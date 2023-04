Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 18 al 24 aprile 2023, le previsioni segno per segno

Ariete Sei in un momento molto interessante, Ariete. Puoi crescere in molti modi e imparare molte lezioni che rimarranno con te per il resto della tua vita. Per fare questo, la cosa più importante è aprire la mente e non lasciarsi trasportare da comportamenti impulsivi.

Toro Il Toro è testardo, non lo neghiamo, ma siete anche persone molto nobili e leali di cui ci si può fidare. Ma devi tenere a mente che non tutti sono come te e tieni gli occhi ben aperti per stare lontano da coloro che intendono tradirti.

Gemelli I Gemelli, quando sei nervoso, che di solito è in un’alta percentuale di occasioni, finisci per incasinarlo. O perché non hai abitudini molto sane o perché il tuo umore diventa un po ‘irascibile e finisci per metterti nei guai. Impedisci che questo ti accada oggi.

Cancro Cancro dubiti molto, non è una novità, giusto? Bene, ora non hai motivo di farlo, specialmente a livello affettivo. Le cose stanno andando bene e i tuoi dubbi ti impediranno solo di goderti al cento per cento di un momento che non può essere più buono.

Leone Alcuni Leone, non tutti, per la cronaca, si stanno lasciando trasportare dalle loro emozioni e stanno drammatizzando senza che ci siano buone ragioni per farlo. La cosa migliore è che cercano di distrarsi per non cadere nel pensiero ciclico, che non fa loro bene.

Vergine La giornata di oggi sembra molto buona. Tutto viene faccia a faccia e, inoltre, avrai l’ispirazione per apportare alcune modifiche che ti permetteranno di migliorare in diverse aree della tua vita. Approfitta della spinta e goditi questo martedì al massimo.

Bilancia Questo è un buon giorno per connettersi con amici e familiari. Cercali, invia loro un messaggio, tieni con loro un dettaglio e vedrai quanto si sentono bene, ma anche quanto ti fa sentire bene. Dedica del tempo a coltivare le relazioni in modo che siano veramente significative e profonde.

Scorpione Sei un segno molto potente, con capacità incredibili, quindi puoi realizzare ciò che proponi e ora è arrivato il momento di chiederlo. Non imbronciare con le braccia incrociate e fare morritos. Discutete come sapete e tutto uscirà dalla vostra bocca.

Sagittario L’avventura e l’esplorazione possono essere una fonte di eccitazione e apprendimento per te durante questo giorno e anche nel resto della settimana. Cogli l’occasione per espandere i tuoi orizzonti ed esplorare nuove possibilità. Non ve ne pentirete.

Capricorno I passi che farete oggi saranno decisivi. Sicuramente segneranno il resto del mese e il prossimo. Ma non temete che è un’ottima notizia, perché avete buone probabilità che tutto ciò che fate oggi esca dalla vostra bocca e apra un percorso molto splendido.

Acquario Durante questo viaggio e nei prossimi giorni, è importante che tu ti prenda un momento per meditare e trovare la pace interiore. Hai bisogno di tempo per la solitudine abitualmente e ora lo noterai più che mai. Quindi approfittatene. È tempo di connettersi con te stesso.