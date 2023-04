Oroscopo Branko inizio settimana 17 aprile 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Alcuni di voi potrebbero affrontare un problema medico sul fronte della salute, ma non sarà nulla di grave. I soldi spesi per un oggetto importante saranno soldi ben spesi. Evita qualsiasi tipo di interferenza nel tuo lavoro, in quanto può farti perdere molto tempo. C’è una buona possibilità di trascorrere un momento piacevole con i tuoi cari oggi. Alcuni di voi possono prendersi una pausa dalla routine per godersi una vacanza. I proprietari di case riusciranno a ottenere un buon affitto dalla loro proprietà.

Capricorno

Quelli con una malattia legata allo stile di vita saranno in grado di controllarlo e godere di buona salute. Dovrai sostenere qualcuno per riavere i tuoi soldi, poiché potresti non farlo volontariamente. Professionalmente, potresti trovarti in una posizione solida, poiché non risparmi alcuno sforzo per eccellere. È indicato un viaggio nella memoria con persone della sua generazione. Coloro che dispongono dei loro beni possono ottenere rendimenti inferiori alle loro aspettative. Coloro che si preparano per gli esami si sentiranno più sicuri ora di prima.

Acquario

Tenere il passo con gli appassionati di esercizio fisico è giusto e promette di mantenerti in buona salute. Economicamente, le cose iniziano a sembrare favorevoli, ma ci vorrà del tempo prima di raggiungere la piena stabilità. È probabile che tu sia infastidito da un lavoro scadente sul fronte professionale, quindi fai attenzione a ciò che fai. La guida dei vostri cari e dei vostri cari sarà di grande aiuto. Stabilire una nuova casa o costruirne una ti darà un immenso senso di realizzazione. Sul fronte accademico, è probabile che ti trovi in una situazione favorevole.

Pesci

C’è la possibilità di uno sforzo eccessivo sul fronte dell’esercizio, quindi prenditi qualche giorno di riposo. Alcuni di voi potrebbero cambiare la loro carriera a metà strada. Potresti avere dubbi su un investimento, poiché all’orizzonte appaiono opzioni migliori. Una sorta di felice riunione è in mostra sul fronte familiare. Questo non è un giorno favorevole sulla strada, quindi stai all’erta. Una questione di proprietà verrà risolta amichevolmente. È probabile che i buoni progressi nella preparazione di un esame infondano molta fiducia negli studenti.