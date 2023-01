Oroscopo Branko e Paolo Fox settimana dal 1 all’8 gennaio 2023: cosa dicono le stelle della giornata

ARIETE

Venere in Toro ti offre molte possibilità di guadagni materiali e di ottenere piacere e apprezzamento. Cerca di sperimentare il meglio della vita sensoriale e pratica. La tua sicurezza qui deriva dall’essere guidato dai tuoi valori e talenti, dall’essere fedele a te stesso. Le relazioni devono fornire sicurezza e solidità anche con questa posizione.Il tuo tonico ora sarà ascoltare te stesso, la tua essenza e vibrare nella tua stessa guarigione. Cerca di capire come esprimerti meglio e più fedelmente al tuo io profondo. I tuoi doni di guarigione possono essere notevolmente migliorati ora. Anche il tuo discorso sarà curativo, soprattutto più sarai fedele a te stesso e alla verità di chi sei.

TORO

Venere, il tuo sovrano, entra nel tuo segno (solare o ascendente), rafforzando le tue qualità naturali di piacere, perseveranza, calma, sensualità, fedeltà, rilassamento, ecc. Questo momento ti rende molto più facile valutare te stesso e vivere la vita secondo ciò in cui credi (ma sei stato anche sfidato da Urano nel tuo segno a cambiare). Vivi con piacere e amore.Oggi è molto favorevole per te per guarire i problemi subconsci. Avrai chiarezza e obiettività per vedere dove ti sei sabotato, hai smesso di essere te stesso o hai preso posizione. La mente facilita il processo, così come il dialogo nei processi terapeutici. Percezione di sé da una prospettiva più profonda e più spirituale.

GEMELLI

L’amore e le finanze ti chiedono di sembrare più distaccato, spirituale e incondizionato ora. Questo sarà il momento di rivedere ciò che è veramente importante nelle relazioni, quali fattori emotivi minano il processo e ciò che necessita di miglioramenti. Anche la necessità di riformulare il rapporto con denaro, talenti e valori personali.Mercurio, il suo sovrano, incontra Sole e Chirone, chiarendo la tua percezione di te stesso e la tua comunicazione. Soprattutto in contesti di gruppo, di amicizia, virtuali e collettivi, avrai maggiore chiarezza su come dovresti o non dovresti usare le tue capacità comunicative. Cerca di essere assertivo, ma non ferire gratuitamente. Le tue idee innovative possono essere un balsamo per molti.

CANCRO

Venere viene qui per favorire le vostre buone relazioni in amicizia, con i gruppi e nella vita sociale. Apprezzi le amicizie stabili e questo è rafforzato qui. L’esperienza dell’amore romantico richiede più irriverenza, innovazione e libertà, ma senza perdere la stabilità del Toro. Buono per condividere più di ciò che ha di valore da offrire a tutti.Oggi ti rende consapevole di come hai bisogno di curare il tuo senso di autonomia, autorità, professionalità e indipendenza. Capire come ti sei sabotato, non prendendo posizione, o in una cattiva dipendenza o in qualsiasi altro modo, ti dà più slancio per guarire la tua vita e prendere in carico ciò che è tuo.

LEONE

Venere è all’apice, facendoti mostrare il tuo lato più bello e carismatico al mondo esterno. Miglioramento della carriera e alta immagine pubblica. Può essere visto favorevolmente dalle autorità e dalle persone con potere. Cerca di mostrare ciò che è meglio ora nella tua capacità di lavorare, mostra i tuoi doni e talenti al pubblico.Il Sole, il tuo reggente, incontra Mercurio e Chirone e ti porta più in profondità in te stesso, nei tuoi dolori e nelle possibilità di guarigione. Soprattutto per quanto riguarda la tua fede, filosofia di vita, obiettivi futuri, principi, istruzione superiore e viaggi, cerca di avere una visione più ampia. Oggi ti offre potenti intuizioni sul futuro e sulle sue numerose possibilità.

VERGINE

Il tuo bisogno di sperimentare l’amore in modo più espansivo e libero è accresciuto. Cercheremo insieme nuovi orizzonti. Potrebbe anche esserci un maggiore apprezzamento della tua fede, ottimismo e capacità di espansione. Ottimo per elaborare progetti futuri, ma senza perdere il tuo caratteristico pragmatismo. Amore per il divino femminile, viaggi e studi in aumento.Mercurio, il suo sovrano, incontra Sole e Chirone, chiarendo la tua percezione di te stesso e la tua comunicazione. Soprattutto nel campo emotivo profondo, vedrai cosa è stato o non è stato comunicato. Consenti a te stesso di guarire, sbiancare e trasmutare le tue emozioni, comunicando ciò che è giusto e curativo. L’espressione affettiva e sessuale richiede attenzione e consapevolezza.

BILANCIA

Venere, il tuo sovrano, ora ti incoraggia ad avere fiducia e piacere nelle esperienze condivise, affettive e/o sessuali. Sii più arreso e vedrai cosa ha valore negli altri. Il tuo apprezzamento per i temi occulti, profondi e psicologici è alto. Ricordati di dare un po’ di più di ciò che hai di valore agli altri.Oggi ti porta più chiarezza e consapevolezza nel comunicare con gli altri. Nell’amore e nelle collaborazioni vedrai chiaramente cosa fa male e cosa può guarire. Cerca di ascoltare gli altri e i loro problemi con empatia, ma senza perdere il tuo centro. Consapevolezza di come curare la comunicazione nelle relazioni, nonché il modo migliore per avvicinarsi alle persone.

SCORPIONE

Questo sarà un momento in cui sarai molto più motivato a relazionarti. Apprezzerai molto di più le collaborazioni, l’amore, il matrimonio, le collaborazioni e tutto ciò che coinvolge l’altro. Impara a valorizzare di più l’esperienza condivisa, così come la vita nella società. Un momento che richiede anche più ragione, realismo, considerazione e un atteggiamento equilibrato.Oggi c’è una grande chiarezza e consapevolezza della tua relazione con il mondo materiale. Se mancava di pragmatismo e obiettività, oggi sarà necessario sanare questa sfaccettatura. Idem per la sanità e il cibo. Ascolta i messaggi del tuo corpo e impara a prendertene più cura. Ottima giornata per risolvere liti materiali e organizzare al meglio la vita.

SAGITTARIO

Questo periodo ti porta un maggiore apprezzamento del tuo lavoro e dei tuoi servizi. Cerca di fare il tuo mestiere, le faccende domestiche e le faccende domestiche con amore e coerenza. Più bellezza e piacere nella routine. Ottimo anche per riconnettersi con il piacere corporeo. Attenzione, tuttavia, all’indulgenza nel cibo e nella salute. Buoni rapporti con i colleghi.La consapevolezza di essere se stessi e di esprimere la propria essenza è molto alta oggi. Avrai chiarezza su come hai smesso di essere te stesso e di esprimere chi sei. Hai bisogno di curarti con più coraggio, audacia e creatività. Ottimo per curare con attività ludiche e artistiche. Si preoccupa anche per i romanzi e le avventure, ma conosce la giusta dose di ogni cosa.

CAPRICORNO

Questo momento ti chiede più avventura, amore per te stesso e fiducia in te stesso. L’amore e il piacere sono al centro dell’attenzione. Cerca di vivere i romanzi con dolcezza e amore radicato. Il tuo lato artistico richiede un’espressione pratica. Anche vivere la spontaneità ti farà molto bene. Cerca di valorizzare te stesso e il tuo aspetto; Avere un atteggiamento più positivo nei confronti della vita.Oggi ti porta consapevolezza e chiarezza sui problemi personali, familiari ed emotivi. Avrai l’obiettività nel vedere le ferite, specialmente quando non c’era rispetto per lo spazio personale. Capacità di guarigione e rigenerazione emotiva in aumento. Consenti a te stesso di esplorare la tua intimità e le tue emozioni, guarendo questo lato importante di te stesso.

ACQUARIO

Questo sarà un periodo che ti chiederà di apprezzare le tue emozioni, la vita personale, la casa e/o la famiglia. Custodisci i tuoi risultati personali e muovi ciò che desideri per la tua intimità. Ottimo per prendersi cura della casa, riarredare e migliorare il comfort. Cerca di dimostrare un affetto più pratico nelle relazioni e lascia fluire la tua sensibilità.Oggi avrai maggiore chiarezza delle tue idee e capacità comunicative. Cerca di rivalutare bene ciò che comunichi; vedi se ciò che stai per trasmettere è buono, curativo e utile o qualcosa che fa male e non è necessario. Cerca studi alternativi, conoscenze sulla guarigione e sul magnetismo. Chiarezza per fare scelte auto-basate e curative.

PESCI

Questo è un momento di pace mentale. Cerca di portare il pragmatismo a livello mentale e di come vedi ciò che ti circonda. Cerca di comunicare il tuo affetto, la tua pace e i tuoi valori personali. Buoni rapporti con fratelli, vicini e conoscenti. Ottimo momento per cercare studi e conoscenze, ma al tuo ritmo e secondo il tuo senso del piacere.Oggi ti porta chiarezza sulla tua vita materiale, finanze e valori, nonché sul modo giusto o sbagliato in cui li hai gestiti. Cerca di connettere e guarire il tuo senso di autostima, così come il modo in cui affronti la vita materiale. Rigenerazione attraverso il riposo, il piacere e la sintonia con le realtà materiali della vita.