Oroscopo Branko settimanale dal 18 al 24 aprile 2023, le previsioni segno per segno

Ariete

Una sensazione di tristezza potrebbe smorzare il tuo entusiasmo oggi. Questo è un riflesso della tua esitazione, ma non è un modo oggettivo di guardare le cose. È importante mantenere un atteggiamento positivo. Dovresti ricordare che la negatività è volere che tutto sia diverso da quello che è. Di solito, dici di no con fermezza, ma lascerai che il tuo partner o un bambino prendano il sopravvento. Con gioia cederete a tutti i suoi capricci. Ariete, l’eccezione non conferma la regola.

Toro

Le tue emozioni possono governare il tuo ragionamento oggi. Non prendere decisioni importanti se non sei sicuro. Tuttavia, sarai completamente disposto ad ascoltare veramente gli altri e a lavorare più a stretto contatto con loro. Sapete come mostrare grande generosità a chiunque sia in difficoltà. Toro, dovresti lasciarti trasportare dall’ondata di ristrutturazione che ti circonda. Non hai assolutamente nulla da perdere. Darai tutto per raggiungere il livello successivo nella tua vita amorosa. Ora è il momento di cambiare alcune cose.

Gemelli

Oggi potresti essere deluso da un caro amico, coniuge o partner. Tuttavia, Gemelli, questo potrebbe essere dovuto a una mancanza di comunicazione. Dopo tutto, le aspettative inespresse portano quasi sempre alla delusione. Se lasci che la tua rabbia prenda il sopravvento, non sarai in grado di controllare la tua lingua e potresti finire per pentirtene. Sai benissimo come disinnescare una situazione esplosiva ogni volta che vuoi e puoi scherzare su qualsiasi cosa. Affidatevi ancora una volta alla vostra flessibilità.

Cancro

Oggi le cose tendono ad andare per la tua strada. Non esitate a chiedere un favore all’universo. Le questioni legate al lavoro, forse con i colleghi, sono confuse. Non permettere a nessuno di metterti le parole in bocca. Se sei single, avrai l’opportunità di incontrare qualcuno di molto importante e con un potenziale a lungo termine. Cancro, molta soddisfazione ti aspetta quando si tratta della tua vita amorosa. Le coppie possono aspettarsi una giornata piena di passione.

Leone

Oggi il romanticismo può essere deludente, soprattutto per quanto riguarda una storia d’amore segreta. In generale, ti senti un po ‘cauto sulle cose, motivo per cui sei felice di mantenere un basso profilo. Tuttavia, Leone, fuggirai dalla logica e troverai le risposte che stavi cercando. Ti delizierai e potresti anche apprezzare qualcuno di speciale. Una scadenza imposta sarà essenziale per il buon esito dei tuoi progetti, quindi guarda a lungo termine.

Vergine

Leggi tra le righe e non saltare nessun dettaglio. Oggi hai una grande capacità di riflettere e pensare, quindi usala per evitare di commettere errori che potrebbero essere difficili da correggere. Nella migliore delle ipotesi, servirai i tuoi interessi e non dovresti avere spiacevoli sorprese. Vergine, il successo in amore è alla tua portata: sarai al centro dell’attenzione solo per essere te stesso al cento per cento. È giunto il momento di sfruttare al meglio le delizie di Cupido.

Bilancia

Oggi sei desideroso di comunicare e pronto ad agire. Tuttavia, alcuni Bilancia possono sentirsi confusi o addirittura ingannati da un contatto quotidiano o da un familiare. Fino a quando non sai cosa sta realmente succedendo, dovresti astenerti dal fare qualsiasi cosa. Sentirai un bisogno maggiore del solito di dimostrare i tuoi poteri di seduzione. Questo non è il momento di prendere decisioni serie, quindi sfrutta al massimo il momento presente.

Scorpione

Questo è un giorno in cui le persone e le situazioni favorevoli tendono a venire sulla tua strada. Improvvisamente, Scorpione, puoi essere assalito da un senso di libertà. Evita di prendere decisioni importanti. La tua espressione felice oggi attira favori, a volte inaspettatamente, e il tuo fascino è meravigliosamente persuasivo. Hai entusiasmo e più carisma che mai con sete di emozioni. L’imprevisto allunga le braccia e devi allontanarti. Se sei single, aspettati un incontro sorprendente.

Sagittario

Questo è un ottimo momento per fare shopping. Dovrai fuggire dalla tua routine quotidiana e cercare nuove esperienze. Controlla meglio le tue emozioni e avrai più energia. Il modo migliore per uscire da un vicolo cieco sarà seguire il consiglio di qualcuno che è consapevole. Dovresti assicurarti di ascoltare gli altri. Sagittario, dovresti prestare particolare attenzione a non perdere ciò che sta accadendo intorno a te. Altri potrebbero chiedersi se tu fossi sulla terra mentre venivano discusse questioni importanti.

Capricorno

La tua popolarità tra amici e gruppi continua. Fai attenzione a tutto ciò che accade dietro le quinte che è sfocato o strano. Non lasciare che questo ti distolga dalla tua missione. Capricorno, dovresti essere chiaro quando comunichi con gli altri. Il tuo crescente ottimismo ti fa vedere il lato positivo. Non è egoista voler stare da soli perché ne hai bisogno per recuperare le forze. Le cose sono molto più chiare quando le vedi con una certa prospettiva, ottieni una visione più ampia della situazione.

Acquario

Un amico potrebbe deluderti. Se il problema è banale, perdonalo perché le amicizie hanno alti e bassi. Tuttavia, se minaccia la tua fiducia o il tuo rispetto per questa persona, potrebbe essere qualcosa di cui dovresti essere consapevole. Stai diventando più possessivo nella tua vita amorosa. Acquario, fai attenzione che il tuo partner non se ne accorga perché oggi sei troppo vulnerabile. Osserva come reagisce e poi metti le tue apprensioni in prospettiva.

Pesci

Senza dover fare nulla di speciale, stai benissimo di fronte agli altri. Usa questa influenza magica per far avanzare la tua agenda. Sei più ottimista e chi ti circonda può vederlo. Questa è un’opportunità per sentirti davvero utile. Il dialogo sarà facile, approfittane per risolvere eventuali domande scomode tra te e il tuo partner. Il tuo istinto ti spinge verso una maggiore armonia, continua su questa linea. Pesci, proteggi la tua vita amorosa lontano da tutto e tutti. Se riesci a farlo, nulla può disturbarti.