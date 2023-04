Oroscopo Branko domani 18 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

Una società potrebbe essere a un punto di svolta poiché la luna in Bilancia si oppone al pianeta dei valori, Venere, nel tuo segno, Ariete. La luna si connette con il tuo pianeta dominante Marte in Gemelli, che può accelerare la comunicazione. La luna entra in Scorpione, forse trovandoti a organizzare i tuoi conti.

Toro

La luna in Bilancia si oppone al tuo pianeta dominante Venere in Ariete oggi – potresti sentirti pigro, ma chiediti: ti stai godendo il lusso e non fai nulla, o hai sentimenti complicati al riguardo? Prenditi del tempo oggi per riflettere sul riposo e sul perché ne hai bisogno. Anche la luna entra in Scorpione, favorendo la connessione.

Gemelli

La luna nel segno d’aria compagno Bilancia si connette con Marte nel tuo segno, Gemelli, ispirando un’atmosfera divertente e civettuola. Il tuo imprenditore interiore può attivarsi! L’umore è molto produttivo quando la luna entra in Scorpione.

Cancro

La luna in Bilancia quadra con Plutone nel tuo segno opposto Capricorno, che potrebbe trovarti a porre domande profonde e importanti sulle tue associazioni. La luna entra in Scorpione, illuminando il settore romantico e creativo della tua carta. Potresti impegnarti in un obiettivo importante mentre la luna si connette con Saturno in Pesci.

Leone

La luna in Bilancia si oppone a Venere nel segno di fuoco compagno Ariete, che potrebbe trovarti ad avere discussioni intriganti sul desiderio. La luna entra anche in Scorpione, illuminando il settore domestico e familiare della tua carta e incoraggiandoti a sentirti a tuo agio con i tuoi cari.

Vergine

La luna in Bilancia si collega con il pianeta d’azione Marte in Gemelli, che può essere di buon auspicio per il successo finanziario o professionale! La luna entra in Scorpione più tardi, il che è utile per qualsiasi ricerca o comunicazione su cui ti concentri in questo momento.

Bilancia

La luna è nel tuo segno, Bilancia, e si oppone al tuo pianeta dominante Venere in Ariete, che può metterti in uno stato d’animo particolarmente romantico! Tuttavia, possono sorgere sentimenti complicati come l’invidia o la pigrizia. La luna si connette con Marte nel segno d’aria compagno dei Gemelli, ispirando fiducia e forse trovandoti a imbarcarti in un’avventura. La luna entra in Scorpione più tardi, concentrandoti sulle finanze.

Scorpione

Gli aspetti positivi della proprietà possono offrire opportunità di crescita e successo. I tuoi genitori sono orgogliosi di te e dei tuoi successi. Sul fronte professionale, potresti sperimentare progressi moderati. Non contare su nessuno per il trasporto, rimanere indipendenti sarà molto più piacevole. Potresti sentirti energico e riposato, pronto ad affrontare qualsiasi cosa ti capiti.

Sagittario

La luna in Bilancia si connette con Marte in Gemelli, ispirando un’atmosfera eccitante nella tua vita sociale. La luna entra in Scorpione, incoraggiandoti a recuperare il riposo, e la luna si connette con Saturno in Pesci, che potrebbe trovarti a stabilire confini a casa o nella tua vita personale.

Capricorno

La luna in Bilancia quadra con Plutone nel tuo segno, Capricorno, che potrebbe trovarti a prendere una decisione importante sulla tua carriera. La luna entra in Scorpione, concentrandoti sulla tua vita sociale. Un compromesso potrebbe essere esplorato mentre la luna si connette con il suo pianeta dominante Saturno in Pesci.

Acquario

Puoi sentire le cose che si uniscono facilmente e la tua energia è alta mentre la luna in Bilancia si connette con Marte in Gemelli. La luna entra in Scorpione, che potrebbe concentrarti sulla tua carriera, e solide discussioni sul denaro possono aver luogo mentre la luna si connette con il suo pianeta dominante Saturno in Pesci.

Pesci

Un aumento di fiducia può aiutarti a lasciarti il passato alle spalle mentre la luna in Bilancia si connette con Marte in Gemelli. La luna entra nel segno d’acqua compagno Scorpione, che potrebbe trovarti a esplorare piani di viaggio o di istruzione. La luna si connette con Saturno nel tuo segno, Pesci, e potresti impegnarti in un obiettivo a lungo termine.