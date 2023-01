Oroscopo Paolo Fox settimana dal 1 all’8 gennaio 2023: le previsioni migliori del giorno

ARIETE

Marte, il tuo sovrano, è in Acquario e ti porta energie più dirompenti, innovative, di gruppo, umanitarie e trasformative. Tutto questo, tuttavia, è supportato dalla forte vibrazione nel tuo segno in questo momento. C’è una saggezza naturale nell’essere chi sei e nell’usare quella forza personale per grandi cause. È anche abbastanza saggio da vedersi al di là delle convenzioni e dei limiti.

TORO

La sua carriera e l’azione a livello di proiezione sono state elevate negli ultimi tempi. Tuttavia, devi essere consapevole dei problemi emotivi e subconsci e di come influenzano i tuoi progressi sul piano materiale. Oggi c’è una grande saggezza emotiva e istintiva che ti mostra i migliori percorsi da intraprendere. Se devi prendere delle decisioni, prova prima a meditare e rilassarti, entrando in contatto con la tua profondità.

GEMELLI

Sei stato chiamato a intraprendere azioni più audaci, avventurose e fuori dal comune. Tutto questo si mobilita oggi sulla base della saggezza delle relazioni, delle amicizie e/o delle idee innovative. Cerca di avere una visione più ampia, generosa e coraggiosa della vita e di te stesso. La vita ora può presentarsi molto più ampia e piena di possibilità, ma devi essere disposto ad agire.

CANCRO

Ora stai attraversando trasformazioni emotive che richiedono coraggio e audacia. Cerca di comprendere le tue profondità emotive e il tuo lato oscuro. Questo sarà qualcosa che ti farà maturare e ti rafforzerà. C’è saggezza nell’essere più indipendenti, maturi e padroni della propria vita, uscendo dalle dipendenze negative. Assumi chi sei e i tuoi percorsi nella vita.

LEONE

La tua vibrazione è molto più assertiva, indipendente e ampia a causa della posizione del Sole, il tuo sovrano. C’è anche una grande saggezza nell’essere chi sei veramente. Questo ti porta ad agire con più autenticità e innovazione nelle relazioni e nelle partnership. Scopri quali sono i tuoi limiti l’uno con l’altro. Azioni congiunte beneficiarie, purché vi sia rispetto reciproco delle individualità.

VERGINE

Oggi ti porta una profonda saggezza emotiva e istintiva. Cerca di essere aperto all’ascolto di questo aspetto, poiché verrai interrogato sulle tue azioni pratiche, sul lavoro, sulle routine, sui metodi, sui servizi e/o sulla salute. È probabile che tu veda che sono necessari cambiamenti e le tue emozioni ti daranno indizi su questo. Ascolta la tua voce interiore per agire con saggezza a livello pratico.

BILANCIA

Oggi c’è una forte saggezza legata alle relazioni e alle esperienze insieme che ti rende più facile essere più autonomi, indipendenti ed esprimerti in modi alternativi. Le relazioni ti incoraggiano a crescere e ad essere più assertivo. Avrai una grande capacità di essere giusto, di riflettere, ma senza perderti nel processo. Equilibrio ed equità nelle interazioni nel loro complesso.

SCORPIONE

Marte, il vostro sovrano, è in Acquario e vi porta energie di cambiamento e trasformazione, soprattutto in ambito familiare, personale ed emotivo. Ora hai una saggezza pratica e obiettiva che ti permette di vedere chiaramente tali cambiamenti e farli accadere con saggezza e senso critico e pragmatico. Modifiche ordinate e facili.

SAGITTARIO

Sei stato motivato a esprimere e verbalizzare con più assertività, indipendenza, audacia e innovazione. Tutto questo è ora supportato dalla saggezza di essere chi sei e di stare al centro. Avrai maggiore espressività e capacità di prendere decisioni. La tua forza e la tua iniziativa saranno curative e ti aiuteranno a interagire meglio con l’ambiente.

CAPRICORNO

La tua azione a favore di guadagni materiali e valorizzazione di te stesso è in aumento in questo periodo. Questa sfaccettatura oggi è supportata dalla tua saggezza emotiva. La motivazione al profitto come risultato di bisogni e desideri personali, casa, vita familiare o simili ti mobilita fortemente. Usa anche il tuo forte magnetismo per dirigere la tua vita materiale nel migliore dei modi.

ACQUARIO

Marte nel tuo segno (solare o nascente) ti ha spinto ad essere più assertivo, diretto e individualizzato. Oggi questa sfaccettatura si mobilita e ti favorisce nella comunicazione sapiente di te stesso. Il tuo posizionamento personale deve essere espresso con intelligenza e strategia. Buono per studiare con intensità e dedizione. Anche scelte personali adeguate.

PESCI

La sua azione sottile, magnetica e dietro le quinte è notevolmente rafforzata dalla posizione di Marte nel cielo. Oggi il movimento è facilitato in modo che questa energia sia incanalata come prosperità materiale con saggezza. Usa le tue forze sottili per vibrare e mobilitare abbondanza, prosperità, amore e abbondanza. La tua mente ti chiede di vibrare schemi amorevoli e appaganti.