Oroscopo Branko e Paolo Fox settimanale dal 18 al 24 aprile 2023, le previsioni dettagliate per te

ARIETE

Mentre la tua stagione volge al termine questa settimana, hai ancora l’opportunità di iniziare qualcosa di nuovo durante l’eclissi solare nel tuo segno mercoledì. Lascia che la tua passione ardente sia la tua guida nella scelta di nuovi progetti, non litigi. Puoi ringraziarci più tardi, Ariete. Dopo un mese di festeggiamenti, potrebbe essere il momento di dare una buona occhiata alle tue finanze quando il sole entra in Toro giovedì, spostandosi nella tua zona di valore. Guarda il tuo budget (o la mancanza di uno) e vedi dove devi investire e dove devi risparmiare in tutte le aree della tua vita. Soprattutto perché le tue finanze potrebbero essere colpite duramente quando Mercurio diventa retrogrado nella tua zona di valore venerdì. Sarebbe facile spendere troppo, il che potrebbe lasciarti in una situazione difficile nelle prossime settimane. C’è una forte possibilità di ritardi nella busta paga, bollette inaspettate e sentirsi giù per te stesso.

TORO

Con un retrogrado all’orizzonte, hai bisogno di tutto il resto che puoi ottenere durante l’eclissi solare dell’Ariete mercoledì. La luna nuova è nella tua zona subconscia, quindi potresti provare molti grandi sentimenti che devono essere affrontati prima che esplodano. Concentrati sulla guarigione, Toro, non sui ponti bruciati. Allora benvenuto nella tua stagione! Dopo un lungo periodo di ibernazione, sei pronto per uscire dal tuo guscio quando giovedì il sole entra nel tuo segno. Questo è un ottimo momento per prenderti cura del tuo corpo e goderti alcune mode primaverili mentre entri di nuovo nel mondo. Tuttavia, sii premuroso, perché non farai sempre la migliore prima impressione quando Mercurio diventa retrogrado nel tuo segno venerdì. Potresti facilmente arruffare alcune piume, quindi lavora su come dici le cose. Ricordati di considerare i sentimenti di tutti prima di reagire, anche se sai di avere ragione. Fai respiri profondi.

GEMELLI

Rabbia contro la macchina questa settimana, Gemelli, durante l’eclissi solare dell’Ariete nella tua zona sociale mercoledì. Stai combattendo per ciò in cui credi e contro le figure autoritarie. Questo è un ottimo momento per diventare attivi nella tua comunità mentre inizi a lottare per un futuro migliore. Quindi concentrati sull’essere radicato quando il sole entra in Toro giovedì, spostandosi nella tua zona subconscia. Sebbene tu sia famoso per dire tutto ciò che ti viene in mente, considera di mantenere private parti della tua vita mentre ti concentri sulla guarigione delle ferite interiori. Lascia andare lo stress coccolandoti. Tuttavia, questo potrebbe essere più facile a dirsi che a farsi quando Mercurio diventa retrogrado nella tua zona subconscia venerdì, mandandoti in una spirale di pensieri nervosi nelle prossime settimane. Sei il tuo peggior nemico in questo momento mentre i pensieri diventano armi. Trova un modo per radicarti prima che diventino la tua rovina.

CANCRO

Hai molte ambizioni dentro di te, ma stai lottando per farti un nome. Fortunatamente, l’eclissi solare dell’Ariete nella tua zona di reputazione mercoledì potrebbe aiutarti. Questo è un ottimo momento per fissare obiettivi e lavorare per raggiungerli. Forgia il tuo percorso senza bruciare un ponte, Cancro. Soprattutto perché avrai bisogno di un piccolo aiuto dai tuoi amici quando il sole entrerà in Toro giovedì, spostandosi nella tua zona sociale. Creare connessioni sociali ti aiuterà a ottenere tutto ciò di cui hai bisogno. I guadagni inaspettati ti arrivano ora mentre sei pronto per fare piani sociali e divertirti. Ma non sarà facile grazie a Mercurio che diventa retrogrado nella tua zona sociale venerdì. La testardaggine può rendere difficile entrare in contatto con le persone, quindi cerca di fare del tuo meglio e controlla ogni messaggio prima di inviarlo. Potrebbe essere necessario sostituire alcuni elementi tecnologici se non stai attento.

LEONE

È tempo di spiegare le ali e partire per un’avventura durante l’eclissi solare dell’Ariete mercoledì. Con la luna nuova nella tua zona di espansione, sei aperto a nuove avventure e acquisisci una nuova comprensione di questioni importanti anche se cambia le tue opinioni. Le scoperte ti portano su un nuovo percorso. Stai anche facendo grandi progetti quando si tratta del tuo futuro mentre il sole entra in Toro giovedì, spostandosi nella tua zona di carriera. Le tue ambizioni ti rendono più responsabile mentre pensi seriamente a ciò che vuoi ottenere. A piccoli passi, Leone. Soprattutto dal momento che la tua reputazione potrebbe essere in pericolo poiché Mercurio diventa retrogrado nella tua zona di immagine pubblica venerdì. Potresti avere un grave caso di afta epizootica nelle prossime settimane poiché tutto ciò che dici pubblicamente risulta sbagliato. Evita colloqui di lavoro, curriculum ed eventi pubblici. Crea una nuova strategia.

VERGINE

Anche con il retrogrado di questa settimana, non aver paura di apportare grandi cambiamenti durante l’eclissi solare dell’Ariete mercoledì. Con la luna nuova nella tua zona di trasformazione, sei pronto a risorgere come la fenice che sei e iniziare la fase successiva della tua vita. Non sarà facile, Vergine, ma ne varrà la pena. È ora di istruirsi! Anche se potresti non tornare a scuola di per sé, ti concentrerai sull’ottenere un’istruzione pratica quando il sole entrerà in Toro giovedì, spostandoti nella tua zona filosofica. Sia che tu stia imparando di più sulla tua cultura o sviluppando abilità per la vita, ricordati di assaporare il viaggio. Soprattutto perché quel viaggio potrebbe subire alcune deviazioni e ritardi quando Mercurio diventa retrogrado nella tua zona di espansione venerdì. Anche i tuoi piani migliori potrebbero rapidamente fallire. Rallenta e prenditi il ​​tuo tempo. Pensa attentamente a ogni mossa prima di farla.

BILANCIA

C’è una linea sottile tra amore e odio, una linea che dovrai percorrere con attenzione durante l’eclissi solare dell’Ariete nella tua zona di partnership mercoledì. Questo può essere un giorno per iniziare una bella relazione o farsi un nemico per la vita. Gioca bene le tue carte, Bilancia. Giovedì segna l’inizio di alcuni importanti cambiamenti in tutte le aree della tua vita quando il sole entra in Toro, spostandosi nella tua zona di trasformazione. Se non sei soddisfatto di una qualsiasi parte della tua vita, hai la possibilità di cambiarla, soprattutto se ha a che fare con questioni finanziarie. C’è una forte possibilità di andare a vivere con qualcuno o occuparsi di tasse ed eredità. A proposito di soldi, non permettere a nessuno di prendere in prestito da te, e viceversa, a partire da quando Mercurio diventa retrogrado nella tua zona di intimità venerdì. Non vedrai più quei soldi (o ne sentirai la fine se lo fai).

SCORPIONE

È una settimana fantastica per creare abitudini migliori che ti guideranno attraverso il resto del ciclo lunare durante l’eclissi solare dell’Ariete mercoledì. Con la luna nuova nella tua zona di routine, sentirai una scossa di produttività e autodisciplina e sarai pronto ad affrontare tutto ciò che ti viene incontro. Ricorda solo di prenderti cura di te stesso. Un cambiamento positivo sta arrivando nella tua relazione quando il sole entra in Toro giovedì, spostandosi nella tua zona di partnership. Le relazioni di tutti i tipi possono iniziare ad andare un po’ più agevolmente in questo momento perché sei in grado di connetterti a un livello che va più in profondità delle parole. Tuttavia, quelle relazioni richiederanno molto lavoro quando Mercurio diventerà retrogrado nella tua zona di partnership venerdì. Questo non è un ottimo momento per firmare contratti o fare accordi. Non lasciare che la gelosia o la competizione meschina rovinino una buona cosa, Scorpione.

SAGITTARIO

Stai portando il caldo questa settimana quando l’eclissi solare dell’Ariete è nella tua zona di piacere mercoledì. Hai l’energia e la passione per iniziare oggi nuovi progetti creativi, ma assicurati di portarli a termine. Scommetti sulla passione e sul romanticismo. Basta non perdere la testa. È anche un ottimo momento per impegnarsi e migliorare te stesso quando il sole entra in Toro giovedì, spostandosi nella tua zona di produttività. Nelle prossime settimane puoi sviluppare l’autodisciplina per vivere una vita più sana man mano che ci avviciniamo all’estate. Lavora sodo per ottenere i risultati che desideri, Sagittario. Tuttavia, le cattive abitudini saranno ancora più difficili da rompere nelle prossime settimane quando Mercurio diventerà retrogrado nella tua zona di produttività venerdì. Avrai difficoltà a rispettare i tuoi obiettivi perché ti sentirai piuttosto pigro. Ricorda che la cura di sé non significa sempre fare solo quello che vuoi.

CAPRICORNO

È tempo di prendersi cura di te, Capricorno, non mollare tutto per prendersi cura degli altri durante l’eclissi solare dell’Ariete mercoledì. Con la luna nuova nella tua zona natale, devi nutrire il tuo bambino interiore creando uno spazio sicuro per crescere emotivamente e spiritualmente. Concediti di essere di nuovo un bambino!Il che significa smettere di prendere la vita così seriamente quando il sole entra in Toro giovedì, spostandosi nella tua zona di piacere. Dovresti uscire e divertirti un po’ nelle prossime settimane. Partecipa ai concerti con gli amici, rivisita i vecchi hobby e goditi i piccoli piaceri della vita, come un’avventura primaverile (*occhiolino*).Tuttavia, fai attenzione a non esagerare quando Mercurio diventa retrogrado nella tua zona di piacere venerdì. Sarebbe facile concedersi un po’ troppo, fare una scommessa troppo grande ed essere un po’ troppo pigri. L’equilibrio è fondamentale.

ACQUARIO

Preparati a saltare a capofitto in qualsiasi schema tu abbia in corso durante l’eclissi solare dell’Ariete nella tua zona di comunicazione mercoledì. Questo è un ottimo momento per fare un breve viaggio, parlare ad alta voce e comunicare le tue grandi idee. Lascia che i tuoi pensieri audaci fioriscano, Acquario.La casa è dove si trova il tuo cuore quando il sole entra in Toro giovedì, spostandosi nella tua zona natale. Avrai un profondo bisogno di nidificare mentre pratichi la cura di te stesso nel comfort del tuo spazio. Pensa a come creare un ambiente familiare stabile e pianta le tue radici in modo da poter crescere. Tuttavia, lo sviluppo di una solida base potrebbe essere una lotta quando Mercurio diventa retrogrado nella tua zona natale venerdì. C’è una forte possibilità di perdere il supporto emotivo chiave dalla famiglia e trovarsi nel mezzo di qualche dramma inutile. Rallenta e valuta cosa significa veramente casa per te.

PESCI

Il denaro è nella tua mente questa settimana durante l’eclissi solare dell’Ariete nella tua zona di valore mercoledì. Hai un forte desiderio di fare molti soldi molto velocemente, ma questo non è il momento per schemi per arricchirsi velocemente. Potresti mordere più di quanto puoi masticare. Ricorda ciò che è veramente importante piuttosto che inseguire solo denaro.

La primavera porta la nascita di nuove idee quando il sole entra in Toro, entrando nella tua zona di comunicazione giovedì. Sarai pieno di nuove idee ed energia positiva nelle prossime settimane. Le relazioni possono fiorire e la tua vita sociale sarà molto impegnata. Divertiti, Pesci! Tuttavia, tutto questo potrebbe lasciarti super impegnato e un po ‘sopraffatto quando Mercurio diventa retrogrado nella tua zona di comunicazione venerdì. Potresti avere un grave caso di afta epizootica se ti attieni ostinatamente a certi pensieri e idee. Potrebbe portare a grandi falli di partito.