Oroscopo Branko e Paolo Fox della settimana, previsioni fino a giovedì 5 gennaio 2023

Ti sentirai bene con i progetti a cui lavorerai questa settimana, Capricorno , mentre Venere entra in Acquario . Potrebbero arrivare nuove opportunità per guadagnare denaro o potresti ricevere feedback positivi sul lavoro. Potresti anche volerti coccolare, come comprare vestiti nuovi, uscire a cena o acquistare prodotti di bellezza. Con la Luna Piena in Cancro , potresti riflettere sulla tua situazione sentimentale. Potresti avvicinarti al tuo attuale partner o a un buon amico, oppure potresti renderti conto che una relazione deve finire.

Oroscopo Acquario

Le persone ti noteranno questa settimana, Acquario , mentre Venere si muove nel tuo segno. Potresti sentirti più sicuro di te stesso o prestare maggiore attenzione al tuo aspetto vestendoti o adottando una nuova routine per la cura della pelle. Ti dedicherai a rituali di cura di te stesso e ti godrai il tempo che trascorri in tua compagnia. Con la luna piena in Cancro , potresti concludere progetti di lavoro o potresti essere entusiasta del tuo lavoro. Potresti riflettere su quale compito è il più significativo per te e come puoi avere un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata.