario superare un ostacolo interno per andare avanti di un’altra marcia. Sarai in grado di ricominciare da capo con qualcuno che conosci. Avrai una migliore comprensione di alcuni aspetti vaghi del tuo partner o della tua vita amorosa. È tempo di prendere una decisione sulla base di queste nuove informazioni. Non sottovalutarlo. Oggi nessuno ti fermerà al lavoro. Cogli l’occasione per affilare le tue armi. Rimarrai all’ombra di coloro che scrivono in forma letteraria, fanno discorsi appassionati e intraprendono azioni audaci.

Bilancia

Man mano che la giornata progredisce, le relazioni con gli altri saranno eccellenti. In particolare, ti piacerà interagire con qualcuno diverso o qualcuno di un’altra cultura. Questo potrebbe incoraggiarti a pensare di viaggiare. Hai una visione più matura e realistica delle tue prospettive future e questo è importante per chi ti circonda. Stai naturalmente pensando di migliorare il tuo io interiore e semplificare la tua vita quotidiana. Troverai più tempo per farla franca con il tuo partner. La magia accade anche nella tua vita.

Scorpione

Viaggi d’affari e scartoffie sono all’ordine del giorno. Regola i tuoi piani per tenere conto di tutto questo. Non avrai molta energia, ma il tuo buon umore lo compenserà. Fai attenzione a non essere impulsivo, è probabile che parli troppo presto. Testare la tua etica del lavoro sarà un must assoluto. Hai anche tutto per vincere, quindi gioca. Se riesci ad accettare determinate restrizioni, ne trarrai effettivamente beneficio a lungo termine nella tua vita amorosa. Non abbiate fretta. Vai passo dopo passo ed eviterai conflitti. Sii aperto al compromesso.

Sagittario

Oggi farai una mediazione efficace tra due persone, grazie alla tua visione oggettiva della situazione. Sarete circondati da un’atmosfera piacevole e piacevole, che vi darà un innegabile calore umano. Ti libererai dal lavoro massacrante e sarà per il tuo beneficio. Sarai efficiente in tutto ciò che fai, quindi sfrutta al massimo tutto. Venere arriva per riconciliarsi con te, diffondendo un’aura di pace nella tua vita amorosa. Cuore e corpo diventano una cosa sola. Alcuni piaceri molto intensi sono alla tua portata.

Capricorno

Oggi troverete difficile rimanere seri mentre vi ritirate dalle preoccupazioni di coloro che vi circondano. Un articolo in un file o progetto rischia di aumentare in modo sproporzionato. Controlla i tuoi file prima di chiuderli. Nuove idee arriveranno e arricchiranno la tua percezione dell’amore con una lettera maiuscola e aumenteranno i tuoi bisogni emotivi. Accetta il gioco, ti aiuterà a trasmettere il tuo messaggio al tuo partner. Il tuo ingegno ti sarà molto utile.

Acquario

Oggi dovresti essere paziente con il tuo partner, coniuge e amici intimi. Dovresti dare più spazio a qualcuno. Il tuo morale sembra promettente, quindi sfruttalo al massimo per chiedere ciò a cui hai diritto e recuperare ciò che hai messo. Se cerchi di abbellire le cose e non le vedi come sono realmente, rischi di cadere nella tua stessa trappola. Pensa prima di aprire bocca. Avrai l’opportunità di fare uno sforzo con te stesso, che migliorerà direttamente la tua relazione o la possibilità di avere amori futuri.

Pesci

Le controversie di lavoro potrebbero sorgere questa mattina. Ma, man mano che la giornata va avanti, andrai molto d’accordo con i tuoi colleghi e clienti. Non esitate a chiedere una consulenza legale se ne avete bisogno. Finisci ciò che hai iniziato prima di intraprendere qualsiasi altra cosa. Oggi i colloqui potrebbero raggiungere un nuovo livello di profondità. Troverai molto piacere nel prenderti cura degli altri. Ora è il momento di risolvere i problemi domestici che stanno inquinando la tua vita. Nuovi incontri si profilano all’orizzonte.